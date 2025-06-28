Отправьтесь из Рас-эль-Хаймы в живописный Хасаб — столицу Мусандама, знаменитую своими величественными фьордами и чистой морской водой.
Насладитесь однодневным круизом на традиционном дау с остановками для снорклинга у островов Телеграф и Сиби.
Описание круизаКруиз на традиционном дау и снорклинг Вас заберут из Рас-эль-Хаймы на автомобиле, микроавтобусе или автобусе и доставят в Хасаб — столицу Мусандама. Этот регион славится впечатляющими фьордами, кристально чистой водой и богатой морской жизнью. Сядьте на борт традиционного дау и отправьтесь в увлекательный круиз по фьорду Хор-Шам, где часто можно увидеть игривых дельфинов. Во время путешествия предусмотрены две остановки для снорклинга у островов Телеграф и Сиби. Комфорт и питание на борту В стоимость тура включено всё необходимое: снаряжение для снорклинга, полотенца, спасательные жилеты и вкусный обед «шведский стол», который подаётся прямо на борту вашего судна. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, виза (если требуется).
- Не допускается: багаж или большие сумки, алкоголь и наркотики.
- В стоимость не входят сбор за выезд из ОАЭ (35 дирхамов) и сбор за визу в Оман, если требуется.
- Обратите внимание, что граждане некоторых стран не могут получить визу по прибытии.
- Все пассажиры должны иметь при себе оригинал паспорта со сроком действия не менее 6 месяцев.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фьорд Хор-Шам
- Остров Телеграф
- Остров Сиби
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Круиз на дау
- Обед «шведский стол»
- Безалкогольные напитки, свежие фрукты, закуски
- Спасательные жилеты
- Снаряжение для снорклинга
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
- Выездной сбор ОАЭ
- Виза Омана
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аделина
28 июн 2025
Отличный тур! Всё было идеально организовано, а множество дельфинов стало настоящей изюминкой путешествия. ❤️
Л
Леонид
1 окт 2024
Это был действительно отличный опыт.
М
Мария
6 мая 2024
Однодневный тур по Оману оставил незабываемые впечатления. Забор из отеля был вовремя, дорога комфортной, а общение на простом английском сделало процесс лёгким. Гиды были очень заботливы и внимательны, сразу создавая
