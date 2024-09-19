Знакомство с Дубаем в составе мини-группы до 7 человек из Рас Аль Хаймы

Групповая экскурсия на минивэне по современному Дубаю. Вас ждут невероятные виды, уникальная архитектура и атмосфера Востока. Присоединяйтесь к нам
Эта групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы в Дубай на минивэне предлагает вам возможность увидеть самые знаковые места города.

В программе посещение Острова Пальма, знаменитого отеля Бурж Аль Араб, живописной Арабской Венеции, инновационного Музея Будущего, исторического Старого города и грандиозного Дубай Молла с его аквариумом и шоу фонтанов.

Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет познакомиться с современным Дубаем и его уникальной атмосферой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Посещение знаковых мест Дубая
  • 🚐 Комфортный минивэн
  • 👥 Мини-группа до 7 человек
  • 🏙️ Уникальная архитектура
  • 🎡 Незабываемые впечатления
    • Знакомство с Дубаем в составе мини-группы до 7 человек из Рас Аль Хаймы
    Знакомство с Дубаем в составе мини-группы до 7 человек из Рас Аль Хаймы
    Знакомство с Дубаем в составе мини-группы до 7 человек из Рас Аль Хаймы
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Остров Пальма
  • Бурж Аль Араб
  • Мадина Джумейра
  • Музей Будущего
  • Старый город
  • Дубай Молл

    • Описание экскурсии

    Групповая экскурсия в Дубай на минивэне. Современная архитектура и неповторимая атмосфера Востока — то, что ждет вас на нашей экскурсии. Вы увидите новые городские районы, куда добраться самостоятельно не так уж просто. Вас поразят масштабы небоскреба «Бурдж-Халифа», набережной Дубай Марина, Дубай Молла и других зданий, воздвигнутых на территории, которая была отвоевана у пустыни и моря.@ Источник: https://www.sputnik8.com/ru/dubai/activities/13871-obzornaya-ekskursiya-po-sovremennomu-dubayu# Обратите внимание! Организатор не забирает туристов из удаленных отелей на групповые экскурсии. Вы можете подъехать на такси к ближайшему доступному для нас отелю Важная информация: Вам предлагается наиболее комфортный формат знакомства с Дубаем

    Понедельник, четверг и суббота (время зависит от расположения отеля)

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Взрослый (от 11 лет)$80
    Детский (до 3 лет)$0
    Детский (от 3 до 11 лет)$65
    Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Остров Пальма
    • Дубай Марина
    • Отель Парус и Арабская Венеция
    • Музей Будущего
    • Старый город
    • Дубай Молл - аквариум и шоу фонтанов
    Что включено
    • Увлекательный рассказ и индивидуальные рекомендации от гида
    • Транспортное обслуживание на время экскурсии на комфортном минивэне
    Что не входит в цену
    • Личные расходы туристов
    • Еда и напитки
    • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Ваш отель в Рас Аль Хайме
    Завершение: Ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Понедельник, четверг и суббота (время зависит от расположения отеля)
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
    Важная информация
    • Обратите внимание
    • Организатор забирает туристов не из всех отелей на групповые экскурсии
    • Вы можете подъехать на такси к ближайшему доступному отелю
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы

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