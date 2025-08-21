Проведите ночь в лагере Oasis Camp в комфортном 5-звездочном шале из натуральных материалов. Насладитесь арабским небом, ужином с барбекю и прогулкой на верблюдах в пустыне. Утром вас ждёт завтрак, пение птиц и прекрасный восход солнца.
Описание экскурсииАтмосфера настоящего бедуинского лагеря Проведите незабываемую ночь в 5-звездочном шале лагеря Oasis Camp, выполненном из традиционных натуральных материалов. Погрузитесь в магию пустыни под звёздным арабским небом, участвуйте в мероприятиях, наслаждайтесь вкусной едой и теплом костра. Закат и верблюжья прогулка Отведайте ужин с барбекю и полюбуйтесь захватывающим закатом. При желании отправьтесь на настоящую прогулку на верблюдах, почувствуйте волшебство наступающей ночи в пустыне и расслабьтесь у костра. Просыпайтесь с природой Начните утро с пения пустынных птиц и великолепного восхода солнца. Лёгкий завтрак и экологичные уединённые душевые помогут вам освежиться после ночи в пустыне. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Не допускается: несовершеннолетние без сопровождения.
- Курение кальяна и разведение костра разрешены только в специально отведённых местах.
- Проносить алкоголь с собой запрещено.
- Заезд с 15:00. Тишина соблюдается с 23:30 до 7:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кемпинг Oasis Camp
- Пустыня
Что включено
- Ночёвка в кемпинге
- Ужин с барбекю
- Завтрак
- Сэндбординг
- Прогулка на верблюде
- Роспись хной
- Развлекательные программы
- Костер (в зависимости от погодных условий)
Что не входит в цену
- Трансфер
- Безалкогольные напитки
- Алкоголь
- Поездка на квадроциклах/багги
Место начала и завершения?
Bedouin Oasis Camo Rd - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
София
21 авг 2025
Приехать на арендованной машине оказалось просто. Еда и шоу были хорошими, но во время представления нас было всего 11, что немного расстроило и нас, и артистов — с большим количеством
И
Иван
12 ноя 2024
Очень спокойно, а персонал — отзывчивый и дружелюбный
С
София
2 сен 2024
Прекрасный отдых в лагере бедуинов с красивой природой, удобными кроватями, фантастическими шоу, вкусной кухней и очень дружелюбными людьми. Прогулка на верблюдах, песчаные доски и квадроциклы — всё было здорово. Очень хочется вернуться сюда снова.
