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запомнится надолго. Охота проходит на мелководье между естественными островами эмирата Умм-аль-Кувейн. Вам предоставят фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном-проводником. После успешной охоты можно отведать свежеприготовленную добычу с кружкой холодного напитка. Важно помнить, что сбор в отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии. Ваш контактный номер должен быть доступен в день экскурсии для оперативной связи с организатором.



Обязательно возьмите с собой носки и подходящую обувь для ходьбы по дну, либо деньги на аренду обуви