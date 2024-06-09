1 чел.
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Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Дубай: Бурдж-Халифа, ужин на лодке, от Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$125 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы: Дубай и ужин на лодке
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$70 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$120 за человека
Мини-группа
7 часов
Поймай свой ужин: охота на крабов из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир морской охоты! Отправляйтесь на захватывающую охоту на крабов и насладитесь ужином из улова в тот же вечер
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Вооружившись острогами, вы сможете лично поучаствовать в поимке этих морских существ, которых приготовят и подадут к вашему ужину в тот же вечер»
Расписание: Вторник, воскресенье 16:00 - 22:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$100 за человека
Индивидуальная
6 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме: захватывающий индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу пустыни ОАЭ! Пустынное сафари в Рас-эль-Хайме - это приключение, полное эмоций и красоты
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 15:30-16:00
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
$270 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «С ужином»
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Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
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