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приехал заранее, вода в авто в наличии, интернет тоже, салон чистый. Время начала поездки было значительно скорректировано по моей просьбе. К достопримечательностям приводил/отводил за ручку прямо до билетного контроля. Мы хотели посетить Рамку и The green planet, остальное дополнили из стандартного списка экскурсии. Билеты можно купить самостоятельно либо через гида. Цены разные, что-то оказалось дешевле у гида, что-то в туристическом приложении. Продумывайте заранее, что именно вы хотите посмотреть, программу можно заранее комфортно обсудить и скорректировать с гидом под свои интересы. Азиз сделал нам красивые фотографии и ответил на кучу моих вопросов. С точки зрения организации поездки и тайминга всё отлично. В Дубае значительные расстояния между достопримечательностями и могут быть пробки, нужно это учитывать.