7 часов
Круиз
Экскурсия на полуостров Мусандам: традиционный корабль Доу и живописные фьорды
Отправляйтесь на увлекательную морскую экскурсию из Фуджейры в Мусандам. Вас ждут скалистые фьорды, плавание с маской и ластами, а также вкусный обед на борту
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (09.00 - 19.00)
4 сен в 09:00
6 сен в 09:00
$75 за человека
5 часов
Водная прогулка
Глубоководная рыбалка в Фуджейре: захватывающее приключение на воде
Вас ждет захватывающее приключение на водах Персидского залива с уникальной возможностью поймать трофейную рыбу
Начало: Любой отель Фуджейры
«Наши услуги включают глубоководную рыбалку на прекрасном 11-метровом катере, оборудованном современным эхолотом и GPS, а также с отдельной туалетной комнатой для вашего комфорта»
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
4 сен в 06:00
5 сен в 06:00
$900 за всё до 5 чел.
4 часа
Водная прогулка
Глубоководная рыбалка в Рас Аль Хайме: эксклюзивный улов из Фуджейры
Приглашаем вас на увлекательную рыбалку в Персидском заливе! Насладитесь 4 часами рыбалки с профессиональным оборудованием
Начало: Любой отель Фуджейры
«Рыбалка - это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все»
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
4 сен в 06:00
5 сен в 06:00
от $700 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина23 июля 2024Были в Мусндаме. Прекрасно Всё чётко и интересно. Скоро планируем по России путешествие, надеюсь организация будет такая же.
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Животные»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в сентябре 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 900. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.31 из 5
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