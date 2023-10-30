«Земля Фьордов» - полуостров Мусандам: тур из Рас-Аль-Хайма

«Земля Фьордов» - полуостров Мусандам

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Если вы хотите посетить красивейшие места, увидеть величественные горы и восхитительный подводный мир, отправляйтесь с нами в Диббу — небольшой город-порт на полуострове Мусандам.

Не зря это удивительное место называют «землей фьордов» — местные прибрежные скалы очень напоминают норвежские пейзажи.
«Земля Фьордов» - полуостров Мусандам: тур из Рас-Аль-Хайма
«Земля Фьордов» - полуостров Мусандам: тур из Рас-Аль-Хайма
«Земля Фьордов» - полуостров Мусандам: тур из Рас-Аль-Хайма
«Земля Фьордов» - полуостров Мусандам: тур из Рас-Аль-Хайма
«Земля Фьордов» - полуостров Мусандам: тур из Рас-Аль-Хайма
«Земля Фьордов» - полуостров Мусандам: тур из Рас-Аль-Хайма
Ближайшие даты:
30
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
6
ноя
8
ноя
9
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Эмират Фуджейра
  • Индийский океан
  • Полуостров Мусандам
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Приглашаем вас в увлекательное путешествие по водам Индийского океана на борту двухпалубного аутентичного корабля Доу! Вы отправитесь в небольшой город-порт Дибба, расположенный на берегу Оманского залива Индийского океана.
  • На традиционном корабле местных жителей Доу вы попадёте на территорию султаната Оман, которому принадлежит полуостров Мусандам, где сможете вдоволь поплавать с маской, прокатиться на водных аттракционах и посетить сам остров. А после обеда на борту у вас будет возможность поучаствовать в традиционной рыбалке.

Важная информация:

  • Обязательно взять с собой оригинал паспорта.
  • Форма одежды пляжная. Возьмите с собой купальники, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • При плохих погодных условиях поездка будет перенесена на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.

Понедельник, среда, четверг, пятница (09:00 - 18:30)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Русскоговорящий гид
  • 5-ти часовой круиз на традиционной лодке Доу
  • Маски, ласты, катание на банане
  • Традиционная рыбалка
  • Обед, вода
Что не входит
  • Жареные креветки, безалкогольное пиво на борту
  • Личные расходы
  • Доплата за индивидуальный трансфер — 250 USD (максимум 6 человек)
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, четверг, пятница (09:00 - 18:30)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Обязательно взять с собой оригинал паспорта.
  • Форма одежды пляжная. Возьмите с собой купальники, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • При плохих погодных условиях поездка будет перенесена на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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