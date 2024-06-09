Найдено 4 экскурсии в категории « Аквапарки » в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $110. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Групповая 5 часов Групповая экскурсия в Аквапарк Wild Wadi: водное приключение в Рас-эль-Хайма Погрузитесь в мир водных развлечений Аквапарка Wild Wadi. Вас ждут захватывающие горки, ленивые реки и волшебные сады «Аквапарк Wild Wadi, что переводится как «дикая река», оформлен в стиле легенд о Синдбаде Мореходе» Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00 $ 110 за человека Групповая 5 часов Групповая экскурсия в Аквапарк Aquaventure: адреналин и веселье Погрузитесь в мир водных приключений в самом большом аквапарке Дубая, где каждый найдет развлечение по душе «Самый большой аквапарк Дубая с самыми экстремальными горками входит в состав комплекса отеля Atlantis The Palm» Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00 $ 120 за человека Групповая 7 часов Дубайская Атлантида - аквапарк «Aquaventure» Атлантис Посетите аквапарк «Aquaventure» в Дубае и ощутите адреналин на 105 горках, отдыхая на пляже и наслаждаясь видами Пальма Джумейра Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне «Что вас ожидает: Единственный аквапарк в Дубае с собственным пляжем расположился на территории всеми известного отеля «Атлантис»» Расписание: Вт Чт и Вс в 09:00 ориентировочно, зависит от расположения отеля. от $ 140 за человека Групповая 10 часов По следам Синдбада: водные приключения в аквапарке Wild Wadi Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме «Что вас ожидает: Аквапарк «Дикая Речка» построен в стиле приключений Синдбада-морехода и выглядит как сказочный оазис в пустыне, чарующий средневековой арабской архитектурой» Расписание: Вт Чт и Вс с 08:00 - 09:30, зависит от расположения отеля $ 125 за человека Другие экскурсии Рас-эль-Хаймы

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Аквапарки»

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