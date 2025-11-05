Отправьтесь из Рас-эль-Хайма в Дубай и за один день откройте для себя самый яркий эмират ОАЭ! Вас ждут футуристические небоскрёбы, восточные базары, легенды Старого города и культовые символы Дубая —
Описание экскурсииПутешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай — это не просто экскурсия, а день, когда реальность превращается в восточную легенду. Мы покинем тихие берега Рас-эль-Хайма и отправимся навстречу сияющему Дубаю — городу, где пустыня стала небоскрёбом, а сказка — частью повседневности. Вас ждёт насыщенный маршрут: золотая Дубайская Рамка, грандиозный Бурдж Халифа, живая история Старого города, футуристическая Пальма Джумейра, изысканная «Арабская Венеция» и многое другое. Каждая остановка — это не просто фото, а рассказ, в котором оживают шейхи, купцы, строители будущего. Мы путешествуем с комфортом, но главное — с душой. Вы не просто увидите Дубай — вы его почувствуете, поймёте и, возможно, даже полюбите. Это та самая поездка, которую вспоминают, пересматривая снимки и улыбаясь. О пунктах по маршруту:
- Бурдж Халифа — самое высокое здание в мире и архитектурная легенда;
- Дубай Молл — крупнейший торгово-развлекательный центр с аквариумом, водопадом, фонтанами и Чайна Тауном;
- Поющие фонтаны — захватывающее водно-световое шоу у подножия небоскрёба;
- Старый город (Аль-Фахиди и рынок специй) — путешествие во времена купцов и караванов;
- Дубай Марина — «город в городе» с яхтами, небоскрёбами и атмосферой мегаполиса;
- Пальма Джумейра — культовый искусственный остров, символ амбиций Дубая;
- Мадинат Джумейра — «Арабская Венеция» с каналами, базаром и видом на Бурдж Аль Араб;
- Бурдж Аль Араб (Парус) — икона роскоши и один из самых фотографируемых отелей мира.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубайская Рамка
- Бурдж Халифа
- Дубай Молл
- Поющие фонтаны
- Старый город (Аль-Фахиди и рынок специй)
- Дубай Марина
- Пальма Джумейра
- Мадинат Джумейра
- Бурдж Аль Араб (Парус)
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер на комфортабельном авто
- Фотостопы у главных достопримечательностей.
Что не входит в цену
- Входные билеты (по желанию: например, смотровая площадка Бурдж Халифы)
- Питание (будет остановка в кафе).
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Рас-эль-Хайме
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артём
5 ноя 2025
Отабеку спасибо за проведённую экскурсию. С 2 детьми посмотреть все основные достопримечательности не каждый гид выдержит;)
А
Анна
31 окт 2025
Потрясающая экскурсия и потрясающий Бек ❤️
Мы посетили все запланированные места + сходили в сад цветов (оооочень рекомендую!!!) и поднялись на Palm View.
Бек забрал в назначенное время нас из отеля на
Мы посетили все запланированные места + сходили в сад цветов (оооочень рекомендую!!!) и поднялись на Palm View.
Бек забрал в назначенное время нас из отеля на
M
Marina
27 окт 2025
Это был отличный день!!
Мы посмотрели Дубай, и провели весь день в комфортной и профессиональной обстановке!!!
Всем рекомендую поехать с Беком на такую экскурсию! Все было интересно, познавательно, четко и оставило огромное количество впечатлений!!!!
Спасибо за прекрасный день и эмоции!!!
Дети и взрослые остались очень довольны 😊
Мы посмотрели Дубай, и провели весь день в комфортной и профессиональной обстановке!!!
Всем рекомендую поехать с Беком на такую экскурсию! Все было интересно, познавательно, четко и оставило огромное количество впечатлений!!!!
Спасибо за прекрасный день и эмоции!!!
Дети и взрослые остались очень довольны 😊
Е
Елена
26 окт 2025
Увидели основные достопримечательности Дубая. Бек классный! Интересно рассказывает,знает историю ОАЭ. Мы поехали с дочкой вдвоем на экскурсия. Чесно говоря,родные переживали за нас, но с Беком мы чувствовали себя в безопасности,как с родным человеком! Было интересно. Бек,спасибо вам большое!
В
Владимир
22 окт 2025
Добрый день! Ездили на экскурсию вчетвером, двое детей 7, 9 лет и двое взрослых. Бек, прекрасно говорит на русском языке, исполняет любые ваши желания, расскажет обо всем, что может вас
E
ELVIRA
13 окт 2025
Понравилась экскурсия. Гид очень интересно рассказывал историю возникновения ОАЭ. Экскурсия прошла живо, красиво и с большой отдачей. Очень рекомендуем этого гида!
В
Вадим
8 окт 2025
Д
Дарья
7 окт 2025
Заказали экскурсию онлайн без предоплаты, сразу получили обратную связь. За день до экскурсии подтвердили.
Ездили 4 взрослых и ребенок 4 лет. Скорректировали маршрут для нашего удобства, посетили "обязательные" места и пораньше вернулись домой. Очень рады, что выбрали Бека, клиентоориентированный подход.
Ездили 4 взрослых и ребенок 4 лет. Скорректировали маршрут для нашего удобства, посетили "обязательные" места и пораньше вернулись домой. Очень рады, что выбрали Бека, клиентоориентированный подход.
И
Ирина
5 окт 2025
Заказывали экскурсию с Беком, приятно провели день. Посмотрели красоты Дубая из Рас Эль Хаймы, приехал вовремя, рассказал, все что знает. По нашей просьбе завез нас в музей Будущего, скорректировали маршрут так, чтобы попасть на поющие фонтаны (решили пропустить рамку Дубая).
По времени очень насыщенно, много красивых локаций. Остались довольны!
По времени очень насыщенно, много красивых локаций. Остались довольны!
А
Анастасия
1 окт 2025
Экскурсия вообще супер! Бек забрал вовремя, рассказал всю историю эмиратов, ответил на все наши вопросы. Программу мы не много скорректировали под себя. Так же Бек заранее купил нам билеты в
A
Artem
26 сен 2025
Все очень понравилось! Бек очень хороший Гид и просто отличный человек! Все рассказал и показал
М
Максим
6 сен 2025
Всё хорошо прошло. Пунктуальный человек. Учитывает все пожелания. Единственное микрофончик бы подключил. На задних сиденьях не слышно. А так всё 👍
Т
Татьяна
27 авг 2025
Бек, спасибо тебе за мое знакомство с Дубай. Это было волшебно, учли все наши пожелания, подсказали как лучше. Нас возили в крутые локации, где просто шикарные фотографии вышли. Очень круто
А
Анатолий
23 авг 2025
Москва-Шарджа-Аль Хамра-Дубай…
Мы с Беком оказались земляками(мы с супругой родились в Ташкенте) и быстро оказались на одной "волне".
Индивидуальная экскурсия - это то,что нужно туристу,чтобы побольше послушать,и побольше увидеть.
Бек настоящий профи своего
Мы с Беком оказались земляками(мы с супругой родились в Ташкенте) и быстро оказались на одной "волне".
Индивидуальная экскурсия - это то,что нужно туристу,чтобы побольше послушать,и побольше увидеть.
Бек настоящий профи своего
Д
Давид
15 авг 2025
Экскурсия была очень интересной
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы
Похожие экскурсии из Рас-эль-Хаймы
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - город роскоши
Погрузитесь в атмосферу Дубая, где прошлое встречается с будущим. Уникальные небоскрёбы и культурные достопримечательности ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 19:00
21 ноя в 09:00
$244
$256 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
Погрузитесь в атмосферу ночного Дубая: сияющие небоскрёбы, роскошные яхты и захватывающие виды ждут вас в этой уникальной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$441
$490 за всё до 3 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВ Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$368
$525 за всё до 6 чел.