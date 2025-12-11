Арабская Венеция, «Дубай Молл», Бурдж-Халифа и многое другое - на обзорной экскурсии
День в Дубае — как целая жизнь в восточной сказке.
Эта программа для тех, кто хочет прочувствовать настоящий дух города: от старинных кварталов, где в узких улочках витает аромат специй, до ультрасовременных зданий.
Мы пройдём по следам истории в районе Аль-Фахиди, заглянем в роскошный отель «Бурдж-эль-Араб», насладимся закатом у башни «Бурдж-Халифа». И это ещё не всё!
Описание экскурсии
Погружение в прошлое. Начнём с квартала Аль-Фахиди — атмосферного уголка Старого Дубая. Узкие переулки, песчаные стены и шум восточного базара перенесут вас в 18 век.
Дубайская рамка. Символ перехода между прошлым и будущим. Мы поднимемся на высоту 150 метров и посмотрим, как Старый город сменяется ультрасовременными небоскрёбами.
Отель «Бурдж-эль-Араб» в форме паруса. Рассмотрим здание, ставшее синонимом роскоши и архитектурной смелости.
Мадинат Джумейра. Арабская Венеция. Прогуляемся по живописным каналам мимо традиционных лодок, базаров и дворцов.
Пальмовый остров и «Атлантис». Поговорим, как инженерная мечта стала реальностью, и прогуляемся по набережной с шикарными видами на Персидский залив.
Дубай Марина и JBR Walk. Современный Дубай с его арабским Манхэттеном: яхты, рестораны, небоскрёбы и набережная, полная жизни.
«Дубай Молл» и шоу фонтанов у Бурдж-Халифы. Самый большой торговый центр в мире удивит не только размерами, но и чудесами — аквариумом, водопадом и, конечно, поющими фонтанами у подножия самого высокого здания в мире.
Сады в пустыне. На закате отправимся в сказочный оазис — Сад бабочек и Сад цветов, где миллионы лепестков распускаются посреди песков.
Вы узнаете:
Где находится сердце Старого Дубая
В чём уникальность 7-звёздочного отеля «Бурдж-эль-Араб»
Почему комплекс Мадинат Джумейра называют арабской Венецией
Как был создан Пальмовый остров
Как в пустыне расцвели невероятные сады
Организационные детали
Поедем на одном из комфортабельных автомобилей с кондиционером Toyota Cross, Chevrolet Malibu или Hyundai Sonata
Программа подходит взрослым и детям с 5 лет
Отдельно по желанию оплачиваются входные билеты в Парк цветов — $28 с чел., посещение смотровой площадки на Пальмовом острове — $30 с чел.
в понедельник в 11:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Икром — ваш гид в Рас-эль-Хайме
Доброго времени суток, дорогие путешественники! Меня зовут Икром, я живу и работаю в Дубае с 2015 года. Каждый день встречаю новых удивительных людей и восхищаюсь тем, как огромен наш мир. С радостью расскажу вам самые интересные факты о современной жизни Эмиратов.
Мария
11 дек 2025
Экскурсия прошла отлично! Масса впечатлений! Икром прекрасно знает город и страну в целом - очень интересно рассказывает и ответил на все интересующие вопросы. Комфортное и аккуратное управление автомобилем. Познакомились со всеми знаковыми локациями в Дубае. Приятно, что маршрут корректировался по нашим пожеланиям, отдельная благодарность за аутентичный обед! 100% рекомендуем!