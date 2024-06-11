1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
370$259 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
Абу-Даби - волшебное место с уникальными достопримечательностями. Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
450$315 за всё до 4 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
Магия вечернего Дубая: Индивидуальная экскурсия из Рас-эль-Хаймы
Ночной Дубай раскрывает свои тайны! Пальма Джумейра, Бурдж-Халифа и поющие фонтаны ждут вас. Комфортные автомобили и опытные гиды сделают поездку незабываемой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
350$228 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья11 июня 2024Были на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал про страну, не сухими цифрами-датами
- ЮЮлия7 июня 2024Очень понравилось! Экскурсию проводил Азиз, большой молодец! Все было очень интересно и познавательно! Более того, узнав, что старший сын увлекается
- ЕЕлена6 июня 2024Брали индивидуальную экскурсию на 3х: мама и 2 ребенка по 8 лет. Проводил гид Азиз. Гид накануне был на связи,
- ННаталья24 апреля 2024Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии прямо в процессе с
- ААнастасия22 апреля 2024Хочу оставить свой отзыв о нашем туре в Дубай из Рас Эль Хаймы. Гид Дамир очень внимательный и вежливый, по
- ДДарья17 апреля 2024Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет. Наш гид Алексей учел наши
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Дубай»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Дубай" можно забронировать 4 экскурсии от 228 до 330 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Дубай», 182 ⭐ отзыва, цены от $228. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август