Пустынное сафари

Выезд из отеля на закрытом внедорожнике

Выезд из отеля на закрытом внедорожнике.

Дорога до места проведения сафари может занимать до 1 часа (в зависимости от места расположения отеля). Катание на внедорожнике и фотоостановка в пустыне проходит на закате. После катания по дюнам продолжение программы: ужин и живое представление в пустынном лагере.
Пустынное сафари
Пустынное сафари
Пустынное сафари
Пустынное сафари

Что вас ожидает 🤩

  • Пустыня Руб-аль-Халли
  • Бедуинский лагерь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Вы готовы к захватывающим приключениям? Тогда золото песчаных дюн ждет Вас! Испытайте себя на арабских «американских горках» в пустыне, преодолевая барханы на комфортном внедорожнике. Стоя на гребне шелковой песчаной волны в лучах заходящего солнца, Вы сделаете невероятной красоты фотографии. Дальше Вы направитесь в лагерь, где на время превратитесь в местного жителя, примерив традиционные арабские одеяния и освоите катания на верблюдах, а мастер татуажа искусно украсит Ваши руки узорами хны. В программе вечера Вас ждут ужин (безалкогольные напитки включены в стоимость), танец живота, мужской арабский танец "Танура", катание на верблюдах, арабская музыка и кальян.

Программа не предусматривает русскоговорящего гида.

Важно: данная экскурсия противопоказана беременным женщинам и людям со слабым вестибулярным аппаратом.

В период с декабря по февраль, желательно брать с собой в пустыню теплую одежу.

В период священного месяца Рамадан - развлекательная программа не проводится.

Программа

  • Катание на джипах по песчаным барханам.
  • Фотостоп в пустыне.
  • В пустынном лагере – ужин шведский стол.
  • Шоу – танура, танец живота.
  • Катание на верблюдах.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Аренда квадроциклов фото с соколом алкогольные напитки кальян
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:15
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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