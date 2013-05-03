Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Наше с вами приключение начнется утром, когда еще солнце ☀️ только начинает подниматься в зенит.

По дороге на ферму я вам расскажу немного о стране и об её обычаях и конечно же о кораблях пустыни — одногорбых верблюдах 🐪 ферма — прекрасный развлекательный парк 🌳 для всей семьи, главным украшением которого являются верблюды, которых здесь можно не только покормить, но и погладить. Верблюды считаются нежными, дружелюбными, необычайно умными животными, и, что самое главное, удобными для работы с человеком. Ферма расположена в 79 км от города Дубай, в небольшой деревне.

Верблюжья ферма открылась в 2003 году, и с тех пор её ежегодно посещает множество туристов. Большую часть посетителей привлекают, конечно же, верблюды — здесь можно много узнать об этих интересных животных и покормить их с руки. Помимо этого на территории фермы расположен завод по производству верблюжьего молока и сыра, где нам расскажут и покажут как изготавливаются разнообразные вкусности из этого молока.

Немаловажный аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»

Цена указана за тур (1–2 человека).