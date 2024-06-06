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можно, а то среди яхт, как сказал ребенок чей то «у нас самый бедный корабль» так и было. А так за 80$ нормально самое главное посмотрели, галочки поставили. И главное не зовите больше играть на трубе этого парня ему необходимо еще поучиться много лет мы все испытали испанский стыд.