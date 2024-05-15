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этом промежутке они смогут посещать все аттракционы по росту и при этом, им будет интересно по возрасту), особенно мальчиков 5-8 лет. Мое мнение, что нужно постараться приехать в будний день и не совмещать с другими парками, здесь есть что делать целый день, в такие моменты начинаешь завидовать «нашим» детям, тк мы о таком не могли даже и мечтать.