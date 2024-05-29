Обзорные и познавательные экскурсии Фуджейры

Найдено 10 экскурсий в категории «Обзорные» в Фуджейре на русском языке, цены от $75, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
36 отзывов
Круиз по Дубай Марине с экскурсией по достопримечательностям Дубая
Погрузитесь в мир современной архитектуры и роскоши Дубая с нашей уникальной экскурсией и круизом по Дубай Марине
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
«Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$80 за человека
Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
5 отзывов
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
«Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
12 июня в 11:30
15 июня в 11:30
от $135 за человека
Фуджейра: история и живописная природа
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Фуджейра: путешествие по историческим и природным сокровищам
Приглашаем вас на экскурсию по Фуджейре, где вас ждут удивительные открытия и впечатляющие виды
Начало: Ваш отель или по договоренности
«Увидите главные достопримечательности, которых в округе собралось немало»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Групповая
6 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия в Дубай из Фуджейры: от Palm Jumeirah до Burj Khalifa
Познакомьтесь с Дубаем, посещая его главные достопримечательности и наслаждаясь ужином на Арабской лодке в рамках нашей экскурсии
«Во время данной программы вы познакомитесь с главными достопримечательностями самого шикарного и ультрасовременного города Ближнего Востока, туристическим бриллиантом – Дубай»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$75 за человека
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Групповая
7 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры с обедом и русскоговорящим гидом
Погрузитесь в атмосферу роскоши и культуры Абу-Даби вместе с профессиональным гидом. Экскурсия с обедом и посещением главных достопримечательностей
«Экскурсия даст возможность увидеть его главные достопримечательности»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$100 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
Групповая
6 часов
Путешествие по современному Дубаю: Бурдж-Халифа и круиз с ужином
Вас ждет незабываемое путешествие по яркому Дубаю с ужином на арабской лодке и посещением Бурдж-Халифы
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$130 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Групповая
6 часов
Уникальная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Аквариум, ужин на лодке
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Вас ждут незабываемые впечатления и красочные моменты
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$125 за человека
Экскурсия в Дубай с круизом и аквариумом из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
«Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$130 за человека
Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
320$224 за всё до 4 чел.
Из Фуджеры: Магия вечернего Дубая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая
Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города
Начало: У вашего отеля
«Отправляемся на знакомство с Дубаем»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
360$306 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Львович
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    Отличная организация, пунктуальность, отличная подготовка экскурсовода Ирины.
  • П
    Полина
    26 мая 2024
    Фуджейра: история и живописная природа
    Приобретали экскурсию по Фуджейре!) Азам был очень вежлив и пунктуален, учёл наши индивидуальные запросы и предпочтения! Было классно путешествовать в комфортабельном, чистом автомобиле. Спасибо большое Азаму за качественное сопровождение, приятную беседу и достойную организацию нашего отдыха! Мы здорово отдохнули)
  • Е
    Евгения
    23 мая 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    У нас был очень крутая гид Елена, рассказывала как друзьям все, было очень интересно. Из минусов - попутчики с максимально невоспитанными детьми (привет, Ярослав и его мама с папой), но это претензия не к организатору тура.
  • D
    Dmitry
    10 мая 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    Экскурсия отличная. Мы видели больше, чем другие отдыхающие, ездившие на аналогичную экскурсию за большую стоимость. Отдельное спасибо профессиональному гиду Татьяне, которая ориентируется во всех вопросах получше местных. Отличная организация и только положительные впечатления.
  • Н
    Нина
    9 марта 2024
    Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
    Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень
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    понравилась прогулка на кораблике по Дубай Марине, шведский стол очень впечатлил разнообразием, особенно вкусная рыба. Вообщем экскурсию оцениваю на высший балл!

  • В
    Виктория
    21 февраля 2024
    Фуджейра: история и живописная природа
    Были на экскурсии вдвоём с мужем. Азам – хороший гид, доброжелателен, искренне хочет, чтобы туристы получили хорошие впечатления. Однозначно рекомендую.
  • И
    Ирина
    1 февраля 2024
    Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
    Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из
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    Москвы. Остальную сумму на месте. Организация экскурсии, тайминг, гид, подача информации - всё абсолютно понравилось. Самое большое впечатление произвели Дубай Марина, виды с башни Бурдж Халифа и фонтаны. Всё,что мы хотели посмотреть, мы увидели.

  • А
    Алина
    3 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
    В целом экскурсия неплохая, но не продумана логистика. Нас забирала из Эмирата Фуджейра, в Дубай на общий сбор мы приехали
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    раньше всех (это неплохо). Но обратно, почему то в Дубае сразу забрали туристов из других Эмиратов (Аджмана,Шарджи), а мы ездили на автобусе сначала развозило туристов по Дубаю и нас последних пересадили на машину в Фуджейру. Это очень огорчило, приехали в отель только к 12 ночи.

  • А
    Анастасия
    29 августа 2023
    Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
    Ездили на экскурсию 28 августа с гидом Наталья, все очень было хорошо. Отдельное спасибо гиду за интересное сопровождение.
  • Р
    Рамиль
    13 июня 2023
    Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
    Отличная экскурсия. Очень понравился просторный кораблик, у остальных компаний были переполненные лодки. В компании с экскурсоводом Татьяной все прошло на одном дыхании.

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Обзорные»

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  1. Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
  2. Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
  3. Фуджейра: история и живописная природа
  4. Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
  5. Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Лувр
  5. Аквариум
  6. Парк Warner Bros. World
  7. Парк Феррари
  8. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Обзорные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 75 до 350 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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