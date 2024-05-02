Большое путешествие по Арабским эмиратам из Рас-эль-Хаймы

Найдено 3 экскурсии в категории «Эмираты» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
Групповая
8 часов
3 отзыва
Популярное предложение
К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
Путешествие к Индийскому океану через 5 эмиратов - это уникальная возможность увидеть культурные и исторические достопримечательности ОАЭ за один день
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«По пути вы проедете через эмират Шарджа — древнюю культурную столицу Ближнего Востока, где увидите необычную мечеть Короля Фейсала»
Расписание: Среда, суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
$75 за человека
5 эмиратов за 1 день
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия 5 эмиратов за 1 день: путешествие по культурному наследию ОАЭ
Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ с экскурсией 5 эмиратов за 1 день. Включает посещение древних городов и отдых на пляже
«Это одна из самых ярких и информационных экскурсий, которая показывает всю страну за один день (исключение составляет эмират Абу Даби), и это прекрасный способ интенсивного изучения реального мира Эмиратов»
Расписание: Среда, Суббота в 09:00
$75 за человека
К Индийскому Океану через 5 эмиратов - индивидуальная поездка
Индивидуальная
8 часов
К Индийскому Океану через 5 эмиратов: индивидуальное путешествие
Погрузитесь в культуру и природу ОАЭ во время уникальной поездки к Индийскому океану. Путешествие, полное открытий
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«По пути вы проедете через эмират Шарджа — древнюю культурную столицу Ближнего Востока, где увидите необычную мечеть Короля Фейсала»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 мая 2024
    К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
    Экскурсия понравилась, экскурсовод Лариса рассказывала очень интересно, узнали и посмотрели много нового. Спасибо!
  • А
    Альбина
    3 марта 2024
    К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
    Всё в полном соответствии с описанием тура, океан положительных эмоций)))
  • А
    Александра
    2 марта 2024
    Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
    Гид Андрей очень интересно вёл экскурсию. Впечатлил Индийский океан - был штор и эта стихия, по сравнению с которой человек выглядит песчинкой, и пугает, и завораживает одновременно
  • Э
    Эдуард
    1 февраля 2024
    К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
    Очень интересная поездка, красота океана завораживает. Спасибо агенту Анне, очень помогла с выбором и бронированием (бронировали до поездки в ОАЭ из России).
  • N
    Natalya
    25 апреля 2023
    Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
    Экскурсия оставила положительные эмоции! Большую роль в этой оценке оставил наш гид Андрей! С хорошо поставленной речью, с юмором доносилась
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    информация об увиденных местах. Стоит предупредить организаторам, что выезжая из Рас-эль Хайма, не увидите эмираты Аджман и Дубай. Но, лично нам понравилось и было достаточно рассказанной экскурсии по 4 штатам. Отдельное впечатление от Индийского океана (штата Фуджейра, отеля Royal Beach. Вкусная еда, прекрасное море. Все было не напряжно и замечательно.

  • А
    Анатолий
    12 апреля 2023
    Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
    Экскурсия очень понравилась, замечательный гид Андрей.

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Эмираты»

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  2. 5 эмиратов за 1 день
  3. К Индийскому Океану через 5 эмиратов - индивидуальная поездка
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  6. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Эмираты" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 600. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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