дела,заранее спланировали с ним поездку и время по каждой локации.

Много интересной информации услышали от Бека, например: почему у мужчин белая одежда,а у женщин черная!

Бек вовремя приехал за нами из Дубая, а это район Аль Хамра, отель Al Hamra Residence,как и было заявлено в 10:00.

Комфортная машина,вода в машине,кондиционер-супер!

Попросили начать экскурсию со старого города,попили кофе в Starbucks,погуляли по улочкам, и далее в новый Дубай.

Все запланированные локации посетили,билеты в Бурдж Халифа Бек приобрел заранее.

У каждой локации Бек сопровождал нас до входа,определяли время и место встречи после посещения. Особенно впечатлило посещение Бурдж Халифа!!!

Весь город как на ладони,а как была счастлива наша 12-летняя внучка не передать словами!

Бек прекрасно владеет местоположением в городе,знает и подскажет где лучшее место для прогулки и фотографии.

По нашей просьбе был организован обед в ресторане Сказка (узбекская и европейская кухня): шашлык, люля, самса,напитки. Цены очень даже приемлемые-200 дирхам за троих(~ 4000 руб. или $52).

Последней локацией был отель Atlantis The Palm и набережная,где мы смотрели закат Солнца и фотографировались.

Огромная благодарность Беку за организацию и проведение экскурсии!!!