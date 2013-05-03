Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

  1. ОАЭ
  2. Экскурсии

Поездка на верблюжью ферму (идеально подходит для семей с детьми).

Гид S.
Гид S. – Гид из Фуджейры
Поездка на верблюжью ферму (идеально подходит для семей с детьми).
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $300 за человека

    Заказать экскурсию
Поездка на верблюжью ферму (идеально подходит для семей с детьми).
Поездка на верблюжью ферму (идеально подходит для семей с детьми).
Наше с вами приключение начнется утром, когда еще солнце ☀️ только начинает подниматься в зенит.
По дороге на ферму я вам расскажу немного о стране и об её обычаях и конечно же о кораблях пустыни — одногорбых верблюдах 🐪 ферма — прекрасный развлекательный парк 🌳 для всей семьи, главным украшением которого являются верблюды, которых здесь можно не только покормить, но и погладить. Верблюды считаются нежными, дружелюбными, необычайно умными животными, и, что самое главное, удобными для работы с человеком. Ферма расположена в 79 км от города Дубай, в небольшой деревне.
Верблюжья ферма открылась в 2003 году, и с тех пор её ежегодно посещает множество туристов. Большую часть посетителей привлекают, конечно же, верблюды — здесь можно много узнать об этих интересных животных и покормить их с руки. Помимо этого на территории фермы расположен завод по производству верблюжьего молока и сыра, где нам расскажут и покажут как изготавливаются разнообразные вкусности из этого молока.
Немаловажный аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»
Цена указана за тур (1–2 человека).
Начало и место завершения
🚩 Fujairah
Поездка на верблюжью ферму (идеально подходит для семей с детьми).
Поездка на верблюжью ферму (идеально подходит для семей с детьми).
Поездка на верблюжью ферму (идеально подходит для семей с детьми).
Поездка на верблюжью ферму (идеально подходит для семей с детьми).
Поездка на верблюжью ферму (идеально подходит для семей с детьми).
Поездка на верблюжью ферму (идеально подходит для семей с детьми).
Поездка на верблюжью ферму (идеально подходит для семей с детьми).

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Супер акция на индивидуальную рыбалку
$696
6 часов
Супер акция на индивидуальную рыбалку
По программе Абу Даби + Феррари Парк (нестандартный тур в столицу эмиратов)
$642
5 часов
По программе Абу Даби + Феррари Парк (нестандартный тур в столицу эмиратов)
Рыбалка на Лунном острове (ни у кого такого больше нет).
$1 605
13 часов
Рыбалка на Лунном острове (ни у кого такого больше нет).
Классический тур в эмират Абу Даби
$589
6 часов
Классический тур в эмират Абу Даби
Вечерний Абу-Даби (нестандартный тур в столицу Арабских Эмиратов)
$696
6 часов
Вечерний Абу-Даби (нестандартный тур в столицу Арабских Эмиратов)

Еще несколько необычных экскурсий в Фуджейре

Экскурсия на Индийский океан
$55
11 часов
Экскурсия на Индийский океан
Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине
$95
10 часов
Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине