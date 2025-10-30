Обзорная экскурсия по Дубаю: индивидуальный тур из Рас-эль-Хайма

С Сергей Даврон очень профессиональный гидопытеый, водитель, очень внимательно относится ко всем пожеланиям туристов. Отлично знает город и страну, толково составляет маршрут доя осмотра достопримечательностей. И замечательно делает фотографии!

Е Елена Большое спасибо за организацию экскурсии!! Все прошло отлично! Все наши пожелания были учтены, а вопросы не остались без ответов! Спасибо нашему гиду!

А Анна читать дальше хочется отметить, что все запланированные экскурсии мы проехали в один день. Это и музей будущего, колесо обозрения, скай вью, пальма, Бурдж - Халифа и еще много интересных мест. В след раз - только с этим гидом! Мы уверены, что у него еще много интересных экскурсий. . спасибо большое! Обязательно вернемся😊 Добрый вечер. Хотела бы оставить отзыв об экскурсии в Дубай с гидом Даврон. Прошло все на отлично! Очень интересно рассказал про Эмираты, о жизни людей, о создании Эмиратов. Так же

С Светлана 21.10.2025 была обзорная экскурсия по Дубаю, гид был Сабир! Все очень понравилось, экскурсией довольны, будем рекомендовать друзьям и знакомым 👍🏼

Ю Юлия Были вчера на индивидуальной экскурсии в Дубай с Давроном. Все прошло отлично. Забрал из отеля на комфортном автомобиле. Особая благодарность за колу и фанту. Посмотрели все основные достопримечательности, сделали классные фото. Все четко организовано. Спасибо за рекомендации по покупке сувениров и кафе для обеда (все вкусно по -домашнему).

М Мария Все хорошо. Экскурсию проводила Татьяна, хорошо владеет русским языком. По максимуму рассказала про страну и обычаи. Автомобиль комфортабельный. По времени были не ограничены. По своему желанию еще поднимались на башню на 125 этаж. Все пожелания были учтены

А Андрей В общем все хорошо, все основные локации посмотрели. Даврон рассказал и показал интересные места, сделал хорошие снимки. Свою работу знает.

Спасибо.

А Андрей Всё понравилось. Огромный плюс то что индивидуальная экскурсия, в очереди нигде не стоишь. Много посмотрели. Даврону спасибо, очень много рассказал