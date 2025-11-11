Мои заказы

Из Фуджейры - в Дубай

Посетите Дубай без спешки: Пальма Джумейра, Марина, Музей будущего и другие знаковые места ждут вас. Насладитесь комфортом и свободой
Индивидуальная экскурсия из Фуджейры в Дубай предлагает уникальную возможность увидеть самые известные достопримечательности города. Пальма Джумейра, Музей будущего и район Марина оставят незабываемые впечатления. Участники смогут сделать эффектные фотографии и
насладиться атмосферой мегаполиса. Гид расскажет об истории и традициях ОАЭ, отвечая на все вопросы. Поездка проходит на комфортабельном автомобиле, что обеспечивает удобство и комфорт. Отличный выбор для тех, кто хочет увидеть Дубай с лучшей стороны

4.3
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные достопримечательности
  • 📸 Возможность сделать эффектные фото
  • 🚗 Комфортная поездка
  • 🕌 Узнать больше о культуре ОАЭ
  • 🎉 Незабываемые впечатления
Что можно увидеть

  • Музей будущего
  • Пальма Джумейра
  • Марина
  • Сад цветов
  • Дубай Молл
  • Танцующие фонтаны

Описание экскурсии

  • Музей будущего. Вы оцените архитектуру и сделаете эффектные фото
  • Пальма Джумейра — знаменитый искусственный остров. За отдельную плату можно подняться на смотровую площадку и увидеть остров с высоты птичьего полёта
  • Марина — район с яхтами
  • Сад цветов, где собраны растения из разных уголков света (посещение по желанию)
  • «Дубай Молл» — один из самых крупных торговых центров в мире
  • Танцующие фонтаны, где можно посмотреть светомузыкальное шоу

По пути гид расскажет об истории и традициях ОАЭ и с радостью ответит на ваши вопросы.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
  • Отдельно по желанию оплачиваются входные билеты в Сад цветов — 105 дирхамов, на смотровую площадку Пальма Джумейра — 110 дирхамов и обед — по меню
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Фуджейре
Провели экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Александра, провела огромное количество экскурсий, и все гости были в восторге. Предоставлю вам всю самую интересную информацию про ОАЭ, которая собрана за огромное количество времени. Работаю с командой.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
И
Ирина
11 ноя 2025
Александра прекрасный гид. Все на высшем уровне! Все рассказала показала. Все очень понравилось
П
Павел
8 ноя 2025
Перенос даты и пришлось менять планы.
BMW 5 серии 2013 года хорошая машина, но полтора часа втроем на заднем сиденье убивает все впечатления. По моему мнению организатор набирает заказчиков и не может выполнить заказы. Не порекомендую.
Александра
Александра
Ответ организатора:
Добрый день!

Машины у нас легковые все чистые и с кондиционером. Если бы вы написали пожелания мы бы учли. В любом
случае, можно было организовать ВИП класс, если были пожелания.

Да, перенос даты был с нашей стороны. Извиняемся, если мы испортили ваши планы. К сожалению, машины-это техника, которые могут ломаться, поэтому мой коллега поехал за вами.

У меня есть отзывы, что я провожу экскурсию сама или мои коллеги

С
Сергей
20 окт 2025
Добрый день! Наша группа состояла из 4 взрослых человек. Мы заранее готовились к экскурсии, задавали много разных вопросов и получали на них ответы. Гид и водитель Санчо (он так представился) рассказывал про быт и историю страны, был очень пунктуальным и ответственным. Нам очень понравилось, за организацию 5, за гида и водителя 5.
В
Валерия
7 окт 2025
Всё было супер! С Александрой ездили в Дубай, всё показала, рассказала и ориентировала по вопросам до нашей встречи! Спасибо! Обратимся ещё обязательно!
А
Анастасия
7 апр 2025
Экскурсию провела Александра, очень приятная и доброжелательная девушка, которая прекрасно разбирается во всех тонкостях культуры и истории страны) понравилась клиентоориентированность - маршрут был построен с учетом всех наших пожеланий)

Входит в следующие категории Фуджейры

