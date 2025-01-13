Экскурсии по Индийскому океану

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии к Индийскому океану» в Фуджейре на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
На автобусе
20 отзывов
7 часов
Круиз
Лучший выбор
Морской круиз в Оман-Мусандам
Отправляйтесь на увлекательную морскую экскурсию из Фуджейры в Мусандам. Вас ждут скалистые фьорды, плавание с маской и ластами, а также вкусный обед на борту
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (09.00 - 19.00)
5 фев в 09:00
7 фев в 09:00
$75 за человека
Фуджейра: история и живописная природа
4 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Фуджейра: путешествие по историческим и природным сокровищам
Приглашаем вас на экскурсию по Фуджейре, где вас ждут удивительные открытия и впечатляющие виды
Начало: Ваш отель или по договоренности
Завтра в 09:00
3 фев в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ К ИНДИЙСКОМУ ОКЕАНУ, ФУДЖЕЙРА
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ К ИНДИЙСКОМУ ОКЕАНУ, ФУДЖЕЙРА
Начало: ОТЕЛЬ
Расписание: Каждый день
3 фев в 09:00
4 фев в 09:00
$320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    13 января 2025
    Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Понравилась прогулка на доу, классно покаталась на ватрушке и каяке. Красивые виды, приемлемый обед. Достаточное количество напитков, всего хватило. Возможно стоит
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    проводить какой-то инструктаж по технике безопасности и эвакуации при нештатной ситуации на воде. Не понравилась гид, которая забирала из отеля: сама опоздала ко времени сбора, разминулись с ней на входе в лобби, когда вышла покурить. Вместо того, чтобы написать в Ватсапп и уточнить, устроила какую-то панику за эти три минуты, собралась уезжать без меня. Зачем тогда номер телефона у гида? А если бы я в туалет отошла на пару минут, то всё? Прекрасно понимаю, когда туриста не могут вообще найти 5-10 минут и уезжают, это оправданно, экскурсия групповая и никто никого ждать не должен, но эта ситуация уже перебор.

  • О
    Ольга
    11 января 2025
    Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
    10.01.2025 были на экскурсии в Оман-Мусандам, очень понравилась программа, а именно катание на плюшке, рыбалка, поймали барракуду, купание, обед на лодке супер! Креветки за отдельную плату, очень вкусные! Время провели отлично! Спасибо Спутнику!!!
  • V
    Valia
    20 ноября 2024
    Фуджейра: история и живописная природа
    В Фуджейре отдыхали первый раз и конечно хотели познакомиться с интересными местами этого эмирата. Остались очень довольны экскурсией с Азамом.
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    Прекрасный гид, очень увлекательно рассказывал, узнали много интересного из истории ОАЭ. Посетили настоящее достояние ЮНЕСКО- древнюю мечеть, искусственный водопад и амфитиатр. Побывали в старинной крепости и остались под впечатлением после посещения огромного водохранилища- чудо среди песков пустыни и гор. Огромная мечеть Шейха Заида очаровала своей красотой. Поднялись на 580 метров на обзорную площадку около ресторана в виде летающей тарелки. В течении всей экскурсии Азам постоянно фотографировал и снимал на видео. Спасибо большое нашему гиду Азаму. Всем рекомендуем экскурсии с Азамом.

  • П
    Полина
    26 мая 2024
    Фуджейра: история и живописная природа
    Приобретали экскурсию по Фуджейре!) Азам был очень вежлив и пунктуален, учёл наши индивидуальные запросы и предпочтения! Было классно путешествовать в комфортабельном, чистом автомобиле. Спасибо большое Азаму за качественное сопровождение, приятную беседу и достойную организацию нашего отдыха! Мы здорово отдохнули)

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Экскурсии к Индийскому океану»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
  2. Фуджейра: история и живописная природа
  3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ К ИНДИЙСКОМУ ОКЕАНУ, ФУДЖЕЙРА
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. LegoLand
  3. Бурдж-Халифа
  4. Лувр
  5. Парк Warner Bros. World
  6. Парк Феррари
  7. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в феврале 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Экскурсии к Индийскому океану" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 350. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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