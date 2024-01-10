Гастрономические экскурсии Рас-эль-Хаймы

Найдено 6 экскурсий в категории «Гастрономические» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Групповая
7 часов
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Рас-эль-Хайма: культура, история и обед
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, насладитесь его культурой и историей в сопровождении опытного русскоязычного гида
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$90 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Дубай: Бурдж-Халифа, ужин на лодке, от Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$125 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы: Дубай и ужин на лодке
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$70 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Групповая
6 часов
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$120 за человека
Поймай свой ужин - охота на крабов
Мини-группа
7 часов
Поймай свой ужин: охота на крабов из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир морской охоты! Отправляйтесь на захватывающую охоту на крабов и насладитесь ужином из улова в тот же вечер
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вторник, воскресенье 16:00 - 22:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$100 за человека
VIP Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - c шоу программой и ужином
Индивидуальная
6 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме: захватывающий индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу пустыни ОАЭ! Пустынное сафари в Рас-эль-Хайме - это приключение, полное эмоций и красоты
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 15:30-16:00
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
$270 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    10 января 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
    Наша обзорная экскурсия в Абу-Даби состоялась 7.01.2024г. Экскурсия была интересной, познавательной, яркой, впечатляющей на культурные объекты и места, которые нам
    читать дальше

    удалось посетить. Выражаю отдельную благодарность нашему экскурсоводу-гиду Ирине, которая была с нами на протяжении всего дня и благодаря которой, мы узнали много нового и интересного о каждом (!) из семи эмиратов, правящих династий, культуре и истории ОАЭ, быте и традициях, основных достопримечательностях, политическом устройстве и экономике, медицине и образовании. Ирина - кладезь информации, которой она щедро делится со своими туристами и дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. После этой экскурсии мне захотелось перечитать историю возникновения и заново познакомиться с этой необыкновенной страной ОАЭ. Еще раз повторюсь - Ирине огромное спасибо, нам очень повезло с гидом! Вся заявленная экскурсионная программа: посещение мечети Шейха Зайеда, дворца Президента, вкуснейшего обеда, остановки на финиковом базаре и набережной Абу-Даби была выполнена на 100%. Нас вовремя забрали из отеля в Рас-эль-Хайма и так же привезли обратно в отель. Столько впечатлений, положительных эмоций мы получили от этого насыщенного прекрасного дня! Очень рекомендую эту экскурсию, удобные чистые автобусы, аккуратные водители, интересный рассказ гида - вся поездка в целом проходит очень комфортно. Спасибо большое!!! Ставлю 5+

  • К
    Кристина
    5 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
    Была на экскурсии в Абу-Даби 3 сентября, очень хотелось побывать в Белой Мечети и Дворце, и очень рада, что я
    читать дальше

    это сделала, несмотря на долгую дорогу. Места, которые посетили, восхитили меня, конечно, если есть возможность, надо бывать и видеть такие роскошные места культурной ценности. Сам город Абу-Даби приятный, ухоженный, зелёный! Гид была тоже очень приятная, интересно вела рассказ. В общем, я в восторге! Но есть некоторые вещи, которые можно доработать. Думаю, что необходимо обновить автобусы, которые забирают людей из разных мест и свозят на точку сбора в Дубай. Моя дорога до Дубая длилась примерно 2 или 2,5 часа, на улице жара, светит солнце, а в автобусе нет шторок на окнах, и места свободного нет при полной посадке туристов. Получилось, что я сидела у окна на солнечной стороне, и было жарко. В такой жаркой стране для долгих переездов должны быть более комфортные автобусы. Ещё думаю, что на автобусе должна быть какая-то табличка, указывающая на то, что это экскурсионный автобус, а у водителя фирменный бейдж. Меня забрали первой, я была одна, водитель не говорит на моём языке, до других туристов мы доехали минут через 30. Всё это время я еду и думаю, а точно ли меня везут на экскурсию, было немного не по себе. Если в стране запрещены какие-либо рекламации и афиширования компаний, то можно сделать так, чтобы всех туристов от начала и до конца сопровождал гид, говорящий на языке туристов. И ещё момент по организации посещения достопримечательностей, на мой взгляд болле эффективно было бы, если бы гид с группой вместе посещал все интересные точки, ведя за собой. У нас было так, что вот дворец, у вас столько-то времени, понятно, что свободное хождение, может, и лучше, но я не сразу сориентировалась, где какие залы, и где те места, на которые обратить внимание. В остальном, всё прекрасно! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
  2. Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
  3. Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
  4. Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
  5. Поймай свой ужин - охота на крабов
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Бурдж-Халифа
  3. Парк Феррари
  4. Парк Warner Bros. World
  5. Аквапарк Wild Wadi
  6. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 70 до 270. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Рас-эль-Хаймы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам