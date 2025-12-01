Моменты отдыха Откройте для себя уникальную сторону ОАЭ — фьорды Диббы! Вас ждёт морское путешествие на традиционной арабской лодке доу по живописным бухтам и горным пейзажам Хаджарских гор. Во время круиза вы сможете:

Искупаться в лазурных водах;

Заняться снорклингом;

Попробовать рыбалку;

Покататься на банане;

Насладиться обедом и напитками на борту. Этот тур идеально подойдёт для семей, пар и всех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой в атмосфере уюта и восточного колорита. Важная информация:.

