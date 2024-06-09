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Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Аквапарк Wild Wadi: водное приключение в Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир водных развлечений Аквапарка Wild Wadi. Вас ждут захватывающие горки, ленивые реки и волшебные сады
«Аквапарк Wild Wadi, что переводится как «дикая река», оформлен в стиле легенд о Синдбаде Мореходе»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$110 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Аквапарк Aquaventure: адреналин и веселье
Погрузитесь в мир водных приключений в самом большом аквапарке Дубая, где каждый найдет развлечение по душе
«Самый большой аквапарк Дубая с самыми экстремальными горками входит в состав комплекса отеля Atlantis The Palm»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$120 за человека
Групповая
7 часов
Дубайская Атлантида - аквапарк «Aquaventure» Атлантис
Посетите аквапарк «Aquaventure» в Дубае и ощутите адреналин на 105 горках, отдыхая на пляже и наслаждаясь видами Пальма Джумейра
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Что вас ожидает: Единственный аквапарк в Дубае с собственным пляжем расположился на территории всеми известного отеля «Атлантис»»
Расписание: Вт Чт и Вс в 09:00 ориентировочно, зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от $140 за человека
Групповая
10 часов
По следам Синдбада: водные приключения в аквапарке Wild Wadi
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме
«Что вас ожидает: Аквапарк «Дикая Речка» построен в стиле приключений Синдбада-морехода и выглядит как сказочный оазис в пустыне, чарующий средневековой арабской архитектурой»
Расписание: Вт Чт и Вс с 08:00 - 09:30, зависит от расположения отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$125 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Аквапарки»
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