Полдня на борту оборудованной яхты в сопровождении опытной команды.
Возможность поймать крупную рыбу (махи-махи) барракуду, дорадо, тунца и других обитателей тёплых морских глубин. Включены снасти, наживка, гриль, прохладительные напитки и незабываемые морские пейзажи!
Описание водной прогулкиОщутите свободу открытого океана и азарт настоящей рыбалки у берегов Фуджейры! Полдня на борту современной лодки с опытным капитаном подарят вам не только шанс поймать трофейную рыбу — барракуду, тунца или дорадо — но и полное единение с природой. Прозрачные воды Индийского океана, мягкий бриз, тишина открытого моря и захватывающий процесс ловли — всё это делает тур идеальным как для новичков, так и для опытных рыболовов. По желанию — остановка для купания прямо в океане! Подходит для семей, друзей и любителей морской романтики. Отличный способ провести утро или вечер вдали от городской суеты.
С понедельника по пятницу с 6:00 или 14:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение двумя членами экипажа (на русском языке)
- Все необходимое для рыбалки оборудование
- Безалкогольные напитки/вода.
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки, при желании, можно взять с собой.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фуджейра
Завершение: Любой отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу с 6:00 или 14:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
