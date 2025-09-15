Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Программа экскурсии:
Центральная мечеть Фуджейры • Древний форт, построенный в XV веке • Красивая дамба, прогулка на каяках или катамаране (по желанию) • Деревня бедуинов в горах • Высокий водопад • Римский амфитеатр • Прогулка на катере по океану • Купание (по желанию) По желанию туристов (за доп. плату):.
• Первая мечеть в ОАЭ, построенная в XV веке • Рынок фруктов Важная информация:
Маршрут можно корректировать по желанию туристов.
Каждый день
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральная мечеть Фуджейры
- Древний форт
- Дамба
- Деревня бедуинов в горах
- Высокий водопад
- Римский амфитеатр
- По желанию (за доп. плату):
- Первая мечеть в ОАЭ
- Рынок фруктов
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Маршрут можно корректировать по желанию туристов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
15 сен 2025
Рекомендую данную поездку и гида в особенности. На все вопросы перед экскурсией отвечал очень быстро и понятливо. Внимательный, пунктуальный. Все рассказал. Поездка очень комфортная, безопасная. Локации очень интересные. Отличный гид. Рада,что попала к нему.
Входит в следующие категории Фуджейры
