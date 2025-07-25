Дубай - это город, в который сложно не влюбиться. В его невероятные небоскрёбы, пульсирующий ритм жизни и устремлённость в будущее. Посетите знаковые места, такие как Бурдж-Халифа, отель «Парус», Музей будущего
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные небоскрёбы
- 🏝 Насыпной остров Пальма
- 🏛 Музей будущего
- 🕌 Архитектурные чудеса
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🍽 Возможность выбора ресторана
Что можно увидеть
- Burj Al Arab
- Burj Khalifa
- Dubai Mall
- Madinat Jumeirah
- Jumeirah
- Palm Jumeirah Dubai
- Museum of the Future
- Dubai Frame
Описание экскурсии
- Burj Al Arab — отель «Парус»
- Burj Khalifa — самое высокое здание в мире
- Dubai Mall — самый большой в мире торговый центр с уникальным фонтаном-водопадом «Ловцы за жемчугом»
- Madinat Jumeirah — уютный район с каналами и невысокими зданиями, за что его прозвали «Дубайской Венецией»
- Jumeirah — прибрежный район с отличными пляжами и отелями
- Скульптура «Табун золотых лошадей»
- Palm Jumeirah Dubai — тот самый насыпной остров в виде пальмы
- Яхт-клуб Dubai Marina и променад «JBR Walk»
- Museum of the Future — это здание Музея будущего станет эффектным фоном для ваших фото
- Dubai Frame — Дубайская рамка, условно разделяющая город на Старый и Новый
- Вечернее шоу поющих и танцующих фонтанов
Я расскажу вам про архитектурные чудеса эмирата, исторические этапы развития, роль торговли жемчугом и нефтяной бум. Знали ли вы, что 20% подъёмных кранов, существующих в мире, находятся в Дубае? Почему получить гражданство ОАЭ иностранцу невозможно? Обсудим всё это, а также амбициозные проекты шейхов.
Организационные детали
- Я заберу вас от вашего отеля и по окончании привезу обратно
- Экскурсия проходит на легковой машине комфорт-класса с кондиционером
- В программе предусмотрена остановка на обед, вы сможете выбрать понравившийся вам ресторан (оплата по меню)
- Для посещения мечети требуется одежда, полностью закрывающая руки и ноги. Я предоставлю абайю для женщин — сообщите заранее, сколько штук нужно
Шахзод — ваш гид в Рас-эль-Хайме
Провёл экскурсии для 566 туристов
Меня зовут Шахзод, я уже более 5 лет живу и работаю в Дубае гидом по всей стране, провёл множество индивидуальных и групповых экскурсий для гостей эмиратов. Мне очень нравится моя работа, потому что я могу делать путешествия людей более запоминающимися. Также я очень трепетно отношусь к комфорту в путешествии, поэтому об этом можете не беспокоиться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 95 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Артем
25 июл 2025
Экскурсия прошла на высшем уровне, без преувеличения. Шахзод пунктуальный, вежливый, добродушный парень. Рассказал много интересного о Дубае, в целом об ОАЭ, посетили все знаковые места и даже больше. Не торопил,
Дата посещения: 24 июля 2025
К
Кристина
5 мая 2025
Очень понравилась экскурсия!! Гид Шахзод учел все наши пожелания, составил удобный маршрут: всё успели посмотреть, было максимально комфортно!
Дата посещения: 5 мая 2025
О
Ольга
27 ноя 2025
Вчера побывали на чудесной обзорной экскурсии по Дубаю. Все было хорошо организовано, спокойно и доброжелательно. Была с двумя детьми: 9 и 14 лет, после экскурсии они сказали, что чувствовали себя комфортно. Рекомендую для знакомства с городом.
О
Олеся
23 ноя 2025
22 ноября ездили семьёй (2взр и 2 ребёнка) в Дубай вместе с Шахзодом. У нас был замечательный гид, отлично владеющий историей эмиратов, а также хороший водитель. Мы посетили все основные
Е
Елена
20 ноя 2025
Ездила с мамой и ребенком, очень понравился тур. Шахзод учел все наши пожелания, провожал до всех достопримечательностей. С удовольствием провели день, комфорт на высшем уровне! Спасибо большое!
Алексей
18 ноя 2025
Шахзод оправдал все наши ожидания!
Ольга
17 ноя 2025
Были на экскурсии с подругой. Для первого визита в Дубай она просто идеальна. Познакомились с главными достопримечательностями, услышали интересные факты про ОАЭ.
В
Владислав
16 ноя 2025
Все прошло замечательно, Шахзод был внимателен ко всем нашим желаниям. Много интересного рассказал и показал. Даже задержался, что бы мы успели покушать, так как не успевали на ужин в отель. Огромное спасибо!
Э
Эльвира
16 ноя 2025
Все прошло отлично. Посетили все локации которые хотели, и даже больше. Гид Шехзод хорошо знает все историю и ключевые моменты ОАЭ, знает куда и как лучше нас отвезти и что показать.
Единственный минус что пробки на дорогах в самом Дубае съедают очень много времени экскурсии.
Единственный минус что пробки на дорогах в самом Дубае съедают очень много времени экскурсии.
Н
Наталья
12 ноя 2025
Отличный гид. Удобная машина и очень аккуратная манера езды.
У
Ульяна
11 ноя 2025
Были на экскурсии по Дубаю семьёй с 2 детьми. Шахзод очень интересный рассказчик, хорошо составлен маршрут - посмотрели все основные локации. Очень вкусно поели в кафе, которое порекомендовал Шахзод. Рекомендую экскурсию для первого знакомства с ОАЭ и Дубаем.
Эля
11 ноя 2025
Спасибо Шахзоду за то, что он добросовестно выполнил все обязательства! Забрал и вернул в Рас-аль-Хайм, катал от одной достопримечательности к другой, провожал нас к обзорным площадкам, помогал с покупкой билетов и сувениров, а также рассказывал много интересного про Эмираты.
Татьяна
10 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Прям восторг! Экскурсовод очень приятный молодой человек, отлично говорит на русском языке. Подстроил маршрут под нас, заказал билеты на платные локации. Раздал нам интернет, чтобы скачать билеты.
в
виктория
9 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия и ее организатор Шахзод. Удалось посетить основные достопримечательности и узнать много интересного о стране и ее истории. Поскольку это был первый наш визит в Дубай, хотелось успеть
О
Ольга
9 ноя 2025
Удобный формат посещения достопримечательностей, пожелание - раньше выезжать, чтобы все успеть посмотреть пока светло.
