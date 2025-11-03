Откройте Дубай с нами! Во время путешествия вы увидите самые знаковые места города.
По вашему желанию мы можем адаптировать маршрут — экскурсия будет именно такой, какой вы хотите её видеть. Личное внимание, тёплая атмосфера и яркие впечатления гарантированы!
Описание экскурсииОбзорная экскурсия по Дубаю: главное за один день Познакомьтесь с Дубаем во всей его яркости и контрастах — от аутентичного Старого города до ультрасовременных небоскрёбов. Эта насыщенная однодневная экскурсия откроет вам самые впечатляющие достопримечательности эмирата. Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть главное, сделать лучшие фото и прочувствовать атмосферу города, где традиции соседствуют с футуризмом. Роскошный Дубай Во время экскурсии по Дубаю вы увидите главные достопримечательности города: исторический квартал Аль Фахиди, символ модерна — Золотую Рамку, футуристический Музей Будущего, легендарный отель Бурдж Аль Араб и живописный комплекс Мадинат Джумейра, напоминающий восточную Венецию. Также мы проедем по искусственному острову Пальма Джумейра и прогуляемся по стильному району Дубай Марина. В завершение посетим Дубай молл — крупнейший торгово-развлекательный центр мира. Вас ждёт колоритный Чайна-таун, внешний обзор аквариума, арт-инсталляция Водопад Бедуинов и, конечно, финал у Бурдж Халифы с шоу знаменитых поющих фонтанов. Важная информация:
- Формат: индивидуальная экскурсия только для вас.
- Что взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, зарядку для телефона и отличное настроение.
По договорённости с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город Аль Фахиди
- Золотая Рамка
- Музей Будущего
- Бурдж Аль Араб
- Мадинат Джумейра
- Пальма Джумейра
- Дубай Марина
- Дубай молл
- Чайна-таун в Дубай молл
- Аквариум Дубай молл
- Водопад Бедуинов
- Бурдж Халифа и шоу фонтанов
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Питьевая вода
- Фото и видео в подарок
Что не входит в цену
- Входные билеты по маршруту
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Хочу оставить отзыв об индивидуальной экскурсии в Дубай. Вчера ездили семьей 4 человека, в том числе ребёнок 6 лет. Программу мы изменили - попросили заменить на те локации, которые более
В
Владимир
31 окт 2025
Ездили на обзорную экскурсию в Дубай. Всё понравилось. Посетили всё, что планировали. По договорённости можно было посетить и дополнительные локации, помимо запланированных. PS после окончания экскурсии забыл телефон в машине, связался с оператором, гид вернулся, привёз телефон. Однозначно рекомендую!
Д
Дмитрий
31 окт 2025
Были на обзорной экскурсии 29.10.2025.
Заказ и организация на высоком уровне. Наш гид Абубакр прибыл заранее согласованного времени на комфортабельном автомобиле. Во время поездки до Дубай интерестно расказывал о традициях и
Входит в следующие категории Фуджейры
