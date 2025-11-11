И Ирина Александра прекрасный гид. Все на высшем уровне! Все рассказала показала. Все очень понравилось

П Павел Перенос даты и пришлось менять планы.

BMW 5 серии 2013 года хорошая машина, но полтора часа втроем на заднем сиденье убивает все впечатления. По моему мнению организатор набирает заказчиков и не может выполнить заказы. Не порекомендую. Александра Ответ организатора:



Машины у нас легковые все чистые и с кондиционером. Если бы вы написали пожелания мы бы учли. В любом читать дальше случае, можно было организовать ВИП класс, если были пожелания.



Да, перенос даты был с нашей стороны. Извиняемся, если мы испортили ваши планы. К сожалению, машины-это техника, которые могут ломаться, поэтому мой коллега поехал за вами.



У меня есть отзывы, что я провожу экскурсию сама или мои коллеги Добрый день!Машины у нас легковые все чистые и с кондиционером. Если бы вы написали пожелания мы бы учли. В любом

С Сергей Добрый день! Наша группа состояла из 4 взрослых человек. Мы заранее готовились к экскурсии, задавали много разных вопросов и получали на них ответы. Гид и водитель Санчо (он так представился) рассказывал про быт и историю страны, был очень пунктуальным и ответственным. Нам очень понравилось, за организацию 5, за гида и водителя 5.

В Валерия Всё было супер! С Александрой ездили в Дубай, всё показала, рассказала и ориентировала по вопросам до нашей встречи! Спасибо! Обратимся ещё обязательно!