Эта групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы в Дубай на минивэне предлагает вам возможность увидеть самые знаковые места города.
В программе посещение Острова Пальма, знаменитого отеля Бурж Аль Араб, живописной Арабской Венеции, инновационного Музея Будущего, исторического Старого города и грандиозного Дубай Молла с его аквариумом и шоу фонтанов.
Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет познакомиться с современным Дубаем и его уникальной атмосферой
В программе посещение Острова Пальма, знаменитого отеля Бурж Аль Араб, живописной Арабской Венеции, инновационного Музея Будущего, исторического Старого города и грандиозного Дубай Молла с его аквариумом и шоу фонтанов.
Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет познакомиться с современным Дубаем и его уникальной атмосферой
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииГрупповая экскурсия в Дубай на минивэне. Современная архитектура и неповторимая атмосфера Востока — то, что ждет вас на нашей экскурсии. Вы увидите новые городские районы, куда добраться самостоятельно не так уж просто. Вас поразят масштабы небоскреба «Бурдж-Халифа», набережной Дубай Марина, Дубай Молла и других зданий, воздвигнутых на территории, которая была отвоевана у пустыни и моря.@ Источник: https://www.sputnik8.com/ru/dubai/activities/13871-obzornaya-ekskursiya-po-sovremennomu-dubayu# Обратите внимание! Организатор не забирает туристов из удаленных отелей на групповые экскурсии. Вы можете подъехать на такси к ближайшему доступному для нас отелю Важная информация: Вам предлагается наиболее комфортный формат знакомства с Дубаем
Понедельник, четверг и суббота (время зависит от расположения отеля)
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 11 лет)
|$80
|Детский (до 3 лет)
|$0
|Детский (от 3 до 11 лет)
|$65
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Пальма
- Дубай Марина
- Отель Парус и Арабская Венеция
- Музей Будущего
- Старый город
- Дубай Молл - аквариум и шоу фонтанов
Что включено
- Увлекательный рассказ и индивидуальные рекомендации от гида
- Транспортное обслуживание на время экскурсии на комфортном минивэне
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов
- Еда и напитки
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Рас Аль Хайме
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг и суббота (время зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Обратите внимание
- Организатор забирает туристов не из всех отелей на групповые экскурсии
- Вы можете подъехать на такси к ближайшему доступному отелю
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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