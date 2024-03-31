Посетите главный аквапарк Дубая, стилизованный под сказочный древний арабский город. На площади в 50 тыс. кв. метров у вас будет возможность лениво поплавать на волнах и побороться с настоящим штормом, а уникальная горка со свободным падением придётся по душе любителям экстрима. Вы сможете пользоваться всеми аттракционами в неограниченном количестве.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет + трансфер (выше 110 см)
|$125
|Билет + трансфер (ниже 110 см)
|$105
|Билет + трансфер (0-2 лет)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает: Аквапарк «Дикая Речка» построен в стиле приключений Синдбада-морехода и выглядит как сказочный оазис в пустыне, чарующий средневековой арабской архитектурой. Поток воды со скоростью до 80 км/час поднимет вас на 30 разнообразных водных аттракционов и прокатит по ленивой речке по всему парку. Любителей серфинга порадует самый большой на Ближнем Востоке бассейн с гигантскими волнами, достигающими 1.5 метров в высоту. Тем, кто хочет получить дозу адреналина, нужно непременно прокатиться на «Черной дыре» или «Джумейра Скэйра» — одной из самых быстрых и высоких горок с эффектом свободного падения. 23 плавательных бассейна и искусственный водопад высотой 18 метров не оставят равнодушными и принесут массу веселья для путешественников любого возраста. Важная информация:
- Сбор проходит только из отелей, если вы проживаете в резиденции, то необходимо выбрать отель рядом и указать его при бронировании.
- Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
Пятница и воскресенье 08:00 - 08:30
Ответы на вопросы
Что входит
- "Входной билет в аквапарк «Wild Wadi» в Дубае"
- "Трансфер в обе стороны"
- "Возможность пользоваться всеми аттракционами в неограниченном количестве"
Что не входит
- "Еда и напитки"
- "Сувениры, личные расходы"
- "Купальные принадлежности"
Место начала и завершения?
Любой отель в Рас-Аль-Хайме
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница и воскресенье 08:00 - 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Сбор проходит только из отелей, если вы проживаете в резиденции, то необходимо выбрать отель рядом и указать его при бронировании.
- Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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