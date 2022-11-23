Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рас-эль-Хаймы

MOTIONGATE™ Dubai — крупнейший на Ближнем Востоке тематический парк, посвященный Голливуду и объединяющий в себе три легендарные киностудии - Columbia Pictures, DreamWorks Animation и Lionsgate. У Вас будет уникальная возможность оказаться по ту сторону экрана и погрузиться в волшебный мир голливудских фильмов.

В зоне Columbia Pictures Вы сможете поохотиться за привидениями, прокатиться на Черном Красавце из «Зеленого Шершня», на американских горках High Speed Chase, а самые храбрые смогут подняться на башню свободного падения Blast off высотой 58 метров в Зомбиленде.

В полностью крытой зоне DreamWorks располагается 12 аттракционов, включая американские горки, подземелье, а также интерактивные зоны, плюс пять площадок с живыми выступлениями. Вы сможете побывать в гостях у героев мультфильмов «Шрек», «Кунг-фу панда», «Мадагаскар» и «Как приручить дракона».

В зоне Lionsgate можно прокатиться на аттракционах, созданных по мотивам всемирно известного фильма «Голодные игры», включая американские горки и 3D-симулятор.

Для посещения парка должна быть скромная форма одежды, прикрытые плечи и колени.

Время нахождения в парке - 5 часов.

Продолжительность экскурсии, указанная на сайте, не включает время в дороге до парка развлечений.