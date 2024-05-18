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30%
Индивидуальная
8 часов
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
«Если вы решили отправиться из тихого Рас-эль-Хайма в шумный многоликий Дубай, я покажу вам главные достопримечательности этого города»
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
370$259 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Рас-эль-Хайма: культура, история и обед
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, насладитесь его культурой и историей в сопровождении опытного русскоязычного гида
«Экскурсия даст возможность увидеть его главные достопримечательности»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$90 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Дубаю из Рас-эль-Хайма: старый и новый город за 4 часа
Четырехчасовая экскурсия по Рас-эль-Хайме с персональным гидом. Откройте для себя все ключевые достопримечательности города. Не забудьте маску
Начало: В холле Вашего отеля
«На индивидуальной экскурсии можно успеть за 4-5 часов увидеть и посетить все главные достопримечательности, чего нельзя сделать на групповой экскурсии»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$360 за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Дубай: Бурдж-Халифа, ужин на лодке, от Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке
«Благодаря нашей программе Вы сможете увидеть главные достопримечательности этого фантастического города: знаменитый отель Burj Al Arab, восьмое чудо света»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$125 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы: Дубай и ужин на лодке
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке
«Во время данной программы вы познакомитесь с главными достопримечательностями самого шикарного и ультрасовременного города Ближнего Востока, туристическим бриллиантом – Дубай»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$70 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$120 за человека
Индивидуальная
5 часов
Самый древний эмират - путешествие по историческому Рас-Аль-Хайме
Погрузитесь в историю Рас-Аль-Хаймы: от Деревни призраков до форта Dhayah. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, в любое время по желанию
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей18 мая 2024Ездили семьей на экскурсию в Дубай. Поездка 5+. Чудесно провели время, получили массу эмоций и ни в чем не разочаровались.
- ЮЮлия13 мая 2024Отличная экскурсия! Прекрасно продуман маршрут. Хорошо структурирован материал, учли все наши пожелания, рекомендовали потрясающие локации! Все чётко по времени. Мы отлично провели время.
- ИИрина8 мая 2024Ездили на обзорную индивидуальную экскурсию в Дубай, с Нодиром. Все организовано прекрасно: комфортабельный минивен (нас было 4 взрослых), продуманный маршрут
- ААлина10 января 2024Наша обзорная экскурсия в Абу-Даби состоялась 7.01.2024г. Экскурсия была интересной, познавательной, яркой, впечатляющей на культурные объекты и места, которые нам
- ККристина5 сентября 2023Была на экскурсии в Абу-Даби 3 сентября, очень хотелось побывать в Белой Мечети и Дворце, и очень рада, что я
- ССергей20 ноября 2022Обзорная экскурсия по современному ДубаюПрекрасный, очень эрудированный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Обзорные»
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