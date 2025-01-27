Отправьтесь в подводный мир Фуджейры вместе с Al Boom Diving. Насладитесь плаванием среди кораллов, рыб-бабочек, барракуд и морских черепах в Индийском океане.
Под руководством опытных инструкторов вы получите максимум впечатлений от безопасного и захватывающего снорклинга.
Под руководством опытных инструкторов вы получите максимум впечатлений от безопасного и захватывающего снорклинга.
Описание водной прогулкиИсследуйте подводный мир Фуджейры Откройте для себя рай для любителей моря вместе с Al Boom Diving. Погрузитесь в воды Индийского океана, где обитают десятки тропических видов. Плывите среди коралловых рифов, наблюдая за рыбами-бабочками, барракудами, луцианами, морскими черепахами и безобидными рифовыми акулами. Безопасное приключение с профессионалами Под руководством опытной команды инструкторов вы сможете уверенно наслаждаться каждым моментом подводного путешествия. Вам предоставят всё необходимое для снорклинга: гидрокостюм, маску, трубку и ласты. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, шляпа, купальники, полотенце, камера, закуски, солнцезащитный крем, вода.
- Не допускается: прикосновение к морской флоре и фауне, прикосновение к растениям.
- Несовершеннолетних должен сопровождать родитель или опекун.
- Возможность снорклинга зависит от погодных условий.
- Береговая охрана требует предъявить оригинал паспорта (не копию).
- Не подходит для: детей до 6 лет, людей с проблемами сердца, не умеющих плавать.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эмират Фуджейра
- Коралловые рифы
Что включено
- Услуги инструктора
- Снаряжение для снорклинга
- Фрукты, вода и сок
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
G947+Q7M Adgat, Эль-Фуджайра - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт, шляпа, купальники, полотенце, камера, закуски, солнцезащитный крем, вода
- Не допускается: прикосновение к морской флоре и фауне, прикосновение к растениям
- Несовершеннолетних должен сопровождать родитель или опекун
- Возможность снорклинга зависит от погодных условий
- Береговая охрана требует предъявить оригинал паспорта (не копию)
- Не подходит для: детей до 6 лет, людей с проблемами сердца, не умеющих плавать
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Ярослав
27 янв 2025
На месте есть раздевалки, где удобно переодеться в купальник, а все лишние вещи можно бесплатно оставить в шкафчике. Мы посетили два разных места для снорклинга и сами выбирали, как провести
М
Михаил
20 янв 2024
Мы плавали с черепахами! Акул не было, но они и не должны были быть. Гиды замечательные, всё было отлично организовано
Входит в следующие категории Фуджейры
Похожие экскурсии из Фуджейры
Круиз
Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Понедельник, среда и пятница в 9:00
10 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$75 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Дубай - из Фуджейры! Обзорная экскурсия
Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$429 за всё до 4 чел.