Проведите ночь в лагере Oasis Camp в комфортном 5-звездочном шале из натуральных материалов. Насладитесь арабским небом, ужином с барбекю и прогулкой на верблюдах в пустыне. Утром вас ждёт завтрак, пение птиц и прекрасный восход солнца.
Описание экскурсии

Атмосфера настоящего бедуинского лагеря Проведите незабываемую ночь в 5-звездочном шале лагеря Oasis Camp, выполненном из традиционных натуральных материалов. Погрузитесь в магию пустыни под звёздным арабским небом, участвуйте в мероприятиях, наслаждайтесь вкусной едой и теплом костра. Закат и верблюжья прогулка Отведайте ужин с барбекю и полюбуйтесь захватывающим закатом. При желании отправьтесь на настоящую прогулку на верблюдах, почувствуйте волшебство наступающей ночи в пустыне и расслабьтесь у костра. Просыпайтесь с природой Начните утро с пения пустынных птиц и великолепного восхода солнца. Лёгкий завтрак и экологичные уединённые душевые помогут вам освежиться после ночи в пустыне. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
  • Не допускается: несовершеннолетние без сопровождения.
  • Курение кальяна и разведение костра разрешены только в специально отведённых местах.
  • Проносить алкоголь с собой запрещено.
  • Заезд с 15:00. Тишина соблюдается с 23:30 до 7:00.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кемпинг Oasis Camp
  • Пустыня
Что включено
  • Ночёвка в кемпинге
  • Ужин с барбекю
  • Завтрак
  • Сэндбординг
  • Прогулка на верблюде
  • Роспись хной
  • Развлекательные программы
  • Костер (в зависимости от погодных условий)
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Безалкогольные напитки
  • Алкоголь
  • Поездка на квадроциклах/багги
Место начала и завершения?
Bedouin Oasis Camo Rd - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
София
21 авг 2025
Приехать на арендованной машине оказалось просто. Еда и шоу были хорошими, но во время представления нас было всего 11, что немного расстроило и нас, и артистов — с большим количеством
читать дальше

зрителей было бы веселее. Мы остались на ночь и были единственными гостями, поэтому ощущения пустыни было мало. Прогулка на верблюде на рассвете понравилась. Завтрак показался непривычным для нас, европейцев — жареная паста с колбасками и картошкой, а также омлет, но это всё равно отличный опыт и с радостью рекомендую

И
Иван
12 ноя 2024
Очень спокойно, а персонал — отзывчивый и дружелюбный
С
София
2 сен 2024
Прекрасный отдых в лагере бедуинов с красивой природой, удобными кроватями, фантастическими шоу, вкусной кухней и очень дружелюбными людьми. Прогулка на верблюдах, песчаные доски и квадроциклы — всё было здорово. Очень хочется вернуться сюда снова.

Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы

