Е Елена

Нашим гидом был Дамир. Путешествие очень понравилось и надолго останется в памяти с самыми тёплыми впечатлениями! Гид рассказывал очень интересно и с удовольствием отвечал на все наши вопросы. Дамир приехал вовремя, поездка была комфортной и безопасной. А самое главное — море эмоций и впечатлений от удивительных видов!



Это был наш первый раз в АОЭ, и мы просто в восторге!