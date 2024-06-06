Экскурсии в Дубай из Фуджейры

Найдено 7 экскурсий в категории «Дубай» в Фуджейре на русском языке, цены от $50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
5 отзывов
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
«Экскурсия Современный Дубай Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами - именно этой теме и посвящена наша поездка»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июля в 11:30
13 июля в 11:30
от $135 за человека
Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
38 отзывов
Круиз по Дубай Марине с экскурсией по достопримечательностям Дубая
Погрузитесь в мир современной архитектуры и роскоши Дубая с нашей уникальной экскурсией и круизом по Дубай Марине
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
«Экскурсия Современный Дубай Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами - именно этой теме и посвящена наша поездка»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 11:30
10 июля в 11:30
$75 за человека
Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Групповой трансфер из Фуджейры в Дубай Молл - комфорт и безопасность
Выбирая наш трансфер, вы обеспечиваете своей группе комфортное путешествие в один из самых известных торговых центров
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Групповой трансфер из Фуджейры в Дубай Молл»
Расписание: Понедельник, Среда Суббота, выезд 11:30-13:30 - зависит от распложения отеля
Завтра в 11:30
10 июля в 11:30
$50 за человека
MOTIONGATE™ Дубай
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в MOTIONGATE™ Дубай: голливудские приключения
Почувствуйте себя героем любимых фильмов в крупнейшем тематическом парке Ближнего Востока, где мечты становятся реальностью
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$115 за человека
Legoland® Дубай
Групповая
5 часов
Экскурсия в LEGOLAND® Dubai: волшебный мир LEGO для всей семьи
Проведите незабываемый день в LEGOLAND® Dubai! Более 40 аттракционов и 15 000 фигур из LEGO ждут вас и вашу семью
«LEGOLAND® Dubai — уникальный тематический парк LEGO, подходящий для семейного отдыха с детьми»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$115 за человека
Экскурсия в Дубай с круизом и аквариумом из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
«Экскурсия Современный Дубай Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами - именно этой теме и посвящена наша поездка»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 11:30
10 июля в 11:30
$130 за человека
Из Фуджеры: Магия вечернего Дубая
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
8 часов
Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая
Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города
Начало: У вашего отеля
«Пальма Джумейра — самый большой в мире искусственный остров, где можно сделать невероятные фото заката на фоне светящихся небоскрёбов Дубай Марины»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
360$324 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    Два отеля в начале экскурсии лишние, сразу нужно везти на Марину и на Корабль и потом в Молл, корабль улучшить
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    можно, а то среди яхт, как сказал ребенок чей то «у нас самый бедный корабль» так и было. А так за 80$ нормально самое главное посмотрели, галочки поставили. И главное не зовите больше играть на трубе этого парня ему необходимо еще поучиться много лет мы все испытали испанский стыд.

  • Л
    Львович
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    Отличная организация, пунктуальность, отличная подготовка экскурсовода Ирины.
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
    Ездили из Фуджейры в Дубай молл! Все прошло хорошо! Вовремя забрали вовремя отвезли! Водители очень аккуратно вёл машинц не смотря на ливень! Спасибо рекомендую!
  • Н
    Нина
    9 марта 2024
    Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
    Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень
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    понравилась прогулка на кораблике по Дубай Марине, шведский стол очень впечатлил разнообразием, особенно вкусная рыба. Вообщем экскурсию оцениваю на высший балл!

  • И
    Ирина
    1 февраля 2024
    Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
    Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из
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    Москвы. Остальную сумму на месте. Организация экскурсии, тайминг, гид, подача информации - всё абсолютно понравилось. Самое большое впечатление произвели Дубай Марина, виды с башни Бурдж Халифа и фонтаны. Всё,что мы хотели посмотреть, мы увидели.

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Дубай»

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  1. Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
  2. Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
  3. Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
  4. MOTIONGATE™ Дубай
  5. Legoland® Дубай
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. LegoLand
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Лувр
  5. Парк Феррари
  6. Аквариум
  7. Парк Warner Bros. World
  8. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июле 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Дубай" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 50 до 324 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Дубай», 45 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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