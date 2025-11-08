Эта экскурсия позволит вам посетить Дубай и Абу-Даби за один день. Вы увидите Пальмовый остров, Бурдж-Халифу, мечеть шейха Зайда и другие достопримечательности. Это уникальная возможность ощутить контраст и великолепие двух крупнейших городов ОАЭ.
Путешествие проходит в комфортном автомобиле, что позволяет сэкономить время и силы, наслаждаясь видами и культурой. Отличный выбор для тех, кто хочет получить максимум впечатлений за короткое время
Путешествие проходит в комфортном автомобиле, что позволяет сэкономить время и силы, наслаждаясь видами и культурой. Отличный выбор для тех, кто хочет получить максимум впечатлений за короткое время
7 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Два эмирата за один день
- 🏙️ Величественные небоскрёбы
- 🎨 Культурные достопримечательности
- ⏳ Экономия времени
- 💰 Без лишних затрат
- 🚗 Комфортное путешествие
- 📸 Незабываемые фотостопы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения этой экскурсии - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться прогулками и видами без изнуряющей жары. В апреле и октябре также можно рассмотреть поездку, но стоит быть готовым к более высоким температурам. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, но экскурсия проходит в кондиционированном транспорте, что делает её возможной в любое время года.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пальмовый остров
- Музей будущего
- Бурдж-Халифа
- Дубайский фонтан
- Аквариум в Дубай Молл
- Променад Дубай Марина
- Башня Капитол Гейт
- Альдар
- Мечеть шейха Зайда
- Лувр Абу-Даби
- Президентский дворец Каср Аль-Ватан
- Набережная и башни Эттихад
- Отель «Эмиратс Палас»
Описание экскурсии
В Дубае вы увидите:
- Пальмовый остров — крупнейший искусственный остров в мире, видимый даже из космоса.
- Музей будущего — футуристическое здание, напоминающее парящий глаз.
- Бурдж-Халифу — самое высокое здание на планете.
- Дубайский фонтан — крупнейшее в мире водное шоу, струи которого поднимаются на высоту 50-этажного здания.
- Аквариум в торговом центре Дубай Молл — в нём обитают более тысячи морских обитателей.
- Променад Дубай Марина — самый длинный искусственный променад вдоль воды на Ближнем Востоке.
- Зону отдыха Last Exit — фотогеничное пространство в стиле постапокалипсиса с монстр-траками и автомобилями в декорациях.
В Абу-Даби:
- Башню Капитол Гейт — небоскрёб с самым большим наклоном в мире.
- Альдар — первый в мире круглый небоскрёб.
- Мечеть шейха Зайда — грандиозный храм, освещение которого меняется в зависимости от фаз луны.
- Лувр Абу-Даби — музей с ажурным куполом.
- Президентский дворец Каср Аль-Ватан — в нём проходят встречи глав государств.
- Набережную и башни Эттихад — место съёмок фильма «Форсаж-7».
- Отель «Эмиратс Палас» — один из самых дорогих отелей в мире, в котором установлен автомат по продаже чистого золота.
Вы узнаете:
- Кто задумал строительство Пальмового острова и как его реализовали.
- Почему купол Лувра Абу-Даби сравнивают с Эйфелевой башней.
- Как устроено световое оформление мечети шейха Зайда.
- Сколько сусального золота ушло на оформление отеля «Эмиратс Палас».
- Как можно дважды увидеть закат с башни Бурдж-Халифа.
- Кто спроектировал Музей будущего и как здание держится без опор.
- Сколько книг хранится в библиотеке дворца Каср Аль-Ватан.
- И многое другое.
Примерный тайминг экскурсии
- 08:00–09:30 — выезд из отеля.
- 10:30 — остановка у Музея будущего, посещение центрального лобби (20–25 минут).
- 11:15 — обзор Пальмового острова (25 мин.).
- 12:00 — прогулка по Дубай-Марине (30 мин.).
- 13:00–13:15 — фотостоп в зоне Last Exit (40 мин., здесь же можно перекусить).
- 14:45–15:00 — посещение мечети шейха Зайда (около 1 часа).
- 16:30 — фотостоп у набережной, башен Эттихад и дворца (30 мин.).
- 17:00 — остановка у отеля «Эмиратс Палас» (20 мин.).
- 17:45 — остров Саадият и музей Лувр Абу-Даби (фотостоп, 15 мин.).
- 19:20 — посещение Дубай Молла: аквариум, Бурдж-Халифа, шоу поющих фонтанов, ужин (60–85 минут).
- 22:30 — возвращение в отель.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Kia Carnival, Hyundai H1, Toyota Hiace или Toyota Previa (в зависимости от количества человек).
- Так как экскурсия длительная, мы не рекомендуем брать детей меньше 6–7 лет.
- Отдельно оплачивается завтрак и ужин по желанию.
- Мы можем организовать программу из Фуджейры — доплата $40 за чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$120
|Дети до 12 лет
|$105
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Рас-эль-Хайме
Провела экскурсии для 6578 туристов
Я представляю крупное агентство, которое занимается организацией экскурсий в ОАЭ с 2005 года. В нашей команде только лицензированные русскоговорящие гиды с большим опытом работы. С нами вы можете быть уверены, что знакомство с Эмиратами пройдёт интересно, комфортно и безопасно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Валерия
8 ноя 2025
Спасибо за крутую экскурсию! Идеальный маршрут, посетили все достопримечательности Дубаи и Абу-Даби, очень насыщенная программа и она того стоила👍🏼 Экскурсовод Дамир сделал эту экскурсию максимально интересной, на каждой локации было достаточно времени для прогулки и фотостопа! 🤩
Наталья
7 ноя 2025
Ездили с мужем на эту прекрасную экскурсию. Скажу честно, устали! Но эта усталость от того, что много информации, впечатлений, эмоций, передвижений, не для детей и возрастных. Экскурсия занимает около 14
С
Сюзанна
20 окт 2025
И так. Во первых гид Дамир! Это лучшее что со мной произошло. А я посещала очень много экскурсий! Он - такая кладезь знаний. Любой вопрос - ответ через секунду! Нет
С
Сания
16 окт 2025
Воспользовались услугами гида - Дамира. Все прошло замечательно и даже очень. Профессионал своего дела, грамотно рассказал про все истории и факты, была интересная беседа. В общем прошло все на высшем уровне, очень благодарны таким профи за их работу. Ни капли не пожалели о том, что выбрали данную экскурсию.
Желаем успехов Дамиру!
Желаем успехов Дамиру!
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы
Похожие экскурсии из Рас-эль-Хаймы
Индивидуальная
до 7 чел.
Красные пески, жемчуг и деревня призраков
Исследуйте Рас-эль-Хайму, где Восток оживает! Уникальные пейзажи, история и контрасты ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: В вашем отеле или другом удобном вам месте
Завтра в 00:00
21 ноя в 00:00
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Абу-Даби - из Рас-Эль-Хаймы
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
22 ноя в 09:00
23 ноя в 10:30
$500 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВ Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$368
$525 за всё до 6 чел.