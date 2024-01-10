Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 5 экскурсий в категории «История и культура» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Групповая
7 часов
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Рас-эль-Хайма: культура, история и обед
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, насладитесь его культурой и историей в сопровождении опытного русскоязычного гида
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$90 за человека
5 эмиратов за 1 день
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия 5 эмиратов за 1 день: путешествие по культурному наследию ОАЭ
Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ с экскурсией 5 эмиратов за 1 день. Включает посещение древних городов и отдых на пляже
Расписание: Среда, Суббота в 09:00
$75 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Дубай: Бурдж-Халифа, ужин на лодке, от Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$125 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы: Дубай и ужин на лодке
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$70 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Групповая
6 часов
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    10 января 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
    Наша обзорная экскурсия в Абу-Даби состоялась 7.01.2024г. Экскурсия была интересной, познавательной, яркой, впечатляющей на культурные объекты и места, которые нам
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    удалось посетить. Выражаю отдельную благодарность нашему экскурсоводу-гиду Ирине, которая была с нами на протяжении всего дня и благодаря которой, мы узнали много нового и интересного о каждом (!) из семи эмиратов, правящих династий, культуре и истории ОАЭ, быте и традициях, основных достопримечательностях, политическом устройстве и экономике, медицине и образовании. Ирина - кладезь информации, которой она щедро делится со своими туристами и дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. После этой экскурсии мне захотелось перечитать историю возникновения и заново познакомиться с этой необыкновенной страной ОАЭ. Еще раз повторюсь - Ирине огромное спасибо, нам очень повезло с гидом! Вся заявленная экскурсионная программа: посещение мечети Шейха Зайеда, дворца Президента, вкуснейшего обеда, остановки на финиковом базаре и набережной Абу-Даби была выполнена на 100%. Нас вовремя забрали из отеля в Рас-эль-Хайма и так же привезли обратно в отель. Столько впечатлений, положительных эмоций мы получили от этого насыщенного прекрасного дня! Очень рекомендую эту экскурсию, удобные чистые автобусы, аккуратные водители, интересный рассказ гида - вся поездка в целом проходит очень комфортно. Спасибо большое!!! Ставлю 5+

  • К
    Кристина
    5 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
    Была на экскурсии в Абу-Даби 3 сентября, очень хотелось побывать в Белой Мечети и Дворце, и очень рада, что я
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    это сделала, несмотря на долгую дорогу. Места, которые посетили, восхитили меня, конечно, если есть возможность, надо бывать и видеть такие роскошные места культурной ценности. Сам город Абу-Даби приятный, ухоженный, зелёный! Гид была тоже очень приятная, интересно вела рассказ. В общем, я в восторге! Но есть некоторые вещи, которые можно доработать. Думаю, что необходимо обновить автобусы, которые забирают людей из разных мест и свозят на точку сбора в Дубай. Моя дорога до Дубая длилась примерно 2 или 2,5 часа, на улице жара, светит солнце, а в автобусе нет шторок на окнах, и места свободного нет при полной посадке туристов. Получилось, что я сидела у окна на солнечной стороне, и было жарко. В такой жаркой стране для долгих переездов должны быть более комфортные автобусы. Ещё думаю, что на автобусе должна быть какая-то табличка, указывающая на то, что это экскурсионный автобус, а у водителя фирменный бейдж. Меня забрали первой, я была одна, водитель не говорит на моём языке, до других туристов мы доехали минут через 30. Всё это время я еду и думаю, а точно ли меня везут на экскурсию, было немного не по себе. Если в стране запрещены какие-либо рекламации и афиширования компаний, то можно сделать так, чтобы всех туристов от начала и до конца сопровождал гид, говорящий на языке туристов. И ещё момент по организации посещения достопримечательностей, на мой взгляд болле эффективно было бы, если бы гид с группой вместе посещал все интересные точки, ведя за собой. У нас было так, что вот дворец, у вас столько-то времени, понятно, что свободное хождение, может, и лучше, но я не сразу сориентировалась, где какие залы, и где те места, на которые обратить внимание. В остальном, всё прекрасно! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «История и культура»

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Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "История и культура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 125. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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