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Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Рас-эль-Хайма: культура, история и обед
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, насладитесь его культурой и историей в сопровождении опытного русскоязычного гида
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$90 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия 5 эмиратов за 1 день: путешествие по культурному наследию ОАЭ
Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ с экскурсией 5 эмиратов за 1 день. Включает посещение древних городов и отдых на пляже
Расписание: Среда, Суббота в 09:00
$75 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Дубай: Бурдж-Халифа, ужин на лодке, от Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$125 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы: Дубай и ужин на лодке
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$70 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина10 января 2024Наша обзорная экскурсия в Абу-Даби состоялась 7.01.2024г. Экскурсия была интересной, познавательной, яркой, впечатляющей на культурные объекты и места, которые нам
- ККристина5 сентября 2023Была на экскурсии в Абу-Даби 3 сентября, очень хотелось побывать в Белой Мечети и Дворце, и очень рада, что я
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "История и культура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 125. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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