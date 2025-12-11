День в Дубае — как целая жизнь в восточной сказке. Эта программа для тех, кто хочет прочувствовать настоящий дух города: от старинных кварталов, где в узких улочках витает аромат специй, до ультрасовременных зданий. Мы пройдём по следам истории в районе Аль-Фахиди, заглянем в роскошный отель «Бурдж-эль-Араб», насладимся закатом у башни «Бурдж-Халифа». И это ещё не всё!

Описание экскурсии

Погружение в прошлое. Начнём с квартала Аль-Фахиди — атмосферного уголка Старого Дубая. Узкие переулки, песчаные стены и шум восточного базара перенесут вас в 18 век.

Дубайская рамка. Символ перехода между прошлым и будущим. Мы поднимемся на высоту 150 метров и посмотрим, как Старый город сменяется ультрасовременными небоскрёбами.

Отель «Бурдж-эль-Араб» в форме паруса. Рассмотрим здание, ставшее синонимом роскоши и архитектурной смелости.

Мадинат Джумейра. Арабская Венеция. Прогуляемся по живописным каналам мимо традиционных лодок, базаров и дворцов.

Пальмовый остров и «Атлантис». Поговорим, как инженерная мечта стала реальностью, и прогуляемся по набережной с шикарными видами на Персидский залив.

Дубай Марина и JBR Walk. Современный Дубай с его арабским Манхэттеном: яхты, рестораны, небоскрёбы и набережная, полная жизни.

«Дубай Молл» и шоу фонтанов у Бурдж-Халифы. Самый большой торговый центр в мире удивит не только размерами, но и чудесами — аквариумом, водопадом и, конечно, поющими фонтанами у подножия самого высокого здания в мире.

Сады в пустыне. На закате отправимся в сказочный оазис — Сад бабочек и Сад цветов, где миллионы лепестков распускаются посреди песков.

Вы узнаете:

Где находится сердце Старого Дубая

В чём уникальность 7-звёздочного отеля «Бурдж-эль-Араб»

Почему комплекс Мадинат Джумейра называют арабской Венецией

Как был создан Пальмовый остров

Как в пустыне расцвели невероятные сады

