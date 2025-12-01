Откройте для себя живописные фьорды Диббы на традиционной арабской лодке доу! Целый день морского отдыха с купанием, снорклингом, рыбалкой и видом на скалы Хаджарских гор. Включён обед на борту, прохладительные напитки и спокойствие уединённых бухт. Идеально для семей и любителей природы!
Описание круиза
Моменты отдыха Откройте для себя уникальную сторону ОАЭ — фьорды Диббы! Вас ждёт морское путешествие на традиционной арабской лодке доу по живописным бухтам и горным пейзажам Хаджарских гор. Во время круиза вы сможете:
- Искупаться в лазурных водах;
- Заняться снорклингом;
- Попробовать рыбалку;
- Покататься на банане;
Насладиться обедом и напитками на борту. Этот тур идеально подойдёт для семей, пар и всех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой в атмосфере уюта и восточного колорита. Важная информация:.
- Обязательна оплата депозита на сайте. После оплаты отправьте нам, пожалуйста, фото первых страниц загранпаспортов для оформления прохождения границы в Оман.
- Возьмите с собой паспорт.
Ежедневно, точное время выезда гид сообщит при подтверждении
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Восточное побережье ОАЭ
- Горы
- Индийский океан
- Полуостров Мусандам
- Фьорды
Что включено
- Услуги сопровождающего
- Трансфер туда и обратно
- Оформление прохода границы в Оман (не подходит для перевизы)
- Билеты на Доу Круиз и морская прогулка по заливу Индийского океана
- Снаряжение для снорклинга и рыбалки
- Катание на банане
- Посещение природного пляжа, полотенца
- Вкусный обед
Что не входит в цену
- Погружение с аквалангом (можно заранее приобрести у менеджера)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фуджейра
Завершение: Ваш отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, точное время выезда гид сообщит при подтверждении
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Обязательна оплата депозита на сайте. После оплаты отправьте нам, пожалуйста, фото первых страниц загранпаспортов для оформления прохождения границы в Оман
- Возьмите с собой паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
