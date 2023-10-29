В Персидском (Арабском) заливе водятся морской окунь, барракуда, макрель, кобия, раки и моллюски. Если от одного перечисления у вас загорелись глаза, ждем вас на морской прогулке. Катер отправляется каждый день. У вас будет 4 часа и все необходимое для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг. А еще – восхительные фото и свежепойманная рыба на обед или на ужин.