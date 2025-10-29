Эта экскурсия предлагает путешественникам уникальную возможность познакомиться с главными достопримечательностями Дубая. Прогулка по Мадинат Джумейра, известному как "арабская Венеция", впечатлит живописными каналами. На острове Palm Jumeirah можно сделать потрясающие снимки на фоне отеля "Атлантис". В Дубай Марине вы ощутите атмосферу роскоши и современности. Завершите день у подножия Бурдж-Халифы, наблюдая за танцующими фонтанами
Лучшее время для посещения
Лучшее время для экскурсии - с ноября по март, когда погода в Дубае наиболее комфортная: температура воздуха не слишком высокая, а влажность умеренная. В это время можно спокойно наслаждаться прогулками и осмотром достопримечательностей. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, хотя может быть немного жарче. В летние месяцы, с июня по сентябрь, из-за сильной жары и высокой влажности экскурсия может быть менее комфортной, но всё же возможной, если избегать длительных прогулок на открытом воздухе.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Бурдж-аль-Араб
- Мадинат Джумейра
- Palm Jumeirah
- Дубай Марина
- Bluewaters Island
- Дубай Молл
- Бурдж-Халифа
Описание экскурсии
- Район Джумейра. Мы проедем вдоль побережья Персидского залива, полюбуемся роскошными отелями и увидим знаменитый «Бурдж-аль-Араб» — отель в форме паруса. Затем отправимся в Мадинат Джумейра, который часто называют арабской Венецией, чтобы прогуляться по его живописным каналам.
- Остров Palm Jumeirah. Увидим этот грандиозный искусственный остров с его элитными отелями и резиденциями. Прогуляемся по внешнему периметру «пальмы» и сделаем эффектные снимки с видами на отель «Атлантис» и побережье Дубая.
- Дубай Марина. Вас ждёт район ультрасовременных небоскрёбов, роскошных яхт и модных ресторанов. Вы прочувствуете атмосферу одного из самых стильных мест города.
- Bluewaters Island. Новый искусственный остров, где находится Ain Dubai — самое большое колесо обозрения в мире. Здесь можно сделать красивые панорамные фотографии.
- Downtown Dubai. Посетим «Дубай Молл», полюбуемся гигантским океанариумом и узнаем историю уникального фонтана «Ловцы жемчуга». Завершим экскурсию у подножия «Бурдж-Халифа», наблюдая за грандиозным шоу танцующих фонтанов.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Рас-эль-Хайме. По индивидуальной договорённости можем забрать вас из других эмиратов. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
- В основную программу входит только внешний осмотр достопримечательностей. По желанию и согласованию с другими участниками вы сможете приобрести билеты и осмотреть их изнутри.
- Транспорт — комфортабельный автомобиль Honda или Chevrolet.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$95
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Рас-эль-Хайме
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Амин — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Провели экскурсии для 376 туристов
Меня зовут Амин, я представляю команду гидов в ОАЭ. Проживаю в Эмиратах с 2010 года и за это время много что успел узнать об этой стране. Позвольте нам рассказать вам об обычаях местных, о том, как эта страна развивалась. Обещаем, что вы отлично проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антонова
29 окт 2025
Очень понравилась поездка в Дубай, доехали максимально быстро, без пробок, Амин великолепный рассказчик, узнали много не только из истории ОАЭ, а и быт, жизнь людей, приезжих и местных. Все прошло в легкой и непринужденной атмосфере, с учетом личных предпочтений. А знаковые места Дубая посетили без очередей и с лучшими ракурсами. Спасибо! Вы - лучший!
С
Сергей
10 окт 2025
Экскурсия получилась на 5+. Организаторы большие молодцы!!! Лучшие места на шоу и трансфер без пробок! Всем рекомендуем☝️
В
Василий
12 сен 2025
Большое спасибо Амину за организацию экскурсии! Все прошло на 5 баллов!
Анастасия
28 мар 2025
Поездка понравилась- удобно, комфортно, познавательно. Большое спасибо, будем рекомендовать знакомым. На следующую экскурсию- только с Амиром!
