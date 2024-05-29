1 чел.
По популярности
Круиз
10 часов
Круиз по Дубай Марине с экскурсией по достопримечательностям Дубая
Погрузитесь в мир современной архитектуры и роскоши Дубая с нашей уникальной экскурсией и круизом по Дубай Марине
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
«Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$80 за человека
Круиз
10 часов
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
«Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
12 июня в 11:30
15 июня в 11:30
от $135 за человека
Групповая
6 часов
Уникальная экскурсия в Дубай из Фуджейры: от Palm Jumeirah до Burj Khalifa
Познакомьтесь с Дубаем, посещая его главные достопримечательности и наслаждаясь ужином на Арабской лодке в рамках нашей экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$75 за человека
Групповая
6 часов
Путешествие по современному Дубаю: Бурдж-Халифа и круиз с ужином
Вас ждет незабываемое путешествие по яркому Дубаю с ужином на арабской лодке и посещением Бурдж-Халифы
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$130 за человека
Групповая
6 часов
Уникальная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Аквариум, ужин на лодке
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Вас ждут незабываемые впечатления и красочные моменты
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$125 за человека
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Фуджейре: захватывающее приключение на воде
Вас ждет захватывающее приключение на водах Персидского залива с уникальной возможностью поймать трофейную рыбу
Начало: Любой отель Фуджейры
«Если от одного перечисления у вас загорелись глаза, ждем вас на морской прогулке»
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$900 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Рас Аль Хайме: эксклюзивный улов из Фуджейры
Приглашаем вас на увлекательную рыбалку в Персидском заливе! Насладитесь 4 часами рыбалки с профессиональным оборудованием
Начало: Любой отель Фуджейры
«Если от одного перечисления у вас загорелись глаза, ждем вас на морской прогулке»
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
от $700 за всё до 6 чел.
Круиз
10 часов
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
«Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛьвович29 мая 2024Отличная организация, пунктуальность, отличная подготовка экскурсовода Ирины.
- ЕЕвгения23 мая 2024У нас был очень крутая гид Елена, рассказывала как друзьям все, было очень интересно. Из минусов - попутчики с максимально невоспитанными детьми (привет, Ярослав и его мама с папой), но это претензия не к организатору тура.
- DDmitry10 мая 2024Экскурсия отличная. Мы видели больше, чем другие отдыхающие, ездившие на аналогичную экскурсию за большую стоимость. Отдельное спасибо профессиональному гиду Татьяне, которая ориентируется во всех вопросах получше местных. Отличная организация и только положительные впечатления.
- ННина9 марта 2024Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень
- ИИрина1 февраля 2024Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из
- ААнастасия29 августа 2023Ездили на экскурсию 28 августа с гидом Наталья, все очень было хорошо. Отдельное спасибо гиду за интересное сопровождение.
- РРамиль13 июня 2023Отличная экскурсия. Очень понравился просторный кораблик, у остальных компаний были переполненные лодки. В компании с экскурсоводом Татьяной все прошло на одном дыхании.
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Водные развлечения" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 75 до 900. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Водные экскурсии в Фуджейре на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024