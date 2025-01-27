Мои заказы

Снорклинг в Фуджейре - путешествие по коралловым рифам Индийского океана

Отправьтесь в подводный мир Фуджейры вместе с Al Boom Diving. Насладитесь плаванием среди кораллов, рыб-бабочек, барракуд и морских черепах в Индийском океане.

Под руководством опытных инструкторов вы получите максимум впечатлений от безопасного и захватывающего снорклинга.
5
2 отзыва
Снорклинг в Фуджейре - путешествие по коралловым рифам Индийского океана
Снорклинг в Фуджейре - путешествие по коралловым рифам Индийского океана
Снорклинг в Фуджейре - путешествие по коралловым рифам Индийского океана

Описание водной прогулки

Исследуйте подводный мир Фуджейры Откройте для себя рай для любителей моря вместе с Al Boom Diving. Погрузитесь в воды Индийского океана, где обитают десятки тропических видов. Плывите среди коралловых рифов, наблюдая за рыбами-бабочками, барракудами, луцианами, морскими черепахами и безобидными рифовыми акулами. Безопасное приключение с профессионалами Под руководством опытной команды инструкторов вы сможете уверенно наслаждаться каждым моментом подводного путешествия. Вам предоставят всё необходимое для снорклинга: гидрокостюм, маску, трубку и ласты. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт, шляпа, купальники, полотенце, камера, закуски, солнцезащитный крем, вода.
  • Не допускается: прикосновение к морской флоре и фауне, прикосновение к растениям.
  • Несовершеннолетних должен сопровождать родитель или опекун.
  • Возможность снорклинга зависит от погодных условий.
  • Береговая охрана требует предъявить оригинал паспорта (не копию).
  • Не подходит для: детей до 6 лет, людей с проблемами сердца, не умеющих плавать.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Эмират Фуджейра
  • Коралловые рифы
Что включено
  • Услуги инструктора
  • Снаряжение для снорклинга
  • Фрукты, вода и сок
Что не входит в цену
  • Трансфер до места встречи
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
G947+Q7M Adgat, Эль-Фуджайра - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: паспорт, шляпа, купальники, полотенце, камера, закуски, солнцезащитный крем, вода
  • Не допускается: прикосновение к морской флоре и фауне, прикосновение к растениям
  • Несовершеннолетних должен сопровождать родитель или опекун
  • Возможность снорклинга зависит от погодных условий
  • Береговая охрана требует предъявить оригинал паспорта (не копию)
  • Не подходит для: детей до 6 лет, людей с проблемами сердца, не умеющих плавать
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Я
Ярослав
27 янв 2025
На месте есть раздевалки, где удобно переодеться в купальник, а все лишние вещи можно бесплатно оставить в шкафчике. Мы посетили два разных места для снорклинга и сами выбирали, как провести
читать дальше

около часа на каждом. Повсюду плавали самые разные рыбки, а главное — черепахи, которые ели на рифах или всплывали подышать прямо рядом со мной. При желании можно надеть спасательный жилет, чтобы отдыхать в воде и спокойно наблюдать подводный мир. На борту бесплатно давали воду и фрукты. Из отеля Miramar Al Aqah Beach можно доехать на такси за 25 дирхамов или пройтись по пляжу до точки сбора

М
Михаил
20 янв 2024
Мы плавали с черепахами! Акул не было, но они и не должны были быть. Гиды замечательные, всё было отлично организовано

Входит в следующие категории Фуджейры

Похожие экскурсии из Фуджейры

Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
На автобусе
7 часов
34 отзыва
Круиз
Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Понедельник, среда и пятница в 9:00
10 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$75 за человека
Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
На машине
6 часов
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380$400 за всё до 4 чел.
В Дубай - из Фуджейры! Обзорная экскурсия
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В Дубай - из Фуджейры! Обзорная экскурсия
Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$429 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Фуджейре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фуджейре