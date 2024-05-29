Экскурсии по воде в Фуджейре

Найдено 8 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Фуджейре на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
36 отзывов
Круиз по Дубай Марине с экскурсией по достопримечательностям Дубая
Погрузитесь в мир современной архитектуры и роскоши Дубая с нашей уникальной экскурсией и круизом по Дубай Марине
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
«Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$80 за человека
Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
5 отзывов
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
«Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
12 июня в 11:30
15 июня в 11:30
от $135 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Групповая
6 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия в Дубай из Фуджейры: от Palm Jumeirah до Burj Khalifa
Познакомьтесь с Дубаем, посещая его главные достопримечательности и наслаждаясь ужином на Арабской лодке в рамках нашей экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$75 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
Групповая
6 часов
Путешествие по современному Дубаю: Бурдж-Халифа и круиз с ужином
Вас ждет незабываемое путешествие по яркому Дубаю с ужином на арабской лодке и посещением Бурдж-Халифы
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$130 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Групповая
6 часов
Уникальная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Аквариум, ужин на лодке
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Вас ждут незабываемые впечатления и красочные моменты
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$125 за человека
Глубоководная рыбалка в Фуджейре
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Фуджейре: захватывающее приключение на воде
Вас ждет захватывающее приключение на водах Персидского залива с уникальной возможностью поймать трофейную рыбу
Начало: Любой отель Фуджейры
«Если от одного перечисления у вас загорелись глаза, ждем вас на морской прогулке»
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$900 за всё до 6 чел.
Глубоководная рыбалка в Рас Аль Хайме из Фуджейры
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Рас Аль Хайме: эксклюзивный улов из Фуджейры
Приглашаем вас на увлекательную рыбалку в Персидском заливе! Насладитесь 4 часами рыбалки с профессиональным оборудованием
Начало: Любой отель Фуджейры
«Если от одного перечисления у вас загорелись глаза, ждем вас на морской прогулке»
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
от $700 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Дубай с круизом и аквариумом из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
«Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Львович
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    Отличная организация, пунктуальность, отличная подготовка экскурсовода Ирины.
  • Е
    Евгения
    23 мая 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    У нас был очень крутая гид Елена, рассказывала как друзьям все, было очень интересно. Из минусов - попутчики с максимально невоспитанными детьми (привет, Ярослав и его мама с папой), но это претензия не к организатору тура.
  • D
    Dmitry
    10 мая 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    Экскурсия отличная. Мы видели больше, чем другие отдыхающие, ездившие на аналогичную экскурсию за большую стоимость. Отдельное спасибо профессиональному гиду Татьяне, которая ориентируется во всех вопросах получше местных. Отличная организация и только положительные впечатления.
  • Н
    Нина
    9 марта 2024
    Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
    Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень
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    понравилась прогулка на кораблике по Дубай Марине, шведский стол очень впечатлил разнообразием, особенно вкусная рыба. Вообщем экскурсию оцениваю на высший балл!

  • И
    Ирина
    1 февраля 2024
    Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
    Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из
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    Москвы. Остальную сумму на месте. Организация экскурсии, тайминг, гид, подача информации - всё абсолютно понравилось. Самое большое впечатление произвели Дубай Марина, виды с башни Бурдж Халифа и фонтаны. Всё,что мы хотели посмотреть, мы увидели.

  • А
    Анастасия
    29 августа 2023
    Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
    Ездили на экскурсию 28 августа с гидом Наталья, все очень было хорошо. Отдельное спасибо гиду за интересное сопровождение.
  • Р
    Рамиль
    13 июня 2023
    Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
    Отличная экскурсия. Очень понравился просторный кораблик, у остальных компаний были переполненные лодки. В компании с экскурсоводом Татьяной все прошло на одном дыхании.

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Водные развлечения»

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  4. Лувр
  5. Аквариум
  6. Парк Warner Bros. World
  7. Парк Феррари
  8. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Водные развлечения" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 75 до 900. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Водные экскурсии в Фуджейре на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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