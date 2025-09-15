Программа экскурсии:

Центральная мечеть Фуджейры • Древний форт, построенный в XV веке • Красивая дамба, прогулка на каяках или катамаране (по желанию) • Деревня бедуинов в горах • Высокий водопад • Римский амфитеатр • Прогулка на катере по океану • Купание (по желанию) По желанию туристов (за доп. плату):.

• Первая мечеть в ОАЭ, построенная в XV веке • Рынок фруктов Важная информация:

Маршрут можно корректировать по желанию туристов.