Приглашаем вас в удивительное путешествие к одному из самых зелёных уголков Эмиратов, где зародилась история страны. Вы прогуляетесь под тенью финиковых пальм, увидите древнюю систему фаладжей, побываете во дворце шейха Зайда и на вершине горы Джебель Хафит.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

10:30 — выезд из отеля в Рас-эль-Хайме

12:30 — оазис Аль-Айн (Al Ain Oasis). Вы прогуляетесь среди финиковых пальм и древних фаладжей — традиционной системы орошения, которая действует уже более тысячи лет

13:00 — дворец шейха Зайда (Al Ain Palace Museum), отца-основателя ОАЭ. Внутри — подлинная атмосфера эмиратского быта середины 20 века и личные вещи семьи шейха

13:30 — форт Аль-Джахили (Al Jahili Fort). Один из самых впечатляющих фортов страны. Вы узнаете, как он защищал оазис и служил опорой власти, а также сделаете отличные фотографии на его фоне

14:30 — обед

15:30 — национальный музей Аль-Айн (Al Ain National Museum). Вы познакомитесь с историей региона — от древней археологии до традиций бедуинов

16:30 — верблюжий рынок (Camel Market). Погрузитесь в атмосферу восточного базара, где кипит жизнь

17:00 — гора Джебель Хафит (Jebel Hafeet). Подниметесь по одному из самых живописных серпантинов ОАЭ на вершину с захватывающими видами

18:00 — горячие источники Green Mubazzarah. Расслабитесь у подножия горы в окружении зелёных холмов

19:00 — выезд в Рас-эль-Хайму

В поездке вы узнаете:

как рождались Эмираты

чем жил Аль-Айн до эпохи нефти

почему этот город называют сердцем страны

и многое другое

Организационные детали