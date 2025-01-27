читать дальше около часа на каждом. Повсюду плавали самые разные рыбки, а главное — черепахи, которые ели на рифах или всплывали подышать прямо рядом со мной. При желании можно надеть спасательный жилет, чтобы отдыхать в воде и спокойно наблюдать подводный мир. На борту бесплатно давали воду и фрукты. Из отеля Miramar Al Aqah Beach можно доехать на такси за 25 дирхамов или пройтись по пляжу до точки сбора

На месте есть раздевалки, где удобно переодеться в купальник, а все лишние вещи можно бесплатно оставить в шкафчике. Мы посетили два разных места для снорклинга и сами выбирали, как провести