У вас будет уникальная возможность проверить свои способности в качестве охотника на крабов.
Полюбуйтесь красотой ночного залива при свете фонарей, отведайте вкуснейшее крабовое мясо и получите необычный опыт ловли крабов, который
Полюбуйтесь красотой ночного залива при свете фонарей, отведайте вкуснейшее крабовое мясо и получите необычный опыт ловли крабов, который
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Ближайшие даты:
Время начала: 16:30
Что можно увидеть
Описание экскурсииНочная охота на крабов — это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где вас и добычу разделяют только трезубец и ваши охотничьи инстинкты. Охота будет проходить на мелководье между естественными островами эмирата Умм-аль-Кувейн. Мы предоставим вам фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном-проводником. После успешной охоты можно отведать свежеприготовленную добычу с кружкой холодного напитка. Важно знать• Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
- Обязательно возьмите с собой носки и подходящую обувь, в которой можно ходить по дну (если такой нет, деньги на аренду обуви — 20 дирхам (5,5 долларов США)). Важная информация: Оплатите депозит на сайте.
Ср и Вс
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$100
|Детский до 12-ти лет
|$85
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все необходимое для ловли крабов: фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном-проводником
- Услуги русскоязычного экскурсовода
- Трансфер до/от места проведения экскурсии
- Джакузи и бассейн
- Ужин с крабами
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
- Фотосессия
- Личные расходы туристов
- Купальные принадлежности
- Специальная обувь, можно приобрести на месте
Место начала и завершения?
Отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Ср и Вс
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- ВНИМАНИЕ
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Обязательно возьмите с собой носки и подходящую обувь, в которой можно ходить по дну (если такой нет, деньги на аренду обуви - 20 дирхам (5,5 долларов США))
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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