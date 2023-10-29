Рас-Аль-Хайма — самый древний эмират в стране.
Расположившись в устье Персидского залива, он манит туристов белыми песчаными пляжами, хребтами Хаджарских гор и, конечно, интересными достопримечательностями.
Увидеть деревню призраков, прогуляться к старинному форту, пройтись по набережной под рассказ опытного гида — всё это можно сделать на экскурсии по Рас-Аль-Хайме.
Расположившись в устье Персидского залива, он манит туристов белыми песчаными пляжами, хребтами Хаджарских гор и, конечно, интересными достопримечательностями.
Увидеть деревню призраков, прогуляться к старинному форту, пройтись по набережной под рассказ опытного гида — всё это можно сделать на экскурсии по Рас-Аль-Хайме.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
30
окт
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31
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Деревня призраков
- Набережная
- Новая и старая мечети
- Форт Dhayah
- Национальный музей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Рас-Аль-Хайма — это самый северный и самый древний эмират в ОАЭ. На его территории находится множество археологических и исторических памятников, некоторые из которых датируются третьим тысячелетием до н. э. В наше время город разделен бухтой на две части: старый город и новый район Аль Нахиль.
- В нашем туре вы посетите Деревню призраков и набережную, увидите новую и старую мечети, форт Dhayah, а также побываете в национальном музее.
Важная информация:
- Обязательно наденьте удобную одежду и обувь.
- Возьмите с собой деньги на личные расходы.
- Программа экскурсии может быть изменена при возникновении форс-мажорных обстоятельств. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Ежедневно, в любое время по желанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер
- Русскоговорящий гид
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, в любое время по желаниюЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Обязательно наденьте удобную одежду и обувь.
- Возьмите с собой деньги на личные расходы.
- Программа экскурсии может быть изменена при возникновении форс-мажорных обстоятельств. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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