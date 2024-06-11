Экскурсии в Дубай из Рас-эль-Хаймы

Найдено 4 экскурсии в категории «Дубай» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $228, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
370$259 за всё до 6 чел.
Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
150 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
Абу-Даби - волшебное место с уникальными достопримечательностями. Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
450$315 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Дубая (из Рас-эль-Хаймы)
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
Магия вечернего Дубая: Индивидуальная экскурсия из Рас-эль-Хаймы
Ночной Дубай раскрывает свои тайны! Пальма Джумейра, Бурдж-Халифа и поющие фонтаны ждут вас. Комфортные автомобили и опытные гиды сделают поездку незабываемой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
350$228 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 июня 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Были на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал про страну, не сухими цифрами-датами
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    - а очень интересно, маршрут построен детально -все для удобства -поближе подъехать/удобно подойти (на улице жара). Показал все значимые места, вне программы остановились в автосалоне сыну посмотреть машины, погуляли в районе небоскрёбов. Дети и мы в восторге, полюбили страну и Азиз внес свой вклад. Рекомендуем на 100%. А еще он прекрасный фотограф

    Были на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал проБыли на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал проБыли на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал проБыли на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал проБыли на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал проБыли на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал проБыли на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал проБыли на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал про
  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Очень понравилось! Экскурсию проводил Азиз, большой молодец! Все было очень интересно и познавательно! Более того, узнав, что старший сын увлекается
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    автомобилями, завёз нас в автосалон с уникальным модным машинами, все были в восторге. Бугатти, ламборджини и прочее-все были в восторге! Отличная экскурсия и маршрут. Огромное спасибо!

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Брали индивидуальную экскурсию на 3х: мама и 2 ребенка по 8 лет. Проводил гид Азиз. Гид накануне был на связи,
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    приехал заранее, вода в авто в наличии, интернет тоже, салон чистый. Время начала поездки было значительно скорректировано по моей просьбе. К достопримечательностям приводил/отводил за ручку прямо до билетного контроля. Мы хотели посетить Рамку и The green planet, остальное дополнили из стандартного списка экскурсии. Билеты можно купить самостоятельно либо через гида. Цены разные, что-то оказалось дешевле у гида, что-то в туристическом приложении. Продумывайте заранее, что именно вы хотите посмотреть, программу можно заранее комфортно обсудить и скорректировать с гидом под свои интересы. Азиз сделал нам красивые фотографии и ответил на кучу моих вопросов. С точки зрения организации поездки и тайминга всё отлично. В Дубае значительные расстояния между достопримечательностями и могут быть пробки, нужно это учитывать.

  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии прямо в процессе с
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    учётом его интересов и потребностей. Дамир вежливый, позитивный, ответственный и очень заботливый гид, рассказал много интересного, ответил на все наши вопросы, во всем помогал. Мы получили массу впечатлений. Спасибо Дамиру и организаторам за отличный день в Дубае.

    Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии
  • А
    Анастасия
    22 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Хочу оставить свой отзыв о нашем туре в Дубай из Рас Эль Хаймы. Гид Дамир очень внимательный и вежливый, по
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    дороге рассказал много интересного, как о самих Эмиратах, так и о жизни местных жителей. Успели посмотреть все, что хотели. Организация на высшем уровне👍🏻 Рекомендую!

  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет. Наш гид Алексей учел наши
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    пожелания. Смогли построить маршрут так, чтобы дети не утомились и перекусили тогда когда захотели. Все очень доступным языком было рассказано и показаны основные локации и достопримечательности)))

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Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Дубай»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
  2. Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
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  4. Магия вечернего Дубая (из Рас-эль-Хаймы)
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Бурдж-Халифа
  3. Парк Феррари
  4. Аквапарк Wild Wadi
  5. Парк Warner Bros. World
  6. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Дубай" можно забронировать 4 экскурсии от 228 до 330 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Дубай», 182 ⭐ отзыва, цены от $228. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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