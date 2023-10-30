Вы поедете в город Дибба, где вас будет ждать небольшой традиционный корабль Доу, на котором вы отправиться на морскую прогулку по заливу Индийского океана на полуостров Мусандам, знаменитый своими скалистыми фьордами. Здесь вас ждут удивительные пейзажи узких бухт среди скалистых гор, которыми славится Норвегия. Вы сможете поплавать, понырять с ластами и маской, а потом отобедать на корабле.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
1
ноя
ноя
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3
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ноя
6
ноя
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8
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Восточное побережье ОАЭ
- Горы
- Индийский океан
- Полуостров Мусандам
- Фьорды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Вы отправитесь на комфортабельном автобусе через несколько Эмиратов в небольшой город-порт Дибба, расположенный на берегу Оманского залива Индийского океана.
- Отсюда вы отправитесь на морскую прогулку в уютном судне Доу, традиционном корабле местных жителей. На нём вы попадёте на территорию султаната Оман, которому принадлежит полуостров Мусандам.
- Во время прогулки вы увидите удивительные горные пейзажи, упирающиеся прямо в воду, а также узкие заливы, гроты и пещеры – этим славится полуостров. У вас будет время поплавать и понырять с ластами и маской. Затем вас ждёт вкуснейший обед и неспешное возвращение в Диббу.
Важно знать:
- Обязательно возьмите с собой паспорт для пересечения границы с Оманом.
- Обед и водное снаряжение включены в стоимость экскурсии.
- Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
- Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города).
- Можно оплатить в долларах и в дирхамах.
- Экскурсия начинается в 09:00 и заканчивается в 19:00.
- При пересечении границы виза для граждан Республики Беларусь не нужна.
Понедельник, Среда, Четверг и Пятница (09.00 - 19.00)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Максимальное количество разнообразных впечатлений за одну экскурсию: морская прогулка по заливу Индийского океана, скалистые фьорды, купание в океане, горы, пляжи
- Прокат масок и ласт
- Вкусный обед
- Трансфер из любого отеля в Дубае, Шардже или Аджмане
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Еда и напитки
- Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или АджманаЗавершение: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Среда, Четверг и Пятница (09.00 - 19.00)Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
- Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
- Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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