7 часов
Круиз
Морской круиз в Оман-Мусандам
Отправляйтесь на увлекательную морскую экскурсию из Фуджейры в Мусандам. Вас ждут скалистые фьорды, плавание с маской и ластами, а также вкусный обед на борту
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
«По желанию можно добавить дайвинг для новичков»
Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (09.00 - 19.00)
3 мар в 09:00
5 мар в 09:00
$65 за человека
4 часа
Водная прогулка
Снорклинг в Фуджейре с барбекю (без трансфера)
Начало: Фуджейра, Аль Дана виллы, № 244
«Предлагаем вам уникальную возможность отправиться на снорклинг в прекрасные воды Индийского океана на восточном побережье Объединённых Арабских Эмиратов»
Расписание: Каждый день в 09:00.
Завтра в 09:00
1 мар в 09:00
$95 за человека
4 часа
Водная прогулка
Дайвинг для начинающих с инструктором в Фуджейре (без трансфера)
Начало: Фуджейра, Аль Дана виллы, № 244
«Вы исследуете чарующий мир коралловых рифов, овладеете необходимыми навыками дайвинга и насладитесь аппетитным обедом-барбекю»
Расписание: Каждый день в 09:00.
Завтра в 09:00
1 мар в 09:00
$125 за человека
4 часа
Водная прогулка
Дайвинг для сертифицированных дайверов в Фуджейре (без трансфера)
Начало: Фуджейра, Аль Дана виллы, № 244
«Предлагаем отправиться в незабываемое дайвинг-путешествие в Фуджейру, где у вы совершите два волнующих погружения»
Расписание: Каждый день в 09:00.
Завтра в 09:00
1 мар в 09:00
$125 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса18 февраля 2025Всё было шикарно организовано. Спасибо. Впечатления самые позитивные. Правда, хотелось бы,немного больше времени уделить рыбалке!
- ГГалина13 февраля 2025Поездка прошла замечательно! Нам повезло, что в группе было только 12человек. Вся лодка была в нашем распоряжении. На верхней палубе
- EElena11 февраля 2025Незабываемый морской круиз на лодке ДОУ, очень атмосферно, внимательный гид Ирина! Огромное спасибо за организацию, отличная рыбалка и приобретенные навыки. Было классно, тем более мне удалось поймать барракуду!! Это было незабываемо!!! Тянули рыбину в твоем, была огромная!
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Подводное плавание»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в феврале 2025
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