7 часов
Круиз
Лучший выборМорской круиз в Оман-Мусандам
Отправляйтесь на увлекательную морскую экскурсию из Фуджейры в Мусандам. Вас ждут скалистые фьорды, плавание с маской и ластами, а также вкусный обед на борту
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (09.00 - 19.00)
5 фев в 09:00
7 фев в 09:00
$75 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Фуджейра: путешествие по историческим и природным сокровищам
Приглашаем вас на экскурсию по Фуджейре, где вас ждут удивительные открытия и впечатляющие виды
Начало: Ваш отель или по договоренности
Завтра в 09:00
3 фев в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: Каждый день
3 фев в 09:00
4 фев в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена13 января 2025Понравилась прогулка на доу, классно покаталась на ватрушке и каяке. Красивые виды, приемлемый обед. Достаточное количество напитков, всего хватило. Возможно стоит
- ООльга11 января 202510.01.2025 были на экскурсии в Оман-Мусандам, очень понравилась программа, а именно катание на плюшке, рыбалка, поймали барракуду, купание, обед на лодке супер! Креветки за отдельную плату, очень вкусные! Время провели отлично! Спасибо Спутнику!!!
- VValia20 ноября 2024В Фуджейре отдыхали первый раз и конечно хотели познакомиться с интересными местами этого эмирата. Остались очень довольны экскурсией с Азамом.
- ППолина26 мая 2024Приобретали экскурсию по Фуджейре!) Азам был очень вежлив и пунктуален, учёл наши индивидуальные запросы и предпочтения! Было классно путешествовать в комфортабельном, чистом автомобиле. Спасибо большое Азаму за качественное сопровождение, приятную беседу и достойную организацию нашего отдыха! Мы здорово отдохнули)
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Экскурсии к Индийскому океану»
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