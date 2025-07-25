читать дальше

Очень удобно. У нас были дирхамы расплачивались ими, у кого нет, то можно долларами. Машина комфортная, кондиционер работал нормально, ни сильно, ни слабо, ехать комфортно. Предоставлялась вода в бутылках, тоже удобно.

Шахзод учел все наши пожелания и построил маршрут так, чтобы мы успели все посмотреть. Мы запланировали очень много локаций, хотелось за один день увидеть весь Дубай, и это оказалось возможно. Выехали мы из отеля в 11ч вернулись в 22ч. Это было воскресенье и пробок было мало. Шахзод показал лучшие места для фото и сам нас фотографировал. Провел нас на лучшие места для просмотра фонтанов. Ждал везде, и не торопил когда мы были на платных локациях.

Сначала я думала, что все таки дорогая экскурсия, но по окончании поняла, что на группой мы бы столько не успели посмотреть. Ни сколько не жалею, что заказала именно эту экскурсию. Всем советую! Фото с разных локаций прикрепляю.