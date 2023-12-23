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По популярности
Групповая
5 часов
Экскурсия в Legoland® Дубай: семейное приключение из Рас-эль-Хайма
Проведите незабываемый день в семейном парке Legoland® Дубай, где вас ждут увлекательные аттракционы и миллионы LEGO кубиков
«На территории парка LEGOLAND® расположено более 40 аттракционов, 15 000 различных фигур, собранных из 60 млн»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$125 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Аквапарк Wild Wadi: водное приключение в Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир водных развлечений Аквапарка Wild Wadi. Вас ждут захватывающие горки, ленивые реки и волшебные сады
«На площади около 5 га компактно разместились более 25 водных горок и аттракционов»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$110 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Аквапарк Aquaventure: адреналин и веселье
Погрузитесь в мир водных приключений в самом большом аквапарке Дубая, где каждый найдет развлечение по душе
«В аквапарке есть аттракционы с пресной водой, аквариумы с морскими обитателями и доступный для посетителей пляж»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$120 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в MOTIONGATE™ Дубай: Голливудские приключения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир кино с экскурсией в MOTIONGATE™ Дубай, где герои любимых фильмов оживают
«Works располагается 12 аттракционов, включая американские горки, подземелье, а также интерактивные зоны, плюс пять площадок с живыми выступлениями»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$105 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Погрузитесь в мир скорости и развлечений в парке Ferrari World Абу-Даби. Захватывающие аттракционы и итальянские рестораны для незабываемого отдыха
«Первый в мире фирменный тематический парк Ferrari располагает внушительным выбором аттракционов и развлечений в стилистике бренда, крупнейшим магазином Ferrari Store и спектром настоящих итальянских ресторанов для всей семьи»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$130 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в тематический парк Warner Bros. World™ Abu Dhabi
Проведите незабываемый день в компании Супермена, Бэтмена и других героев Warner Bros. в одном из крупнейших крытых тематических парков мира
«Парк предлагает 29 современных аттракционов для всей семьи, интерактивные развлечения и уникальные представления»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$130 за человека
Групповая
8 часов
Море адреналина - тематический парк Ferrari World Абу-Даби
Ferrari World - уникальный тематический парк, где каждый найдет развлечение по душе: от экстремальных аттракционов до безопасных детских каруселей
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Что вас ожидает: Захватывающий и головокружительный парк Феррари прекрасно подойдёт как для любителей экстремальных аттракционов, так и для тех, кто путешествует с детьми»
Расписание: Вт Чт и Вс - в 08:00-09:30, зависит от расположения отеля.
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$140 за человека
Групповая
7 часов
Дубайская Атлантида - аквапарк «Aquaventure» Атлантис
Посетите аквапарк «Aquaventure» в Дубае и ощутите адреналин на 105 горках, отдыхая на пляже и наслаждаясь видами Пальма Джумейра
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«105 захватывающих горок и аттракционов в самом большом аквапарке мира не оставят равнодушным никого»
Расписание: Вт Чт и Вс в 09:00 ориентировочно, зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от $140 за человека
Групповая
10 часов
По следам Синдбада: водные приключения в аквапарке Wild Wadi
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме
«Поток воды со скоростью до 80 км/час поднимет вас на 30 разнообразных водных аттракционов и прокатит по ленивой речке по всему парку»
Расписание: Вт Чт и Вс с 08:00 - 09:30, зависит от расположения отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$125 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвина23 декабря 2023Экскурсия нам очень понравилась! Ребенок счастлив! Тез. тур огромная благодарность за пунктуальность, все четко по минутам!
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Парки аттракционов»
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Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Парки аттракционов" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 105 до 140. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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