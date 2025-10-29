Эта экскурсия предлагает путешественникам уникальную возможность познакомиться с главными достопримечательностями Дубая. Прогулка по Мадинат Джумейра, известному как "арабская Венеция", впечатлит живописными каналами. На острове Palm Jumeirah можно сделать потрясающие снимки на фоне отеля "Атлантис". В Дубай Марине вы ощутите атмосферу роскоши и современности. Завершите день у подножия Бурдж-Халифы, наблюдая за танцующими фонтанами

Лучшее время для посещения

Лучшее время для экскурсии - с ноября по март, когда погода в Дубае наиболее комфортная: температура воздуха не слишком высокая, а влажность умеренная. В это время можно спокойно наслаждаться прогулками и осмотром достопримечательностей. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, хотя может быть немного жарче. В летние месяцы, с июня по сентябрь, из-за сильной жары и высокой влажности экскурсия может быть менее комфортной, но всё же возможной, если избегать длительных прогулок на открытом воздухе.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.