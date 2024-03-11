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это сделала, несмотря на долгую дорогу. Места, которые посетили, восхитили меня, конечно, если есть возможность, надо бывать и видеть такие роскошные места культурной ценности. Сам город Абу-Даби приятный, ухоженный, зелёный! Гид была тоже очень приятная, интересно вела рассказ. В общем, я в восторге! Но есть некоторые вещи, которые можно доработать. Думаю, что необходимо обновить автобусы, которые забирают людей из разных мест и свозят на точку сбора в Дубай. Моя дорога до Дубая длилась примерно 2 или 2,5 часа, на улице жара, светит солнце, а в автобусе нет шторок на окнах, и места свободного нет при полной посадке туристов. Получилось, что я сидела у окна на солнечной стороне, и было жарко. В такой жаркой стране для долгих переездов должны быть более комфортные автобусы. Ещё думаю, что на автобусе должна быть какая-то табличка, указывающая на то, что это экскурсионный автобус, а у водителя фирменный бейдж. Меня забрали первой, я была одна, водитель не говорит на моём языке, до других туристов мы доехали минут через 30. Всё это время я еду и думаю, а точно ли меня везут на экскурсию, было немного не по себе. Если в стране запрещены какие-либо рекламации и афиширования компаний, то можно сделать так, чтобы всех туристов от начала и до конца сопровождал гид, говорящий на языке туристов. И ещё момент по организации посещения достопримечательностей, на мой взгляд болле эффективно было бы, если бы гид с группой вместе посещал все интересные точки, ведя за собой. У нас было так, что вот дворец, у вас столько-то времени, понятно, что свободное хождение, может, и лучше, но я не сразу сориентировалась, где какие залы, и где те места, на которые обратить внимание. В остальном, всё прекрасно! Спасибо!