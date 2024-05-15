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Билеты
1 час
Билеты в парк LegoLand
Веселое погружение в мир из любимого конструктора
Начало: В парке LegoLand
«Доступ ко всем тематическим аттракционам и развлечениям парка LegoLand»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$85 за билет
Билеты
8 часов
Билеты в тематические парки MotionGate и Legoland Дубай
Веселье и приключения ждут вас в парках MotionGate и Legoland - радость для детей и взрослых
Начало: По договоренности
«Gate, тематическом парке Legoland и аквапарке Legoland»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (11.00 - 19.00)
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от $76.50 за билет
Групповая
8 часов
Парк Леголенд (входной билет и трансфер)
«Парк «Леголенд» — это идеальное место для отдыха в кругу семьи»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (10:00)
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от $85 за человека
Билеты
10 часов
Единый билет в Parks and Resorts
Начало: Dubai Parks and Resorts
«В него входят тематический голливудский парк MOTIONGATE™ Dubai, первый в регионе тематический парк LEGOLAND® — LEGOLAND® Dubai, аквапарк LEGOLAND® для семей с детьми в возрасте от 2 до 12 лет, а также Bollywood Parks™ Dubai»
Расписание: Ежедневно 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$97.11 за билет
Групповая
5 часов
Legoland® Дубай
«LEGOLAND® Dubai — уникальный тематический парк LEGO, подходящий для семейного отдыха с детьми»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina15 мая 2024Были вдвоём с сыном(10 лет). Нам понравилось. Персонал вежливый, оформление красивое. Кондиционирование комфортное. Аттракционы разные выбирайте на свой вкус.
- ВВиктор26 марта 2024Всё понравилось, хочется приехать снова
- ИИрина20 февраля 2024Быстро ответили и прислали ваучер. На кассе обменяли ваучер на реальные билеты.
- ААлексей17 января 2024Парк леголенд просто супер/ так как мы были в январе народу было не много катались без очередей/ из минусов цена очень высокая
- ООстап11 января 2024Все супер! Спасибо большое за оформление!!
- ААлла11 января 2024Отличные парки аттракционов. Выгоднее брать 2 за один день, мы взяли леголенд и моушенгейт, но обойти оба за день почти не реально, особенно если ваши дети любят лего. С удовольствием поедем снова.
- ННаталья18 ноября 2023Были приобретены билеты в LegoLand, прислали в электронном виде с подробной памяткой. Сама экскурсия прошла отлично, главное дети в восторге😊
- ККирилл6 ноября 2023Билет в парк LegolandДля детей от 1,2 и до 1,35м (самое комфортное для ребенка и родителей- причем рост и возраст подходят, тк в
- ААндрей18 октября 2023Билет в парк LegolandВ начале октября в будний день очередей нет вообще. Смогли обойти весь парк, попробовать практически все, что можно. Для ребенка-фаната лего - просто сказка.
- ООгнева22 июня 2023Парк Леголенд с трансферомРекомендую этих ребят, молодцы, организация экскурсии выше всяких похвал!!!! Успехов Вам!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «LegoLand»
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