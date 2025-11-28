Приглашаем вас посетить удивительный и развитый город — Дубай! Мы расскажем вам про страну и покажем все главные достопримечательности города.
Вас ждут: шикарный отель-парус, район Марина с дорогими яхтами, Музей будущего, знаменитый искусственный остров — Пальма Джумейра, самое высотное сооружение в мире — Бурдж Халифа, торговый центр Дубай Молл и шоу поющих фонтанов.
Описание экскурсииСамые красивые локации Дубая Максимально подробно мы расскажем вам про страну, покажем все главные достопримечательности города. Вы увидите самые красивые локации Дубая и сделаете фото на память. Наша программа — индивидуальная, с вами будет только ваша семья или компания. У нас работают только профессиональные русскоязычные гиды. Они расскажут всю историю по дороге, но все локации вы посещаете самостоятельно! Маршрут поездки:
- Бурдж-эль-Араб — шикарный отель-парус;
- Район Марина с яхтами;
- Музей будущего;
- Пальма Джумейра — искусственный остров. Там же можно подняться на смотровую площадку «The palm view»;
- Самое высокое здание в мире — Бурдж Халифа;
- Торговый центр Дубай Молл;
• Шоу поющих фонтанов. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер с кондиционером
- Вода
Что не входит в цену
- Входные билеты для посещения достопримечательностей
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности/ из вашего отеля
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Входные билеты для посещение достопримечательностей оплачиваются отдельно. Мы предоставляем билеты, чтобы вы не стояли в очереди. Оплатить можно переводом или наличкой (в долларах, евро, дирхамах). Терминала у нас нет
- Время выезда обсуждается заранее. Обычно мы забираем в 11:00/12:00 (летом) и в 10:00 ближе к осени/зиме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фуджейры
