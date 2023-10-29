Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Рас-Аль-Хайма — самый древний эмират в стране.

Расположившись в устье Персидского залива, он манит туристов белыми песчаными пляжами, хребтами Хаджарских гор и, конечно, интересными достопримечательностями.

Увидеть деревню призраков, прогуляться к старинному форту, пройтись по набережной под рассказ опытного гида — всё это можно сделать на экскурсии по Рас-Аль-Хайме.
Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме
Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме
Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме
Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме
Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме
Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме
Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Деревня призраков
  • Набережная
  • Новая и старая мечети
  • Форт Dhayah
  • Национальный музей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Рас-Аль-Хайма — это самый северный и самый древний эмират в ОАЭ. На его территории находится множество археологических и исторических памятников, некоторые из которых датируются третьим тысячелетием до н. э. В наше время город разделен бухтой на две части: старый город и новый район Аль Нахиль.
  • В нашем туре вы посетите Деревню призраков и набережную, увидите новую и старую мечети, форт Dhayah, а также побываете в национальном музее.

Важная информация:

  • Обязательно наденьте удобную одежду и обувь.
  • Возьмите с собой деньги на личные расходы.
  • Программа экскурсии может быть изменена при возникновении форс-мажорных обстоятельств. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Ежедневно, в любое время по желанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Русскоговорящий гид
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время по желанию
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обязательно наденьте удобную одежду и обувь.
  • Возьмите с собой деньги на личные расходы.
  • Программа экскурсии может быть изменена при возникновении форс-мажорных обстоятельств. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Рас-эль-Хаймы

В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия в мини-группе
Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
в торговом центре «АльХамра Молл»
Завтра
31 окт
1 ноя
3 ноя
$75 за человека
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - индивидуальный тур
Индивидуальная
6 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - индивидуальный тур
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
30 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
от $600 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рас-эль-Хайме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Рас-эль-Хайме
ХОРОШО
🧭
ТАМ