Эта экскурсия позволит вам посетить Дубай и Абу-Даби за один день. Вы увидите Пальмовый остров, Бурдж-Халифу, мечеть шейха Зайда и другие достопримечательности. Это уникальная возможность ощутить контраст и великолепие двух крупнейших городов ОАЭ.



Путешествие проходит в комфортном автомобиле, что позволяет сэкономить время и силы, наслаждаясь видами и культурой. Отличный выбор для тех, кто хочет получить максимум впечатлений за короткое время

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения этой экскурсии - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться прогулками и видами без изнуряющей жары. В апреле и октябре также можно рассмотреть поездку, но стоит быть готовым к более высоким температурам. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, но экскурсия проходит в кондиционированном транспорте, что делает её возможной в любое время года.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.