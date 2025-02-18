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мы загорали на лежаках, а на нижней нас кормили. Мы купались, катались на кайаках, рыбачили. Правда, не поймали ни одной рыбки… Попробовали очень вкусные королевские креветки с безалкогольным пивом. Нас ещё покормили обедом, покатали на большой ватрушке. Мы получили большое удовольствие, покричав и повизжав, как дети. Единственное, в чём нам не повезло, это прохождение границы. Ждали 1,5ч. Перед нами было 5 полных автобусов. Всех проверяли по одному и очень медленно. Но в целом, всё очень понравилось! Рекомендую!