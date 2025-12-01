Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Полдня на борту оборудованной яхты в сопровождении опытной команды.



Возможность поймать крупную рыбу (махи-махи) барракуду, дорадо, тунца и других обитателей тёплых морских глубин. Включены снасти, наживка, гриль, прохладительные напитки и незабываемые морские пейзажи!

Fujairah Ваш гид в Фуджейре Индивидуальная водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Когда С понедельника по пятницу с 6:00 или 14:00. $895 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание водной прогулки Ощутите свободу открытого океана и азарт настоящей рыбалки у берегов Фуджейры! Полдня на борту современной лодки с опытным капитаном подарят вам не только шанс поймать трофейную рыбу — барракуду, тунца или дорадо — но и полное единение с природой. Прозрачные воды Индийского океана, мягкий бриз, тишина открытого моря и захватывающий процесс ловли — всё это делает тур идеальным как для новичков, так и для опытных рыболовов. По желанию — остановка для купания прямо в океане! Подходит для семей, друзей и любителей морской романтики. Отличный способ провести утро или вечер вдали от городской суеты.

