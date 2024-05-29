Л Львович Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры Отличная организация, пунктуальность, отличная подготовка экскурсовода Ирины.

Е Евгения Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры У нас был очень крутая гид Елена, рассказывала как друзьям все, было очень интересно. Из минусов - попутчики с максимально невоспитанными детьми (привет, Ярослав и его мама с папой), но это претензия не к организатору тура.

D Dmitry Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры Экскурсия отличная. Мы видели больше, чем другие отдыхающие, ездившие на аналогичную экскурсию за большую стоимость. Отдельное спасибо профессиональному гиду Татьяне, которая ориентируется во всех вопросах получше местных. Отличная организация и только положительные впечатления.

Н Нина Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры читать дальше понравилась прогулка на кораблике по Дубай Марине, шведский стол очень впечатлил разнообразием, особенно вкусная рыба. Вообщем экскурсию оцениваю на высший балл! Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень

И Ирина Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры читать дальше Москвы. Остальную сумму на месте. Организация экскурсии, тайминг, гид, подача информации - всё абсолютно понравилось. Самое большое впечатление произвели Дубай Марина, виды с башни Бурдж Халифа и фонтаны. Всё,что мы хотели посмотреть, мы увидели. Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из

А Анастасия Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке Ездили на экскурсию 28 августа с гидом Наталья, все очень было хорошо. Отдельное спасибо гиду за интересное сопровождение.