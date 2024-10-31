10 часов
Круиз
Экскурсия по самым топовым локациям современного Дубая
Дубай - жемчужина Ближнего Востока. Увидите главные достопримечательности: Бурдж Аль Араб, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Дубай Молл и поющие фонтаны
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
«Самый большой торговый центр в мире – Дубай Молл»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 13:30-14:30
$80 за человека
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по современному Дубаю: от пустыни до небоскребов
Погрузитесь в мир высот и роскоши, посетив самые знаковые места Дубая: от величественной Бурдж Халифы до чарующего Дубай Марины
Начало: Встреча в вашем отеле
«Побываете в самом крупном торгово-развлекательный центре во всем мире Дубай Молл, который расположен в даунтауне Дубай»
Расписание: СР, СБ: время зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
10 фев в 09:00
$100 за человека
8 часов
Групповая
Трансфер для группы в Рас-эль-Хайме
Планируйте незабываемый день в Дубай Молле с комфортным групповым трансфером из Рас-эль-Хайма. Шоппинг, развлечения и удовольствие ждут вас
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 13:00 - 21:00.
10 фев в 13:00
12 фев в 13:00
$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна31 октября 2024Удобно, все понравилось, рекомендую
- BBitlilya13 октября 2024Очень интересное поездка на трансфере в Дубай Молл по цене такси!очень замечательно!вы получаете интересный рассказ о жизни и обычаях этой страны! Гид Лейла рассказала очень много интересных подробностей о жизни людей в Эмиратах.)
- ССергей20 ноября 2022Прекрасный, очень эрудированный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Дубай молл»
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Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в феврале 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Дубай молл" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 100. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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