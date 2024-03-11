Религиозные экскурсии по святым местам Рас-эль-Хаймы

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $90, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы в Абу-Даби: культура и развлечения
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети шейха Зайда до захватывающего Ferrari World. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Возле ТЦ Al Hamra Mall
«Вы посетите одну из шести крупнейших мечетей в мире, рассмотрите роскошное убранство и архитектуру сооружения и узнаете о великом основателе ОАЭ, который похоронен во дворе комплекса»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$200 за человека
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Групповая
7 часов
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Рас-эль-Хайма: культура, история и обед
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, насладитесь его культурой и историей в сопровождении опытного русскоязычного гида
«Форма одежды в мечеть: мужчина в брюках и плечи закрыты / женщина все закрыто - можно в брюках, на голову платок (либо за 45 дерхам приобрести арабское платье с платком на месте)»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$90 за человека
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
Абу-Даби - волшебное место с уникальными достопримечательностями. Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Вы познакомитесь с культурой и религией ОАЭ»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
450$315 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    11 марта 2024
    Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
    Организовал поездку Надир, а путешествовали вместе с Дони. Нас было 2-ое. Первый день катались в Абу-Даби, а второй в Дубай.
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    Оба дня были замечательные. Везде посмотрели что хотели и даже больше чем запланировали. Спасибо. И да, это было лучшее решение, взять гида с машиной, а не автобус, комфорт реально стоит того.

  • А
    Анжела
    11 января 2024
    Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
    Отличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждать, все четко и понятно,
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    ответили на кучу моих вопросов 😁 Сам маршрут замечательный, много чего рассказал гид (гид располагает к себе, позитивный). Машина на 6 человек, комфортная, чистая, в 1000 раз лучше, чем автобус на 30 человек. Показали интересные местечки)) Всем советую)))

    Отличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждатьОтличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждатьОтличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждатьОтличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждатьОтличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждатьОтличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждать
  • В
    Владислав
    10 января 2024
    Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
    Потрясающая экскурсия и гид замечательный. Мы с Нодиром ездили и в Дубай и эта поездка была уже второй. С данным
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    гидом. Все на легке, Нодир очень внимательный, все пожелания были учтены, было достаточно свободного времени на объектах. Нодир очень интересный гид, он знает ответы на все вопросы, если ещё раз в ОАЭ, то экскурсии только через Нодира. Спасибо большое.

  • А
    Алина
    10 января 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
    Наша обзорная экскурсия в Абу-Даби состоялась 7.01.2024г. Экскурсия была интересной, познавательной, яркой, впечатляющей на культурные объекты и места, которые нам
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    удалось посетить. Выражаю отдельную благодарность нашему экскурсоводу-гиду Ирине, которая была с нами на протяжении всего дня и благодаря которой, мы узнали много нового и интересного о каждом (!) из семи эмиратов, правящих династий, культуре и истории ОАЭ, быте и традициях, основных достопримечательностях, политическом устройстве и экономике, медицине и образовании. Ирина - кладезь информации, которой она щедро делится со своими туристами и дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. После этой экскурсии мне захотелось перечитать историю возникновения и заново познакомиться с этой необыкновенной страной ОАЭ. Еще раз повторюсь - Ирине огромное спасибо, нам очень повезло с гидом! Вся заявленная экскурсионная программа: посещение мечети Шейха Зайеда, дворца Президента, вкуснейшего обеда, остановки на финиковом базаре и набережной Абу-Даби была выполнена на 100%. Нас вовремя забрали из отеля в Рас-эль-Хайма и так же привезли обратно в отель. Столько впечатлений, положительных эмоций мы получили от этого насыщенного прекрасного дня! Очень рекомендую эту экскурсию, удобные чистые автобусы, аккуратные водители, интересный рассказ гида - вся поездка в целом проходит очень комфортно. Спасибо большое!!! Ставлю 5+

  • К
    Кристина
    5 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
    Была на экскурсии в Абу-Даби 3 сентября, очень хотелось побывать в Белой Мечети и Дворце, и очень рада, что я
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    это сделала, несмотря на долгую дорогу. Места, которые посетили, восхитили меня, конечно, если есть возможность, надо бывать и видеть такие роскошные места культурной ценности. Сам город Абу-Даби приятный, ухоженный, зелёный! Гид была тоже очень приятная, интересно вела рассказ. В общем, я в восторге! Но есть некоторые вещи, которые можно доработать. Думаю, что необходимо обновить автобусы, которые забирают людей из разных мест и свозят на точку сбора в Дубай. Моя дорога до Дубая длилась примерно 2 или 2,5 часа, на улице жара, светит солнце, а в автобусе нет шторок на окнах, и места свободного нет при полной посадке туристов. Получилось, что я сидела у окна на солнечной стороне, и было жарко. В такой жаркой стране для долгих переездов должны быть более комфортные автобусы. Ещё думаю, что на автобусе должна быть какая-то табличка, указывающая на то, что это экскурсионный автобус, а у водителя фирменный бейдж. Меня забрали первой, я была одна, водитель не говорит на моём языке, до других туристов мы доехали минут через 30. Всё это время я еду и думаю, а точно ли меня везут на экскурсию, было немного не по себе. Если в стране запрещены какие-либо рекламации и афиширования компаний, то можно сделать так, чтобы всех туристов от начала и до конца сопровождал гид, говорящий на языке туристов. И ещё момент по организации посещения достопримечательностей, на мой взгляд болле эффективно было бы, если бы гид с группой вместе посещал все интересные точки, ведя за собой. У нас было так, что вот дворец, у вас столько-то времени, понятно, что свободное хождение, может, и лучше, но я не сразу сориентировалась, где какие залы, и где те места, на которые обратить внимание. В остальном, всё прекрасно! Спасибо!

  • С
    Сергей
    20 ноября 2022
    Обзорная экскурсия по современному Дубаю
    Прекрасный, очень эрудированный гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 315 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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