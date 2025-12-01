Приглашаем вас посетить парк Dubai Parks & Resorts на ваш выбор! Билет можно использовать для посещения парка: Motiongate, тематического парка Legoland, аквапарка Legoland или парка Bollywood. Вас ждут яркие и незабываемые эмоции на весь день!
- Неограниченный доступ в один парк в течение одного дня.
- Билет действителен не менее одного месяца с даты покупки. Срок действия билета указан на билете после покупки.
- Билет можно использовать для посещения любого парка Dubai Parks & Resorts: Motiongate, тематического парка Legoland, аквапарка Legoland или парка Bollywood.
- В любой парк можно войти только один раз.
Что включено
- Входной билет в Legoland Water Park
- Билет можно использовать для посещения любого парка Dubai Parks & Resorts
Что не входит в цену
- Трансфер
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Waterpark Legoland Dubai Resort, Аквапарк · Альваджеха Альбахриа, Саих Шуаиб 1
Завершение: Legoland Water Park
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
