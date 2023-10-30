«Земля Фьордов» - полуостров Мусандам
Если вы хотите посетить красивейшие места, увидеть величественные горы и восхитительный подводный мир, отправляйтесь с нами в Диббу — небольшой город-порт на полуострове Мусандам.
Не зря это удивительное место называют «землей фьордов» — местные прибрежные скалы очень напоминают норвежские пейзажи.
Не зря это удивительное место называют «землей фьордов» — местные прибрежные скалы очень напоминают норвежские пейзажи.
Ближайшие даты:
30
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Эмират Фуджейра
- Индийский океан
- Полуостров Мусандам
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Приглашаем вас в увлекательное путешествие по водам Индийского океана на борту двухпалубного аутентичного корабля Доу! Вы отправитесь в небольшой город-порт Дибба, расположенный на берегу Оманского залива Индийского океана.
- На традиционном корабле местных жителей Доу вы попадёте на территорию султаната Оман, которому принадлежит полуостров Мусандам, где сможете вдоволь поплавать с маской, прокатиться на водных аттракционах и посетить сам остров. А после обеда на борту у вас будет возможность поучаствовать в традиционной рыбалке.
Важная информация:
- Обязательно взять с собой оригинал паспорта.
- Форма одежды пляжная. Возьмите с собой купальники, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- При плохих погодных условиях поездка будет перенесена на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.
Понедельник, среда, четверг, пятница (09:00 - 18:30)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Русскоговорящий гид
- 5-ти часовой круиз на традиционной лодке Доу
- Маски, ласты, катание на банане
- Традиционная рыбалка
- Обед, вода
- Что не входит
- Жареные креветки, безалкогольное пиво на борту
- Личные расходы
- Доплата за индивидуальный трансфер — 250 USD (максимум 6 человек)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, среда, четверг, пятница (09:00 - 18:30)Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Обязательно взять с собой оригинал паспорта.
- Форма одежды пляжная. Возьмите с собой купальники, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- При плохих погодных условиях поездка будет перенесена на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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