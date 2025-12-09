Отправьтесь в увлекательное путешествие по горам Фуджейры на внедорожнике. Посетите живописные места — Вади-Шис, водопады Хорфаккан и пещеру Аль-Нахва.
Насладитесь тишиной гор, историческими мечетями и удивительными природными пейзажами в этом уникальном туре.
Описание экскурсииПриключение по бездорожью в горах Фуджейры Ваше путешествие начнётся с поездки через пустыню к живописному Вади-Шис и пышному саду Шис — идеальным местам для отдыха среди гор. Далее вы исследуете древние каменные туннели и полюбуетесь впечатляющими водопадами Хорфаккан, окружёнными зеленью. Исторические и природные достопримечательности Остановитесь у Виндмилл-Пойнт с панорамным видом на горы, посетите старейшую в ОАЭ историческую мечеть Аль-Бидья. Прогуляйтесь по тихим ручьям Мадаха и Вади-Сена, а затем отправьтесь к пещере Аль-Нахва — природному чуду. Очарование удалённых деревень и живописных мест Закончите тур в живописных деревнях и на площадке для пикника Аль-Садах, насладитесь красотой Аль-Джуруф и Макбара-аль-Асим. Это уникальная возможность увидеть скрытые горные сокровища и познакомиться с природой Фуджейры. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, шляпа, камера, удобная одежда, верхняя одежда, заряженный смартфон.
- Не допускается: туфли на высоком каблуке, детские коляски, багаж или большие сумки, алкогольные напитки в автомобиле.
- Не подходит для: беременных женщин, пользователей инвалидных колясок, людей с боязнью высоты, лиц с низким уровнем физической подготовки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вади-Шис
- Сад Шис
- Водопады Хорфаккан
- Виндмилл-Пойнт
- Мечеть Аль-Бидья
- Ручьи Мадаха
- Вади-Сена
- Пещера Аль-Нахва
- Аль-Садах
- Аль-Джуруф
- Макбара-аль-Асим
Что включено
- Услуги гида
- Поездка по бездорожью на автомобиле 4x4
- Трансфер
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Дополнительные активности вне маршрута
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь, шляпа, камера, удобная одежда, верхняя одежда, заряженный смартфон
- Не допускается: туфли на высоком каблуке, детские коляски, багаж или большие сумки, алкогольные напитки в автомобиле
- Не подходит для: беременных женщин, пользователей инвалидных колясок, людей с боязнью высоты, лиц с низким уровнем физической подготовки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
