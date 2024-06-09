Погрузитесь в мир морской охоты! Отправляйтесь на захватывающую охоту на крабов и насладитесь ужином из улова в тот же вечер

Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне

«Вооружившись острогами, вы сможете лично поучаствовать в поимке этих морских существ, которых приготовят и подадут к вашему ужину в тот же вечер»