Обзорная экскурсия по Дубаю: индивидуальный тур из Рас-эль-Хайма

Откройте Дубай с нами! Во время путешествия вы увидите самые знаковые места города.
По вашему желанию мы можем адаптировать маршрут — экскурсия будет именно такой, какой вы хотите её видеть. Личное внимание, тёплая атмосфера и яркие впечатления гарантированы!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииОбзорная экскурсия по Дубаю: главное за один день Познакомьтесь с Дубаем во всей его яркости и контрастах — от аутентичного Старого города до ультрасовременных небоскрёбов. Эта насыщенная однодневная экскурсия откроет вам самые впечатляющие достопримечательности эмирата. Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть главное, сделать лучшие фото и прочувствовать атмосферу города, где традиции соседствуют с футуризмом. Роскошный Дубай Во время экскурсии по Дубаю вы увидите главные достопримечательности города: исторический квартал Аль Фахиди, символ модерна — Золотую Рамку, футуристический Музей Будущего, легендарный отель Бурдж Аль Араб и живописный комплекс Мадинат Джумейра, напоминающий восточную Венецию. Также мы проедем по искусственному острову Пальма Джумейра и прогуляемся по стильному району Дубай Марина. В завершение посетим Дубай молл — крупнейший торгово-развлекательный центр мира. Вас ждёт колоритный Чайна-таун, внешний обзор аквариума, арт-инсталляция Водопад Бедуинов и, конечно, финал у Бурдж Халифы с шоу знаменитых поющих фонтанов. Важная информация:
- Формат: индивидуальная экскурсия только для вас.
- Что взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, зарядку для телефона и отличное настроение.
По договорённости с гидом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город Аль Фахиди
- Золотая Рамка
- Музей Будущего
- Бурдж Аль Араб
- Мадинат Джумейра
- Пальма Джумейра
- Дубай Марина
- Дубай молл
- Чайна-таун в Дубай молл
- Аквариум Дубай молл
- Водопад Бедуинов
- Бурдж Халифа и шоу фонтанов
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Питьевая вода
- Фото и видео в подарок
Что не входит в цену
- Входные билеты по маршруту
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-эль-Хайме
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Формат: индивидуальная экскурсия только для вас
- Что взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, зарядку для телефона и отличное настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
30 окт 2025
Даврон очень профессиональный гидопытеый, водитель, очень внимательно относится ко всем пожеланиям туристов. Отлично знает город и страну, толково составляет маршрут доя осмотра достопримечательностей. И замечательно делает фотографии!
Н
Наталья
28 окт 2025
Е
Елена
27 окт 2025
Большое спасибо за организацию экскурсии!! Все прошло отлично! Все наши пожелания были учтены, а вопросы не остались без ответов! Спасибо нашему гиду!
А
Анна
24 окт 2025
Добрый вечер. Хотела бы оставить отзыв об экскурсии в Дубай с гидом Даврон. Прошло все на отлично! Очень интересно рассказал про Эмираты, о жизни людей, о создании Эмиратов. Так же
С
Светлана
22 окт 2025
21.10.2025 была обзорная экскурсия по Дубаю, гид был Сабир! Все очень понравилось, экскурсией довольны, будем рекомендовать друзьям и знакомым 👍🏼
Ю
Юлия
17 окт 2025
Были вчера на индивидуальной экскурсии в Дубай с Давроном. Все прошло отлично. Забрал из отеля на комфортном автомобиле. Особая благодарность за колу и фанту. Посмотрели все основные достопримечательности, сделали классные фото. Все четко организовано. Спасибо за рекомендации по покупке сувениров и кафе для обеда (все вкусно по -домашнему).
М
Мария
14 окт 2025
Все хорошо. Экскурсию проводила Татьяна, хорошо владеет русским языком. По максимуму рассказала про страну и обычаи. Автомобиль комфортабельный. По времени были не ограничены. По своему желанию еще поднимались на башню на 125 этаж. Все пожелания были учтены
А
Арина
8 окт 2025
А
Андрей
20 сен 2025
В общем все хорошо, все основные локации посмотрели. Даврон рассказал и показал интересные места, сделал хорошие снимки. Свою работу знает.
Спасибо.
А
Андрей
16 сен 2025
Всё понравилось. Огромный плюс то что индивидуальная экскурсия, в очереди нигде не стоишь. Много посмотрели. Даврону спасибо, очень много рассказал
А
Анна
4 авг 2025
Быстро и легко связались с гидом. Сразу определились по программе экскурсии Музей будущего и обзор по Дубаю. Главное пожелание был парк Реал Мадрид, и спланировали так, чтобы везде успеть. Даврон произвел хорошее впечатление. Аккуратный, вежливый. Позаботился о питьевой воде. Давно живет в Дубае и знает тонкости маршрута. Машину ведет быстро и аккуратно. Большое спасибо, нам все понравилось. Рекомендум.
