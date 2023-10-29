Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - индивидуальный тур

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Пустынное сафари — одно из самых любимых приключений в ОАЭ.

Во время этого тура вы с ветерком промчитесь по песчаным дюнам на мощных джипах, сделаете отличные фото на закате в манящей, засыпающей пустыне, а затем продолжите свой вечер в бедуинской деревне, где вас угостят ужином барбекю и порадуют живым представлением.
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - индивидуальный тур
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - индивидуальный тур
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - индивидуальный тур
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - индивидуальный тур
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - индивидуальный тур
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - индивидуальный тур
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - индивидуальный тур
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
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Что вас ожидает:

  • Пустыня
  • Деревня бедуинов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • 15:30 — Индивидуальный сбор из отеля на джипе.
  • Техническая остановка.
  • Катание по пустыне.
  • Остановка в пустыне на закате.
  • Трансфер в лагерь бедуинов.
  • Краткое катание на верблюдах.
  • Ужин.
  • Развлекательная программа.
  • 20:30 — Обратный трансфер в отель.

Важная информация:

  • Форма одежды — удобная, обувь — спортивная, лёгкая или сланцы.
  • Зимой необходимо взять с собой тёплые вещи.
  • Посадка происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место в джипе невозможно, занимаются свободные места на момент подачи авто.
  • Возьмите с собой деньги на личные расходы.
  • Развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления в связи с религиозными праздниками. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Ежедневно в 15:30-16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер в обе стороны
  • Профессиональный водитель сафари
  • Сафари по пустыне
  • Краткое катание на верблюде
  • Ужин
  • Развлекательная программа
Что не входит
  • Русскоговорящий гид
  • Катание на багги/квадроциклах
  • Алкогольные напитки
  • Кальян
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:30-16:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Форма одежды — удобная, обувь — спортивная, лёгкая или сланцы.
  • Зимой необходимо взять с собой тёплые вещи.
  • Возьмите с собой деньги на личные расходы.
  • Развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления в связи с религиозными праздниками. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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