Обзорные и познавательные экскурсии Рас-эль-Хаймы

Найдено 7 экскурсий в категории «Обзорные» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $70, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
«Если вы решили отправиться из тихого Рас-эль-Хайма в шумный многоликий Дубай, я покажу вам главные достопримечательности этого города»
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
370$259 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Групповая
7 часов
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Рас-эль-Хайма: культура, история и обед
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, насладитесь его культурой и историей в сопровождении опытного русскоязычного гида
«Экскурсия даст возможность увидеть его главные достопримечательности»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$90 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия - 4 часа
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Дубаю из Рас-эль-Хайма: старый и новый город за 4 часа
Четырехчасовая экскурсия по Рас-эль-Хайме с персональным гидом. Откройте для себя все ключевые достопримечательности города. Не забудьте маску
Начало: В холле Вашего отеля
«На индивидуальной экскурсии можно успеть за 4-5 часов увидеть и посетить все главные достопримечательности, чего нельзя сделать на групповой экскурсии»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$360 за всё до 6 чел.
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Дубай: Бурдж-Халифа, ужин на лодке, от Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке
«Благодаря нашей программе Вы сможете увидеть главные достопримечательности этого фантастического города: знаменитый отель Burj Al Arab, восьмое чудо света»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$125 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы: Дубай и ужин на лодке
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке
«Во время данной программы вы познакомитесь с главными достопримечательностями самого шикарного и ультрасовременного города Ближнего Востока, туристическим бриллиантом – Дубай»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$70 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Групповая
6 часов
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$120 за человека
Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная
5 часов
Самый древний эмират - путешествие по историческому Рас-Аль-Хайме
Погрузитесь в историю Рас-Аль-Хаймы: от Деревни призраков до форта Dhayah. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, в любое время по желанию
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    18 мая 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Ездили семьей на экскурсию в Дубай. Поездка 5+. Чудесно провели время, получили массу эмоций и ни в чем не разочаровались.
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    После предоплаты на сайте tripster.ru сразу же связались с Нодиром по whats up (Нодир всегда на связи и оперативно отвечает), обсудили дату, время и наши пожелания. Попросили Нодира забронировать билеты на башню Бурдж-Халифа, через пару минут билеты были уже приобретены и присланы на Ватсап (при чем билеты Нодиром были забронированы на самое НУЖНОЕ для этого время, т. к. днем над городом дымка, а вот вечером вид прекрасный, мы этого не знали и за это отдельное спасибо). Все организовано четко по времени. Ездили на минивене, нас было трое и было комфортно, кондиционер регулировался на все наши капризы. Дубай – это не Санкт-Петербург с многовековой историей и не стоит ожидать в этом плане какую-то экскурсию с большим объемом исторической информации. Нодир прекрасно владеет всей информацией по истории развития и современной жизни ОАЭ и Дубая в частности и развернуто отвечал на все наши вопросы (а их было много))) при этом у него хорошее чувство юмора. Экскурсия действительно индивидуальная, проехали по всем знаменитым локациям Дубая, с неожиданными отклонениями от маршрута (в зависимости от нашей заинтересованностью теми или иными достопримечательностями). Нодир, спасибо!!!

  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия! Прекрасно продуман маршрут. Хорошо структурирован материал, учли все наши пожелания, рекомендовали потрясающие локации! Все чётко по времени. Мы отлично провели время.
  • И
    Ирина
    8 мая 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Ездили на обзорную индивидуальную экскурсию в Дубай, с Нодиром. Все организовано прекрасно: комфортабельный минивен (нас было 4 взрослых), продуманный маршрут
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    и локации, вежливый и отзывчивый гид (учел все наши пожелания, фотографировал нас). Экскурсию заказывали заранее, Нодир был всегда на связи, сразу отвечал на любые вопросы. Нам все очень понравилось! Рекомендуем!!!

    Ездили на обзорную индивидуальную экскурсию в Дубай, с Нодиром. Все организовано прекрасно: комфортабельный минивен (нас былоЕздили на обзорную индивидуальную экскурсию в Дубай, с Нодиром. Все организовано прекрасно: комфортабельный минивен (нас былоЕздили на обзорную индивидуальную экскурсию в Дубай, с Нодиром. Все организовано прекрасно: комфортабельный минивен (нас былоЕздили на обзорную индивидуальную экскурсию в Дубай, с Нодиром. Все организовано прекрасно: комфортабельный минивен (нас былоЕздили на обзорную индивидуальную экскурсию в Дубай, с Нодиром. Все организовано прекрасно: комфортабельный минивен (нас былоЕздили на обзорную индивидуальную экскурсию в Дубай, с Нодиром. Все организовано прекрасно: комфортабельный минивен (нас былоЕздили на обзорную индивидуальную экскурсию в Дубай, с Нодиром. Все организовано прекрасно: комфортабельный минивен (нас былоЕздили на обзорную индивидуальную экскурсию в Дубай, с Нодиром. Все организовано прекрасно: комфортабельный минивен (нас было
  • А
    Алина
    10 января 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
    Наша обзорная экскурсия в Абу-Даби состоялась 7.01.2024г. Экскурсия была интересной, познавательной, яркой, впечатляющей на культурные объекты и места, которые нам
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    удалось посетить. Выражаю отдельную благодарность нашему экскурсоводу-гиду Ирине, которая была с нами на протяжении всего дня и благодаря которой, мы узнали много нового и интересного о каждом (!) из семи эмиратов, правящих династий, культуре и истории ОАЭ, быте и традициях, основных достопримечательностях, политическом устройстве и экономике, медицине и образовании. Ирина - кладезь информации, которой она щедро делится со своими туристами и дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. После этой экскурсии мне захотелось перечитать историю возникновения и заново познакомиться с этой необыкновенной страной ОАЭ. Еще раз повторюсь - Ирине огромное спасибо, нам очень повезло с гидом! Вся заявленная экскурсионная программа: посещение мечети Шейха Зайеда, дворца Президента, вкуснейшего обеда, остановки на финиковом базаре и набережной Абу-Даби была выполнена на 100%. Нас вовремя забрали из отеля в Рас-эль-Хайма и так же привезли обратно в отель. Столько впечатлений, положительных эмоций мы получили от этого насыщенного прекрасного дня! Очень рекомендую эту экскурсию, удобные чистые автобусы, аккуратные водители, интересный рассказ гида - вся поездка в целом проходит очень комфортно. Спасибо большое!!! Ставлю 5+

  • К
    Кристина
    5 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
    Была на экскурсии в Абу-Даби 3 сентября, очень хотелось побывать в Белой Мечети и Дворце, и очень рада, что я
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    это сделала, несмотря на долгую дорогу. Места, которые посетили, восхитили меня, конечно, если есть возможность, надо бывать и видеть такие роскошные места культурной ценности. Сам город Абу-Даби приятный, ухоженный, зелёный! Гид была тоже очень приятная, интересно вела рассказ. В общем, я в восторге! Но есть некоторые вещи, которые можно доработать. Думаю, что необходимо обновить автобусы, которые забирают людей из разных мест и свозят на точку сбора в Дубай. Моя дорога до Дубая длилась примерно 2 или 2,5 часа, на улице жара, светит солнце, а в автобусе нет шторок на окнах, и места свободного нет при полной посадке туристов. Получилось, что я сидела у окна на солнечной стороне, и было жарко. В такой жаркой стране для долгих переездов должны быть более комфортные автобусы. Ещё думаю, что на автобусе должна быть какая-то табличка, указывающая на то, что это экскурсионный автобус, а у водителя фирменный бейдж. Меня забрали первой, я была одна, водитель не говорит на моём языке, до других туристов мы доехали минут через 30. Всё это время я еду и думаю, а точно ли меня везут на экскурсию, было немного не по себе. Если в стране запрещены какие-либо рекламации и афиширования компаний, то можно сделать так, чтобы всех туристов от начала и до конца сопровождал гид, говорящий на языке туристов. И ещё момент по организации посещения достопримечательностей, на мой взгляд болле эффективно было бы, если бы гид с группой вместе посещал все интересные точки, ведя за собой. У нас было так, что вот дворец, у вас столько-то времени, понятно, что свободное хождение, может, и лучше, но я не сразу сориентировалась, где какие залы, и где те места, на которые обратить внимание. В остальном, всё прекрасно! Спасибо!

  • С
    Сергей
    20 ноября 2022
    Обзорная экскурсия по современному Дубаю
    Прекрасный, очень эрудированный гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
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  1. Самое главное
  2. Бурдж-Халифа
  3. Парк Феррари
  4. Парк Warner Bros. World
  5. Аквапарк Wild Wadi
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Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Обзорные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 70 до 360 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Изучение достопримечательностей города Рас-эль-Хаймы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Рас-эль-Хайме много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке
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