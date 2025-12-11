Мои заказы

Влюбиться в Дубай за 1 день (из Рас-эль-Хаймы)

Арабская Венеция, «Дубай Молл», Бурдж-Халифа и многое другое - на обзорной экскурсии
День в Дубае — как целая жизнь в восточной сказке.

Эта программа для тех, кто хочет прочувствовать настоящий дух города: от старинных кварталов, где в узких улочках витает аромат специй, до ультрасовременных зданий.

Мы пройдём по следам истории в районе Аль-Фахиди, заглянем в роскошный отель «Бурдж-эль-Араб», насладимся закатом у башни «Бурдж-Халифа». И это ещё не всё!
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Погружение в прошлое. Начнём с квартала Аль-Фахиди — атмосферного уголка Старого Дубая. Узкие переулки, песчаные стены и шум восточного базара перенесут вас в 18 век.

Дубайская рамка. Символ перехода между прошлым и будущим. Мы поднимемся на высоту 150 метров и посмотрим, как Старый город сменяется ультрасовременными небоскрёбами.

Отель «Бурдж-эль-Араб» в форме паруса. Рассмотрим здание, ставшее синонимом роскоши и архитектурной смелости.

Мадинат Джумейра. Арабская Венеция. Прогуляемся по живописным каналам мимо традиционных лодок, базаров и дворцов.

Пальмовый остров и «Атлантис». Поговорим, как инженерная мечта стала реальностью, и прогуляемся по набережной с шикарными видами на Персидский залив.

Дубай Марина и JBR Walk. Современный Дубай с его арабским Манхэттеном: яхты, рестораны, небоскрёбы и набережная, полная жизни.

«Дубай Молл» и шоу фонтанов у Бурдж-Халифы. Самый большой торговый центр в мире удивит не только размерами, но и чудесами — аквариумом, водопадом и, конечно, поющими фонтанами у подножия самого высокого здания в мире.

Сады в пустыне. На закате отправимся в сказочный оазис — Сад бабочек и Сад цветов, где миллионы лепестков распускаются посреди песков.

Вы узнаете:

  • Где находится сердце Старого Дубая
  • В чём уникальность 7-звёздочного отеля «Бурдж-эль-Араб»
  • Почему комплекс Мадинат Джумейра называют арабской Венецией
  • Как был создан Пальмовый остров
  • Как в пустыне расцвели невероятные сады

Организационные детали

  • Поедем на одном из комфортабельных автомобилей с кондиционером Toyota Cross, Chevrolet Malibu или Hyundai Sonata
  • Программа подходит взрослым и детям с 5 лет
  • Отдельно по желанию оплачиваются входные билеты в Парк цветов — $28 с чел., посещение смотровой площадки на Пальмовом острове — $30 с чел.

в понедельник в 11:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$135
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Икром
Икром — ваш гид в Рас-эль-Хайме
Доброго времени суток, дорогие путешественники! Меня зовут Икром, я живу и работаю в Дубае с 2015 года. Каждый день встречаю новых удивительных людей и восхищаюсь тем, как огромен наш мир. С радостью расскажу вам самые интересные факты о современной жизни Эмиратов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мария
11 дек 2025
Экскурсия прошла отлично! Масса впечатлений! Икром прекрасно знает город и страну в целом - очень интересно рассказывает и ответил на все интересующие вопросы. Комфортное и аккуратное управление автомобилем. Познакомились со всеми знаковыми локациями в Дубае. Приятно, что маршрут корректировался по нашим пожеланиям, отдельная благодарность за аутентичный обед! 100% рекомендуем!
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы

