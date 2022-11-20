Это одна из самых ярких и информационных экскурсий, которая показывает всю страну за один день (исключение составляет эмират Абу Даби), и это прекрасный способ интенсивного изучения реального мира Эмиратов.

Покинув сверкающие проспекты ультрасовременного Дубая, мы сначала проедем через Шарджу – древнюю культурную столицу Ближнего Востока, затем посмотрим самый маленький из Эмиратов – Аджман, посетим дворцовый музей Шейха Умм Аль Кувэйна.

Далее мы преодолеем горы Рас Аль Хаймы, и дорога приведет нас к побережью Индийского океана, где мы увидим самую старую мечеть в Эмиратах – Аль Бидия.

В экскурсию входит отдых на территории отеля, возможность искупаться и пообедать на берегу Индийского Океана.