1 чел.
По популярности
Круиз
10 часов
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
«Экскурсия Современный Дубай Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами - именно этой теме и посвящена наша поездка»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июля в 11:30
13 июля в 11:30
от $135 за человека
Круиз
10 часов
Круиз по Дубай Марине с экскурсией по достопримечательностям Дубая
Погрузитесь в мир современной архитектуры и роскоши Дубая с нашей уникальной экскурсией и круизом по Дубай Марине
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
«Экскурсия Современный Дубай Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами - именно этой теме и посвящена наша поездка»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 11:30
10 июля в 11:30
$75 за человека
Групповая
7 часов
Групповой трансфер из Фуджейры в Дубай Молл - комфорт и безопасность
Выбирая наш трансфер, вы обеспечиваете своей группе комфортное путешествие в один из самых известных торговых центров
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Групповой трансфер из Фуджейры в Дубай Молл»
Расписание: Понедельник, Среда Суббота, выезд 11:30-13:30 - зависит от распложения отеля
Завтра в 11:30
10 июля в 11:30
$50 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в MOTIONGATE™ Дубай: голливудские приключения
Почувствуйте себя героем любимых фильмов в крупнейшем тематическом парке Ближнего Востока, где мечты становятся реальностью
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$115 за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в LEGOLAND® Dubai: волшебный мир LEGO для всей семьи
Проведите незабываемый день в LEGOLAND® Dubai! Более 40 аттракционов и 15 000 фигур из LEGO ждут вас и вашу семью
«LEGOLAND® Dubai — уникальный тематический парк LEGO, подходящий для семейного отдыха с детьми»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$115 за человека
Круиз
10 часов
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
«Экскурсия Современный Дубай Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами - именно этой теме и посвящена наша поездка»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 11:30
10 июля в 11:30
$130 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
8 часов
Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая
Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города
Начало: У вашего отеля
«Пальма Джумейра — самый большой в мире искусственный остров, где можно сделать невероятные фото заката на фоне светящихся небоскрёбов Дубай Марины»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
360$324 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Два отеля в начале экскурсии лишние, сразу нужно везти на Марину и на Корабль и потом в Молл, корабль улучшить
- ЛЛьвович29 мая 2024Отличная организация, пунктуальность, отличная подготовка экскурсовода Ирины.
- ААнна10 марта 2024Ездили из Фуджейры в Дубай молл! Все прошло хорошо! Вовремя забрали вовремя отвезли! Водители очень аккуратно вёл машинц не смотря на ливень! Спасибо рекомендую!
- ННина9 марта 2024Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень
- ИИрина1 февраля 2024Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Дубай»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июле 2024
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