Описание экскурсииОбъехать все основные топовые места города, подняться на смотровую площадку и увидеть Дубай с высоты птичьего полёта, а так же стеклянная горка, по которой можно съехать с высоты 220 метров. Всё это за один день и так же послушать о местной истории, традициях и менталитете местных жителей. Важная информация:
- Передвижение осуществляется на комфортабельном автомобиле.
- Маршрут экскурсии можем скорректировать по вашему желанию, чтобы вы смогли увидеть или посетить именно то, что вам более интересно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка со стеклянным полом
- Заповедник фламинго
- Бурдж-эль-Араб (Парус)
- Арабская Венеция
- Palm Jumeirah
- Музей Будущего
- Дубай Марина
- Цветочный сад
- Золотая Рамка
- Бурдж Халифа
- Дубай Молл
- Старый город
Что включено
- Русскоговорящий лицензированный гид
- Вода без газа
- Влажные и сухие салфетки
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель либо желаемое вами место в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Передвижение осуществляется на комфортабельном автомобиле
- Маршрут экскурсии можем скорректировать по вашему желанию, чтобы вы смогли увидеть или посетить именно то, что вам более интересно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
13 ноя 2025
Потрясающая экскурсия, восхитительный Дубай и замечательный гид. Икром, как волшебник, исполнил все наши пожелания и даже больше. То, что понравился Дубай, это понятно. Но ещё больше понравились профессионализм и доброжелательность гида. Мы очень ему благодарны за всё
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы
