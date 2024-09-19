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Эта групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы в Дубай на минивэне предлагает вам возможность увидеть самые знаковые места города.



В программе посещение Острова Пальма, знаменитого отеля Бурж Аль Араб, живописной Арабской Венеции, инновационного Музея Будущего, исторического Старого города и грандиозного Дубай Молла с его аквариумом и шоу фонтанов.



Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет познакомиться с современным Дубаем и его уникальной атмосферой