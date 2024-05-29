Л Львович Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры Отличная организация, пунктуальность, отличная подготовка экскурсовода Ирины.

Е Евгения Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры Все по программе было показано, обед вкусный, гид рассказала очень много и вне экскурсии - просто про жизнь в стране, очень познавательно, не уходила от сложных вопросов.

Е Евгения Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры У нас был очень крутая гид Елена, рассказывала как друзьям все, было очень интересно. Из минусов - попутчики с максимально невоспитанными детьми (привет, Ярослав и его мама с папой), но это претензия не к организатору тура.

Л Лидия Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры Прекрасная экскурсия и великолепный гид Лариса, узнали очень много нового об ОАЭ и Абу-Даби в целом. Все было великолепно

В Вероника Пустынное сафари из Фуджейры Прекрасно организованная экскурсия! Из отеля забрали, покатали по барханам на комфортабельных джипах, дали время сделать фото. Далее был ужин и шоу. Все очень ярко, красиво и запоминающе. В отель обратно доставили. Однозначно рекомендую. Ездила одна, прекрасную компанию собрали в авто, спасибо!

D Dmitry Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры Экскурсия отличная. Мы видели больше, чем другие отдыхающие, ездившие на аналогичную экскурсию за большую стоимость. Отдельное спасибо профессиональному гиду Татьяне, которая ориентируется во всех вопросах получше местных. Отличная организация и только положительные впечатления.

Г Гелена Пустынное сафари из Фуджейры Все великолепно!!! И организация, и джиппинг! Настоящие профи!

Е Евгений Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры читать дальше посетили, рассказала о быте местных жителей. Постоянно следила за тем чтобы туристы из группы не потерялись, были накормлены на обеде и вовремя пришли к автобусу. Мечеть шейха Зайда-просто must have к посещению! Восточная сказка и душа Абу-Даби. Большое спасибо за впечатления! Рекомендую 👍 Замечательная экскурсия! Спасибо организаторам! Гид Ирина, выше всяких похвал! Кучу исторической информации о стране дала, рассказала о всех достопримечательностях что

А Анатолий Пустынное сафари из Фуджейры Спасибо организаторам и агенту Анне за бронирование оперативное. Все очень понравилось. За такие небольшие деньги меня еще никогда не развлекали. 😁