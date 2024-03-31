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Что вас ожидает: Аквапарк «Дикая Речка» построен в стиле приключений Синдбада-морехода и выглядит как сказочный оазис в пустыне, чарующий средневековой арабской архитектурой. Поток воды со скоростью до 80 км/час поднимет вас на 30 разнообразных водных аттракционов и прокатит по ленивой речке по всему парку. Любителей серфинга порадует самый большой на Ближнем Востоке бассейн с гигантскими волнами, достигающими 1.5 метров в высоту. Тем, кто хочет получить дозу адреналина, нужно непременно прокатиться на «Черной дыре» или «Джумейра Скэйра» — одной из самых быстрых и высоких горок с эффектом свободного падения. 23 плавательных бассейна и искусственный водопад высотой 18 метров не оставят равнодушными и принесут массу веселья для путешественников любого возраста. Важная информация: