Увидеть настоящие Эмираты - с душой, историей и природой
Приглашаем вас в удивительное путешествие к одному из самых зелёных уголков Эмиратов, где зародилась история страны.
Вы прогуляетесь под тенью финиковых пальм, увидите древнюю систему фаладжей, побываете во дворце шейха Зайда и на вершине горы Джебель Хафит.
Описание экскурсии
10:30 — выезд из отеля в Рас-эль-Хайме
12:30 — оазис Аль-Айн (Al Ain Oasis). Вы прогуляетесь среди финиковых пальм и древних фаладжей — традиционной системы орошения, которая действует уже более тысячи лет
13:00 — дворец шейха Зайда (Al Ain Palace Museum), отца-основателя ОАЭ. Внутри — подлинная атмосфера эмиратского быта середины 20 века и личные вещи семьи шейха
13:30 — форт Аль-Джахили (Al Jahili Fort). Один из самых впечатляющих фортов страны. Вы узнаете, как он защищал оазис и служил опорой власти, а также сделаете отличные фотографии на его фоне
14:30 — обед
15:30 — национальный музей Аль-Айн (Al Ain National Museum). Вы познакомитесь с историей региона — от древней археологии до традиций бедуинов
16:30 — верблюжий рынок (Camel Market). Погрузитесь в атмосферу восточного базара, где кипит жизнь
17:00 — гора Джебель Хафит (Jebel Hafeet). Подниметесь по одному из самых живописных серпантинов ОАЭ на вершину с захватывающими видами
18:00 — горячие источники Green Mubazzarah. Расслабитесь у подножия горы в окружении зелёных холмов
19:00 — выезд в Рас-эль-Хайму
В поездке вы узнаете:
как рождались Эмираты
чем жил Аль-Айн до эпохи нефти
почему этот город называют сердцем страны
и многое другое
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном минивэне. Мы заберём вас из отеля и привезём обратно после экскурсии
В ОАЭ не обязательно, чтобы ребенок сидел в детском кресле, но при необходимости мы можем его предоставить
Дополнительно оплачиваются обед — от $8 за чел., вход в горячие источники — от $8 за чел. (для женщин нужны закрытые купальники, для мужчин шорты)
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Провели экскурсии для 1000 туристов
Я гид по ОАЭ. Вместе со своей командой провожу авторские экскурсии с 2017 года. Люблю свою работу и страну, которую по праву можно назвать новым чудом света. На своих экскурсиях читать дальше
я никогда не ограничиваюсь обязательной туристической программой. Вы полностью погрузитесь в местный колорит, увидите и почувствуете арабскую жизнь со всех сторон. История и архитектура, гастрономия, городские и природные пейзажи, традиции, обычаи — всё это вы откроете для себя в поездках по этой сказочной стране.