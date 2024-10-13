Ночная охота на крабов из Фуджейры

Испытайте свои охотничьи инстинкты на ночной охоте за крабами в Шардже. Полюбуйтесь ночным заливом и насладитесь свежеприготовленным крабовым мясом
У вас будет уникальная возможность проверить свои способности в качестве охотника на крабов.

Полюбуйтесь красотой ночного залива при свете фонарей, отведайте вкуснейшее крабовое мясо и получите необычный опыт ловли крабов, который
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запомнится надолго. Охота проходит на мелководье между естественными островами эмирата Умм-аль-Кувейн. Вам предоставят фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном-проводником. После успешной охоты можно отведать свежеприготовленную добычу с кружкой холодного напитка. Важно помнить, что сбор в отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии. Ваш контактный номер должен быть доступен в день экскурсии для оперативной связи с организатором.

Обязательно возьмите с собой носки и подходящую обувь для ходьбы по дну, либо деньги на аренду обуви

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦀 Уникальный опыт охоты на крабов
  • 🌊 Красота ночного залива
  • 🍽️ Вкуснейшее крабовое мясо
  • 🚤 Катер с опытным капитаном
  • 🔦 Оборудование для охоты предоставляется
    • Ночная охота на крабов из Фуджейры
    Ночная охота на крабов из Фуджейры
    Ночная охота на крабов из Фуджейры
    Ближайшие даты:
    Время начала: 16:30

    Что можно увидеть

  • Ночной залив

    • Описание экскурсии

    Ночная охота на крабов — это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где вас и добычу разделяют только трезубец и ваши охотничьи инстинкты. Охота будет проходить на мелководье между естественными островами эмирата Умм-аль-Кувейн. Мы предоставим вам фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном-проводником. После успешной охоты можно отведать свежеприготовленную добычу с кружкой холодного напитка. Важно знать• Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
    • Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
    • Обязательно возьмите с собой носки и подходящую обувь, в которой можно ходить по дну (если такой нет, деньги на аренду обуви — 20 дирхам (5,5 долларов США)). Важная информация: Оплатите депозит на сайте.

    Ср и Вс

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Взрослый$100
    Детский до 12-ти лет$85
    Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Все необходимое для ловли крабов: фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном-проводником
    • Услуги русскоязычного экскурсовода
    • Трансфер до/от места проведения экскурсии
    • Джакузи и бассейн
    • Ужин с крабами
    Что не входит в цену
    • Алкогольные напитки
    • Фотосессия
    • Личные расходы туристов
    • Купальные принадлежности
    • Специальная обувь, можно приобрести на месте
    Место начала и завершения?
    Отель в Фуджейре
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ср и Вс
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Важная информация
    • ВНИМАНИЕ
    • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии
    • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
    • Обязательно возьмите с собой носки и подходящую обувь, в которой можно ходить по дну (если такой нет, деньги на аренду обуви - 20 дирхам (5,5 долларов США))
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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