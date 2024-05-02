1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Популярное предложение
К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
Путешествие к Индийскому океану через 5 эмиратов - это уникальная возможность увидеть культурные и исторические достопримечательности ОАЭ за один день
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«По пути вы проедете через эмират Шарджа — древнюю культурную столицу Ближнего Востока, где увидите необычную мечеть Короля Фейсала»
Расписание: Среда, суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
$75 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия 5 эмиратов за 1 день: путешествие по культурному наследию ОАЭ
Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ с экскурсией 5 эмиратов за 1 день. Включает посещение древних городов и отдых на пляже
«Это одна из самых ярких и информационных экскурсий, которая показывает всю страну за один день (исключение составляет эмират Абу Даби), и это прекрасный способ интенсивного изучения реального мира Эмиратов»
Расписание: Среда, Суббота в 09:00
$75 за человека
Индивидуальная
8 часов
К Индийскому Океану через 5 эмиратов: индивидуальное путешествие
Погрузитесь в культуру и природу ОАЭ во время уникальной поездки к Индийскому океану. Путешествие, полное открытий
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«По пути вы проедете через эмират Шарджа — древнюю культурную столицу Ближнего Востока, где увидите необычную мечеть Короля Фейсала»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga2 мая 2024Экскурсия понравилась, экскурсовод Лариса рассказывала очень интересно, узнали и посмотрели много нового. Спасибо!
- ААльбина3 марта 2024Всё в полном соответствии с описанием тура, океан положительных эмоций)))
- ААлександра2 марта 2024Большое путешествие по шести Северным ЭмиратамГид Андрей очень интересно вёл экскурсию. Впечатлил Индийский океан - был штор и эта стихия, по сравнению с которой человек выглядит песчинкой, и пугает, и завораживает одновременно
- ЭЭдуард1 февраля 2024Очень интересная поездка, красота океана завораживает. Спасибо агенту Анне, очень помогла с выбором и бронированием (бронировали до поездки в ОАЭ из России).
- NNatalya25 апреля 2023Большое путешествие по шести Северным ЭмиратамЭкскурсия оставила положительные эмоции! Большую роль в этой оценке оставил наш гид Андрей! С хорошо поставленной речью, с юмором доносилась
- ААнатолий12 апреля 2023Большое путешествие по шести Северным ЭмиратамЭкскурсия очень понравилась, замечательный гид Андрей.
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Эмираты»
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