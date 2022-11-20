5 эмиратов за 1 день

Автобусная, с отдыхом на территории отеля

Автобусная, с отдыхом на территории отеля.
5 эмиратов за 1 день
5 эмиратов за 1 день
5 эмиратов за 1 день

Что вас ожидает 🤩

  • Мечеть короля Фэйсала
  • Мечеть Аль Бидия
  • Дворцовый музей Шейха Умм Аль Кувэйна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Это одна из самых ярких и информационных экскурсий, которая показывает всю страну за один день (исключение составляет эмират Абу Даби), и это прекрасный способ интенсивного изучения реального мира Эмиратов.

Покинув сверкающие проспекты ультрасовременного Дубая, мы сначала проедем через Шарджу – древнюю культурную столицу Ближнего Востока, затем посмотрим самый маленький из Эмиратов – Аджман, посетим дворцовый музей Шейха Умм Аль Кувэйна.

Далее мы преодолеем горы Рас Аль Хаймы, и дорога приведет нас к побережью Индийского океана, где мы увидим самую старую мечеть в Эмиратах – Аль Бидия.

В экскурсию входит отдых на территории отеля, возможность искупаться и пообедать на берегу Индийского Океана.

Программа

  • Шарджа – мечеть короля Фэйсала / дворец шейха.
  • Аджман – дворец шейха.
  • Умм Аль Кувейн – посещение музея / дворец шейха.
  • Рас Аль Хайма.
  • Фуджейра – самая старая мечеть побережья – Аль Бидия.
  • Отель – обед + доступ к пляжу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все входные билеты по программе Обед и купание в 5* Отеле Intercon Fujeirah
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Пятница в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рас-эль-Хаймы

🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день📜История и культура🚌На автобусе

Похожие туры в Рас-эль-Хайме

Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
1 отзыв
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Вы увидите шесть северных Эмиратов: Дубай
Встреча в вашем отеле
Завтра
22 ноя
25 ноя
27 ноя
$80 за 1 человека
Поездка в Шарджу и Парк Пустыни
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Поездка в Шарджу и Парк Пустыни
Вы совершите поездку в эмират Шарджа, по праву считающийся культурным центром ОАЭ
Ваш отель (только Дубай, Шарджа и Аджман)
$59 за 1 человека
Из Рас-аль-Хаймы в сказочный Дубай
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Из Рас-аль-Хаймы в сказочный Дубай
Из Рас-аль-Хаймы в сказочный Дубай - увидеть главное и испытать ни с чем несравнимые эмоции
Ваш отель
$440 за всё до 6 чел.
Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
4.9
58 отзывов
Очень популярно сейчас
Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Посетить город с приставкой «самый-самый», полюбоваться его красотами и проникнуться историей станы
на ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
26 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
$300 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по современному Дубаю
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по современному Дубаю
Современная архитектура и неповторимая атмосфера Востока
Встреча в вашем отеле
23 ноя
26 ноя
30 ноя
3 дек
$100 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Рас-эль-Хайме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Рас-эль-Хайме
ХОРОШО
🧭
ТАМ