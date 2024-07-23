Найдено 3 экскурсии в категории « Животные » в Фуджейре на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 7 отзывов 7 часов Круиз Экскурсия на полуостров Мусандам: традиционный корабль Доу и живописные фьорды Отправляйтесь на увлекательную морскую экскурсию из Фуджейры в Мусандам. Вас ждут скалистые фьорды, плавание с маской и ластами, а также вкусный обед на борту Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (09.00 - 19.00) $ 75 за человека 5 часов Водная прогулка Глубоководная рыбалка в Фуджейре: захватывающее приключение на воде Вас ждет захватывающее приключение на водах Персидского залива с уникальной возможностью поймать трофейную рыбу Начало: Любой отель Фуджейры «Наши услуги включают глубоководную рыбалку на прекрасном 11-метровом катере, оборудованном современным эхолотом и GPS, а также с отдельной туалетной комнатой для вашего комфорта» Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00 $ 900 за всё до 5 чел. 4 часа Водная прогулка Глубоководная рыбалка в Рас Аль Хайме: эксклюзивный улов из Фуджейры Приглашаем вас на увлекательную рыбалку в Персидском заливе! Насладитесь 4 часами рыбалки с профессиональным оборудованием Начало: Любой отель Фуджейры «Рыбалка - это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все» Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00 от $ 700 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Фуджейры Последние отзывы на экскурсии Е Екатерина Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг Были в Мусндаме. Прекрасно Всё чётко и интересно. Скоро планируем по России путешествие, надеюсь организация будет такая же.

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Животные»

Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Животные», 7 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь