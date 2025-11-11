Индивидуальная экскурсия из Фуджейры в Дубай предлагает уникальную возможность увидеть самые известные достопримечательности города. Пальма Джумейра, Музей будущего и район Марина оставят незабываемые впечатления. Участники смогут сделать эффектные фотографии и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные достопримечательности
- 📸 Возможность сделать эффектные фото
- 🚗 Комфортная поездка
- 🕌 Узнать больше о культуре ОАЭ
- 🎉 Незабываемые впечатления
Что можно увидеть
- Музей будущего
- Пальма Джумейра
- Марина
- Сад цветов
- Дубай Молл
- Танцующие фонтаны
Описание экскурсии
- Музей будущего. Вы оцените архитектуру и сделаете эффектные фото
- Пальма Джумейра — знаменитый искусственный остров. За отдельную плату можно подняться на смотровую площадку и увидеть остров с высоты птичьего полёта
- Марина — район с яхтами
- Сад цветов, где собраны растения из разных уголков света (посещение по желанию)
- «Дубай Молл» — один из самых крупных торговых центров в мире
- Танцующие фонтаны, где можно посмотреть светомузыкальное шоу
По пути гид расскажет об истории и традициях ОАЭ и с радостью ответит на ваши вопросы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
- Отдельно по желанию оплачиваются входные билеты в Сад цветов — 105 дирхамов, на смотровую площадку Пальма Джумейра — 110 дирхамов и обед — по меню
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Фуджейре
Провели экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Александра, провела огромное количество экскурсий, и все гости были в восторге. Предоставлю вам всю самую интересную информацию про ОАЭ, которая собрана за огромное количество времени. Работаю с командой.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
11 ноя 2025
Александра прекрасный гид. Все на высшем уровне! Все рассказала показала. Все очень понравилось
П
Павел
8 ноя 2025
Перенос даты и пришлось менять планы.
BMW 5 серии 2013 года хорошая машина, но полтора часа втроем на заднем сиденье убивает все впечатления. По моему мнению организатор набирает заказчиков и не может выполнить заказы. Не порекомендую.
Александра
Ответ организатора:
Добрый день!
Машины у нас легковые все чистые и с кондиционером. Если бы вы написали пожелания мы бы учли. В любом
С
Сергей
20 окт 2025
Добрый день! Наша группа состояла из 4 взрослых человек. Мы заранее готовились к экскурсии, задавали много разных вопросов и получали на них ответы. Гид и водитель Санчо (он так представился) рассказывал про быт и историю страны, был очень пунктуальным и ответственным. Нам очень понравилось, за организацию 5, за гида и водителя 5.
В
Валерия
7 окт 2025
Всё было супер! С Александрой ездили в Дубай, всё показала, рассказала и ориентировала по вопросам до нашей встречи! Спасибо! Обратимся ещё обязательно!
А
Анастасия
7 апр 2025
Экскурсию провела Александра, очень приятная и доброжелательная девушка, которая прекрасно разбирается во всех тонкостях культуры и истории страны) понравилась клиентоориентированность - маршрут был построен с учетом всех наших пожеланий)
